제주 오름의 매력에 빠지다

큰사진보기 ▲아부오름수국오름 정상에 핀 수국길 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼나무숲길아부오름 분화구 안 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲금오름 정상비온 뒤 분화구 안에 물 고인 모습 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금오름 정상정상에서 보는 안개낀 한라산 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

나의 제주 여행 콘셉트는 계절과 목적에 따라 매번 달라진다. 어떤 해는 동백꽃만 주야장천 보러 다니던 때가 있었고, 바다를 찾아 떠난 적도 있었으며, 건축과 미술관 탐방이 주를 이루던 여행도 있었다. 또 어떤 때는 오로지 숲을 걷기 위해 떠나기도 했다.이번 여행의 애초 목적은 반딧불이 촬영이었다. 그러나 우천으로 프로그램이 취소되면서 계획은 자연스럽게 바뀌었고, 덕분에 제주살이 5년 차인 지인의 집을 찾아 도민의 일상 속으로 깊숙이 들어가 보는 기회를 얻었다. 그중 지인과 함께한 곶자왈 숲과 오름 산책이야말로 제주를 가장 제대로 체감한 순간이었던 것 같다.그 시작은 7월 1일 방문한 구좌읍의 아부오름이었다. 초보자도 5분에서 10분이면 정상에 오를 수 있을 만큼 접근성이 좋은 곳인데, 요즘은 정상에 가득 피어난 수국길로 유명해져서 찾는 사람이 부쩍 늘었다고 한다. 데크길을 따라 정상까지 오르는 짧은 시간에도 발걸음마다 조금씩 달라지는 풍경에서 눈을 뗄 수가 없었다.정상에 다다르자 수국이 길게 이어진 채 피어 있었다. 오름 꼭대기에서 만나는 수국이라니, 생각지도 못한 이색적인 풍경이었다. 생각지도 못한 이색적인 풍경이었다. 부드럽고 완만한 능선 위에 이렇게 화사한 꽃길이 펼쳐질 수 있다는 것이 신기했다.그런데 더 놀라운 건 그다음이었다. 분화구 안으로 내려가니 곧게 뻗은 삼나무 숲길이 나타났다. 곧게 뻗은 나무들 사이로 스며드는 빛과 그림자가 마치 어느 영화의 한 장면 같았다. 화려한 수국의 정상과 고요한 삼나무의 분화구. 같은 오름 안에 이렇게 다른 두 얼굴이 있다는 것, 그것이야말로 오름의 진짜 매력인지도 모르겠다. 오름은 결국 겉모습이 전부가 아니었다. 화려한 능선 아래에는 늘 조용히 제 깊이를 품고 있는 법이다.여행 마지막 날인 2일 새벽 5시에 일어나 숙소 근처 한림의 금오름을 올랐다. 가파르진 않지만 정상까지 15분에서 20분 경사가 계속되는 오르막이다. 그러나 정상에 오른 순간, 숨이 차는 것도 잊은 채 가슴 벅찬 감동이 밀려왔다. 어제 내린 비로 풀들은 물기를 가득 머금어 초록이 유난히 싱그러웠고, 분화구 가운데는 물이 고여 있어 마치 백록담을 옮겨온 듯 신비로웠다. 구름 많은 흐린 날씨였는데 안개가 주변을 뒤덮어 그림 같은 풍경을 만들어냈다.분화구로 내려가는 길은 풀잎이 제 몸의 물기를 털어내느라 신발이 축축이 젖었으나 새벽의 그 신비로운 매력에 반해 홀린 듯이 안으로 내려갔다. 아무도 없는 고요 속에 잠자고 있던 생물이 깨어나는 소리, 내 발자국 소리에 놀란 노루 닮은 동물이 펄쩍 뛰어 달아나기도 했고, 사람 소리 하나 없는 적막 속에서 새소리와 맹꽁이 울음소리가 온 산을 채웠다. 이곳이 내가 방금 떠나온 곳과 같은 세상인가 믿어지지 않게 전혀 다른 세상에 들어선 듯한 착각이 들 정도였다.제주 오름의 가장 큰 매력은 이런 게 아닐까. 육지에서 일상을 완전히 떠난 기분을 느끼려면 집에서부터 산속까지 거리도 멀고 시간도 체력도 많이 들어 벼르고 별러야 하는데, 고작 20분 걸었을 뿐인데 세상과 동떨어진 비경과 마주할 수 있다니. 이것은 제주의 오름만이 건넬 수 있는 선물 같았다.나의 제주 친구도 이런 매력 때문에 오름 마니아가 되었나 보다. 제주살이 5년 차인 그녀는 오름 탐방 100개를 목표로 잡아 지금까지 75개쯤 올랐다고 한다. 그녀가 내게 권한 것은 오름에 가면 꼭 분화구 안쪽까지 내려가 보라는 것이었는데, 실제로 두 오름의 분화구를 마주하고 나니 그 말의 의미를 알 것 같았다.밖에서 보는 오름의 능선은 부드럽고 완만해 마음이 편안해지지만, 안으로 내려가 위를 올려다보면 하늘은 온 가슴을 품을 듯 분화구 전체를 덮고 있으며 사방은 산으로 둘러싸인 듯 웅장해서 또다른 매력으로 다가온다. 이곳에선 신성한 생명의 일 외엔 다른 무엇도 끼어들 틈 없이 오롯이 하늘을 담고 있는 것이 어쩌면 분화구는, 우리의 심장을 닮았다는 생각이 들었다. 그리고 또 다른 생명체들의 서식지이자 지구의 숨구멍인 이곳을 소중히 지켜야겠다는 마음이 저절로 일었다.금오름은 본래 일몰 명소로 유명해 제주의 추천 여행지로 많이 알려진 곳이다. 하지만 아무도 없는 이른 새벽, 고요히 지구의 심장과 마주하는 듯한 그 느낌이 참 좋았다. 안개가 낀 날엔 멀리 한라산을 감싸 안은 모습이 이곳을 더욱 신비롭게 만들어 주었다.이제 나도 오름의 매력에 푹 빠져 마니아가 될 것 같은 예감이 든다. 마음만 먹으면 1시간이면 일상을 떠날 수 있는 곳, 부드럽고 완만한 능선이지만 그 안에 생명을 가득 담고 있는 곳. 마음이 답답하고 일상이 지루할 땐 신비로우면서도 깊은 숨을 쉴 수 있는 곳, 그곳이 바로 오름이다. 다음 제주 여행의 콘셉트는 아무래도 오름이 될 것 같다.