부산 하반기 전기차 지원 3천대... 수요 늘어 추경 가능성

큰사진보기 ▲줄을 지어 충전 중인 한 전기자동차 충전소 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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전기자동차 수요 급증으로 지원금 신청을 빠르게 마감했던 부산시가 하반기에 다시 추가 보급에 나선다. 규모는 3천여 대로 상반기보다 다소 작은 편이다. 그러나 시는 앞으로 추가 예산 확보에 따라 숫자가 달라질 수 있다고 설명했다.3일 부산시는 "8일부터 416억 원을 투입해 2026년 하반기 전기차 보급사업 신청을 추진한다. 구체적인 건 시 누리집 공지를 통해 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 공개한 규모는 3331대로, 상반기와 비교하면 2376대가 줄었다. 앞서 부산시는 5707대를 상반기 전기차 보조금 물량으로 배정했다.발표한 내용을 보면 전기 승용차 2790대(일반 2090, 우선 700), 전기 화물차 471대(일반 171, 우선 300), 전기 승합차 54대, 통학용 전기 승합차 16대가 지원 대상이다. 이 가운데 전기 승용·화물 각각 300·700대는 장애인이나 차상위 계층, 소상공인, 생애 최초 구매자 우선순위로 할당했다.'지역할인제', '부산청년 EV드림' 사업 등에는 별도의 예산을 배정한다. 시는 제조·수입사의 차량 할인(30만 원)에 더해 지자체 지원 30만 원을 보태고, 청년층(19~34세) 전기차 구매 부담을 낮추는 사업(최대 200만 원)을 지속해서 추진 중이다.하반기 지원금도 이미 확보된 본예산에 따라 이루어진다. 따라서 추가경정예산으로 지원 대수가 늘어날 가능성이 있다. 시 탄소중립정책과 친환경자동차전환팀의 한 관계자는 "작년 보급 목표는 7741대였지만 실제론 9700대를 지원했다. 2026년은 9096대가 목표다. 최종적으론 1만 대 이상을 넘길 것으로 본다"라고 말했다.이는 이번 발표가 7월로만 그치지 않을 거란 얘기다. 다른 관계자는 "기후부와도 협의 중이고, 9월에 추경을 계획하고 있다. (보조금 지급과정에서) 게다가 지급 후 차종별 잔액이 발생하기도 해, (이런 점을 다 포함한) 확대 방안을 찾는 상황"이라고 말했다. 예상되는 추가 규모는 1000대~1500대 사이다.다만 국비·시비 비율에서 시의 부담을 늘리는 방안은 고려하지 않는다. 전기차 도시를 지향한다면 선제적으로 부산시가 더 지원금을 높일 수 있지 않느냐는 질문에 시는 "이 부분이 고민거리"라면서도 "예산상 현실적 어려움이 있다. 수요가 워낙 많아 골고루 배분하는 데 초점을 맞추고 있다"라고 밝혔다.고유가 속에 전기차를 사려는 수요는 가파르게 상승하는 분위기다. 이에 발맞춰 국내외 상용차 업계는 앞다퉈 새로운 전기차를 출시하고 있다. 그러나 보조금 한계로 구매를 주저하거나 지원금을 기다리는 행렬이 이어진다. 부산시는 국·시비 지원 대기자 규모만 최소 1천 명 이상으로 추정했다.