메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.07.03 10:40최종 업데이트 26.07.03 10:55

부산 하반기 전기차 지원 3천대... 수요 늘어 추경 가능성

부산시 탄소중립정책과 8일부터 보조금 신청 재개, 9월 추가 예산도 "협의 중"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
줄을 지어 충전 중인 한 전기자동차 충전소 모습.
줄을 지어 충전 중인 한 전기자동차 충전소 모습. ⓒ 연합뉴스

전기자동차 수요 급증으로 지원금 신청을 빠르게 마감했던 부산시가 하반기에 다시 추가 보급에 나선다. 규모는 3천여 대로 상반기보다 다소 작은 편이다. 그러나 시는 앞으로 추가 예산 확보에 따라 숫자가 달라질 수 있다고 설명했다.

3일 부산시는 "8일부터 416억 원을 투입해 2026년 하반기 전기차 보급사업 신청을 추진한다. 구체적인 건 시 누리집 공지를 통해 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 공개한 규모는 3331대로, 상반기와 비교하면 2376대가 줄었다. 앞서 부산시는 5707대를 상반기 전기차 보조금 물량으로 배정했다.

발표한 내용을 보면 전기 승용차 2790대(일반 2090, 우선 700), 전기 화물차 471대(일반 171, 우선 300), 전기 승합차 54대, 통학용 전기 승합차 16대가 지원 대상이다. 이 가운데 전기 승용·화물 각각 300·700대는 장애인이나 차상위 계층, 소상공인, 생애 최초 구매자 우선순위로 할당했다.

AD
'지역할인제', '부산청년 EV드림' 사업 등에는 별도의 예산을 배정한다. 시는 제조·수입사의 차량 할인(30만 원)에 더해 지자체 지원 30만 원을 보태고, 청년층(19~34세) 전기차 구매 부담을 낮추는 사업(최대 200만 원)을 지속해서 추진 중이다.

하반기 지원금도 이미 확보된 본예산에 따라 이루어진다. 따라서 추가경정예산으로 지원 대수가 늘어날 가능성이 있다. 시 탄소중립정책과 친환경자동차전환팀의 한 관계자는 "작년 보급 목표는 7741대였지만 실제론 9700대를 지원했다. 2026년은 9096대가 목표다. 최종적으론 1만 대 이상을 넘길 것으로 본다"라고 말했다.

이는 이번 발표가 7월로만 그치지 않을 거란 얘기다. 다른 관계자는 "기후부와도 협의 중이고, 9월에 추경을 계획하고 있다. (보조금 지급과정에서) 게다가 지급 후 차종별 잔액이 발생하기도 해, (이런 점을 다 포함한) 확대 방안을 찾는 상황"이라고 말했다. 예상되는 추가 규모는 1000대~1500대 사이다.

다만 국비·시비 비율에서 시의 부담을 늘리는 방안은 고려하지 않는다. 전기차 도시를 지향한다면 선제적으로 부산시가 더 지원금을 높일 수 있지 않느냐는 질문에 시는 "이 부분이 고민거리"라면서도 "예산상 현실적 어려움이 있다. 수요가 워낙 많아 골고루 배분하는 데 초점을 맞추고 있다"라고 밝혔다.

고유가 속에 전기차를 사려는 수요는 가파르게 상승하는 분위기다. 이에 발맞춰 국내외 상용차 업계는 앞다퉈 새로운 전기차를 출시하고 있다. 그러나 보조금 한계로 구매를 주저하거나 지원금을 기다리는 행렬이 이어진다. 부산시는 국·시비 지원 대기자 규모만 최소 1천 명 이상으로 추정했다.

#전기차#부산시#지원금#하반기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김보성 (kimbsv1) 내방

오마이뉴스 김보성 기자입니다. kimbsv1@gmail.com/ kimbsv1@ohmynews.com 제보 환영합니다.

이 기자의 최신기사낙동강 다시 가보니 녹조 범벅 "배양해서 키우는 꼴"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기