시민사회단체 "공익제보 교사 사망, 진상규명과 책임자 처벌" 촉구

큰사진보기 ▲공익제보자 교사 사망관련 기자회견전국교직원노동조합과 참여연대 공익제보지원센터, 한국투명성기구, 호루라기재단 등 시민사회단체가 2일 오전 11시부터 경기도교육청 남부청사 앞에서 기자회견을 했다. ⓒ 전국교직원노조 관련사진보기

"공익제보 교사 사망사건 진상규명과 특별감사 실시하라."

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전국교직원노동조합과 참여연대 공익제보지원센터, 한국투명성기구, 호루라기재단은 2일 오전 11시부터 경기도교육청 남부청사 앞에서 기자회견을 했다.이들 단체는 이날 이천 사립고 공익제보 교사 사망사건과 관련해 ▲ 진상규명과 특별감사 ▲ 책임자 처벌 ▲사립학교법 개정 등을 촉구했다.기자회견 참가자들은 "경기도교육청 감사 결과 학교법인에서 수십억 원이 넘는 공금 횡령이 적발되었지만, 책임자 처분은 솜방망이에 그쳤다"며 "감사 범위가 좁았음에도 불구하고 학교 운영의 공공성과 투명성이 심각하게 훼손된 사실을 확인할 수 있다"고 피력했다.이어 "일부 개인의 일탈 차원을 넘어 사학 운영 전반의 관리·감독 체계가 제대로 작동하지 않았음을 보여준다"며 "경기도교육청은 감사 범위를 확대해 법인 운영 전반에 대한 철저한 특별감사를 실시하고, 정상적인 운영이 불가능하다고 판단될 경우 관선이사 파견 등 강력한 정상화 조치에 나서야 한다"고 강조했다.특히 "공익제보 교사의 죽음 또한 결코 개인적 비극으로 치부될 수 없다"며 "비리를 제보한 이후 징계와 고립, 반복된 불이익 조치가 이어진 정황은 우리 사회가 익숙하게 목격해 온 전형적인 공익제보자 탄압의 흐름과 맞닿아 있다. 교육청은 공익제보 교사가 죽음에 이르게 된 경위를 철저히 규명하기 위해 직장 내 괴롭힘과 보복성 조치 전반에 대한 특별감사에 착수해야 한다"고 피력했다.박영환 전국교직원노동조합 위원장은 "공익제보자를 보호하지 못하고 비리 사학을 제대로 통제하지 못한 우리 교육 시스템의 구조적 문제를 바로잡아야 한다"고 목소리를 높였다.기자회견문을 통해 "더 이상 이 죽음을 개인의 불행으로 남겨두지 않을 것이다. 공익제보 교사를 죽음으로 내몬 비리 사학의 몸통과 이를 방치한 제도의 책임을 끝까지 묻겠다"며 "경기도교육청은 면피성 조사를 즉각 중단하고, 회계비리와 공익제보자 탄압 전반에 대한 전면적 특별감사에 착수하라. 자정 능력을 상실한 학교법인에 대해서는 관선이사 파견을 포함한 강력한 정상화 조치를 단행하라"고 촉구했다.정부와 국회를 향해 "공익제보 교사에 대한 보복성 처분을 원천적으로 금지해야 한다"며 "위반 시 사학 임원 승인 취소와 형사처벌이 가능하도록 사립학교법을 즉각 개정하라"고 밝혔다.기자회견은 양혜정 전국교직원노동조합 사무총장의 진행으로 박영환 전국교직원노동조합 위원장, 허원희 전국교직원노동조합 경기지부 정책실장, 진수영 전국교직원노동조합 참교육실장, 이재일 참여연대 공익제보지원센터 부소장, 유한범 한국투명성기구 공동대표, 이영기 호루라기재단 이사장 등이 나와 발언을 했다.기자회견 참가자들은 ▲ 비리사학 책임자 엄중처벌 및 관선이사 파견 ▲ 30억 사학비리 솜방방이 처벌 특별감사 즉각 실시 ▲ 공익제보 교사 억울한 죽음 철저한 진상규명 등이 적힌 손팻말을 들었다.