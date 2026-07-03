노인일자리 참여자들이 '장애인 감수성'이 높은 이유

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"올해 노인일자리 기간의 반이 벌써 지나가다니 시간이 정말 빠르네요."

큰사진보기 ▲지난달 25일 서울 금천시니어클럽은 노인일자리사업 참여자를 대상으로 상반기 중간평가회를 실시하고 이어 장애인 인식개선 강의를 진행했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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지난달 25일 금천구민문화체육센터에서 열린 금천시니어클럽 주관 노인일자리사업 참여자 중간평가회에 참석한 김아무개(79)가 이렇게 말했다. 필자와 함께 '작은도서관'에서 근무하는 그는 "매일 바쁘게 일하다 보니 시간 가는 줄 몰랐다"라며 크게 웃었다.이날 중간평가회에는 3백여 명의 노인일자리 참여자들이 상반기 일자리 성과를 공유했다. 금천시니어클럽은 1800여 명의 참여자 중 20여 명이 병환 등으로 중도에 포기했으나 일자리 참여자 대부분 큰 사고 없이 업무를 수행했다.클럽 관계자는 7월부터 전례없는 무더위와 폭염이 예상돼 열사병 등 온열 질환에 대비한 행동요령과 폭염경보 지침을 준수해 줄 것을 특별히 당부했다. 아울러 여름 휴가철을 맞아 휴가 신청 제도를 적절히 활용할 것을 요청했다.해마다 지역사정을 감안한 노인일자리가 늘어나고 참여 열기도 뜨거워 노인일자리 수행기관의 평판도 크게 신장됐다는 평가이다. 2019년 운영을 시작한 금천시니어클럽은 개관 이후 2년 만에 최우수기관으로 선정되고 이후 5년째 우수기관으로 지정됐다.이번 중간평가회는 다른 때와 달리 간소하게 진행돼 참여자들로부터 호평을 받았다. 이전에는 노인일자리를 자신이 유치한 것처럼 자화자찬하는 지역기관장들이 대거 참석해 노인일자리 참여자들로부터 불만을 샀다.이날 평가회 자료 설명에 이어 '장애인 인식개선'을 위한 강의가 진행됐다. 이 프로그램은 일자리 정기 교육과 평가회 때 상시 포함되는 것으로 예전과 다른 참여자들의 진지한 수업 분위기가 눈길을 끌었다. 처음 강의가 도입될 당시에는 무관심 속에 참여자들이 졸거나 잡담하는 경우가 많았다.그러나 지금은 참여자들의 장애인 인식이 개선됨은 물론 수업 몰입도도 한층 깊어졌다. 한 참여자는 이론 강의에 더해 체험 프로그램을 요청하기도 했다. 정확한 통계를 알 수 없지만 노인일자리 참여자 중에는 고령에 따른 '노인성 장애인'이 많은 것으로 알려졌다. 참여자들이 '장애인 감수성'이 높은 것도 이러한 상황과 무관치 않을 것이다.이날 강사의 국내 장애인 비율과 인구에 대한 질문에 속속 수강자들의 명쾌한 답변이 이어지자 박수 갈채가 쏟아지기도 했다. 참고로 현재 우리나라 장애인 비율은 총인구의 5.1%로 선진국에 비해서 낮다. 이는 장애 유형과 범위를 좁게 정의하기 때문이다. 일례로 OECD 평균 장애인 비율(2024년)은 24.6%로 여기에는 암환자를 대부분 포함하고 있다.이날 특히 인상 깊은 대목은 우리나라 장애 유형에 '췌장 장애'가 새로 신설돼 7월 1일부터 췌장장애인 등록이 시작된 것이다. 췌장 장애는 인슐린 분비가 거의 불가능하거나 췌장 기능에 장애가 있어 일상생활이 어려운 상태로 '1형 당뇨' 환자가 해당된다. 췌장 장애 유형은 2003년 15개 장애 유형을 신설한 이후 23년 만이라고 한다.이로써 우리나라 신체적 장애유형은 외부장애(지체, 뇌병변, 시각, 청각, 언어, 안면)와 내부장애(신장, 심장, 호흡기, 간, 장루/요루, 뇌전증, 췌장)로 나누고, 여기에 정신적 장애(지적, 자폐성, 정신)를 포함해 모두 16개 유형이다.이번 장애인 인식개선 강의는 다양한 장애 유형을 이해하는데 여러모로 유익했다. 필자가 근무하는 작은도서관에도 장애인 고객이 많은 편인데 이번 강의를 통해 이들을 대하는 자세와 태도를 다시 한번 가다듬었다.한편 올해 정부 노인일자리 사업은 11월까지 계속된다. 참여자 모두가 후반기에도 일의 보람을 찾으면서 건강하게 일할 수 있기를 기대한다.