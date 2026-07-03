도시는 원래 새들의 것이었다

큰사진보기 ▲도시를 바꾸는 새 책모임 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲책모임 전경 ⓒ 이경호 관련사진보기

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도시는 누구의 것일까? 우리는 흔히 도시를 사람이 만든 공간이라고 생각한다. 하지만 티모시 비틀리(Timothy Beatley)는 <도시를 바꾸는 새>를 통해 전혀 다른 답을 말한다. 도시는 원래 새들의 것이었고, 인간은 그 위에 삶을 얹어 살아가고 있다는 것이다. 그렇다면 지금의 도시는 새들에게 어떤 공간일까. 그리고 새가 살아가기 어려운 도시는 과연 사람에게도 살기 좋은 도시일까? 쉽게 답할 수 있지만, 더 많은 이야기가 필요한 질문이기도 하다.지난 7월 2일 저녁, 대전환경운동연합 탐조모임 '새나래'가 준비한 <도시를 바꾸는 새> 책읽기 모임에서 12명의 참가자들과 이런 질문에 대한 고민을 함께 나눴다. 모임은 신옥영 생태해설가의 진행으로 두 시간이 넘도록 이어졌으며, 참가자들은 책을 매개로 새와 도시 그리고 우리의 삶을 함께 이야기했다.책 이야기보다 먼저 "내가 처음 새를 만났던 순간"을 나누는 것으로 시작했다. 동고비 둥지를 찾으며 탐조를 시작하기도 하고, 고등학교 탐조동아리에서 지금까지 탐조를 이어오고 있었다. 대전환경운동연합의 합강습지 시민모니터링을 통해 새를 가까이에서 만나게 된 참가자와, 어린 시절 다양한 생물을 관찰하다 자연스럽게 새에게 관심이 이어진 참가자도 있었다. 앵무새와 함께 생활하며 새의 감정과 소리의 변화를 이해하게 된 사람까지 저마다의 이야기는 달랐다. 그러나 참가자들은 한목소리로 "새를 보기 시작하면서 세상을 바라보는 시선도 달라졌다"고 한다.김재민 씨는 "고등학교 탐조동아리에 가입한 것이 지금까지 탐조를 이어오게 된 가장 큰 계기였다"고 회상했고, 허정무 씨는 "어릴 적부터 곤충과 양서류 등 다양한 생물을 관찰하다 자연스럽게 새에게 관심이 이어졌다"며 생물을 폭넓게 바라보는 즐거움을 이야기했다. 박한비 씨와 박진이 씨는 앵무새와 함께 생활했던 경험을 나누며 "새는 저마다 개성이 있고, 같은 종이라도 소리와 행동이 모두 다르다는 사실을 일상에서 느낄 수 있었다"고 말했다. 김성화 씨는 "새들이 온 힘을 다해 지저귀는 모습을 볼 때마다 생명의 아름다움을 느낀다"며 "언젠가는 새들의 감정까지 이해할 수 있었으면 좋겠다"고 전했다.이순숙 씨는 오래전부터 새를 제대로 공부해 보고 싶다는 마음을 품고 있다가 탐조모임을 통해 그 바람을 이루게 되었고, 김소라 씨는 합강습지 시민모니터링을 계기로 새를 가까이 관찰하기 시작하면서 "현장에서 망원경으로 바라본 새들의 모습은 책으로만 보던 것과는 전혀 다른 감동이었다"고 말했다. 김성화 씨는 "새들이 온힘을 다해 우는 모습을 보면 그 자체가 아름답게 느껴진다"며 "언젠가는 새들의 감정을 조금이나마 이해할 수 있는 사람이 되고 싶다"고 말했다. 참가자들은 새소리를 단순한 배경음이 아니라 생명의 언어로 바라보는 그의 이야기에 깊이 공감했다.이중 최문정씨 이야기는 참가자들의 큰 관심을 끌었다. 그는 베란다를 찾아오던 곤줄박이를 계기로 새와 가까워졌으며, "새의 울음은 단순한 분절음이 아닌 것을 알게 되었다"고 설명했다. 이어 직접 들은 새소리를 흉내낸 녹음소리를 들려주었는데, 꾀꼬리 소리로 놀라울 정도로 똑같이 재현한 음원에 참가자들은 감탄을 아끼지 않았다. 새는 눈으로만 관찰하는 존재가 아니라 귀로도 만나야 하는 존재라는 사실을 새삼 깨닫는 순간이었다.이날 참가자들이 함께 읽은 <도시를 바꾸는 새>는 '바이오필리아(Biophilia)'와 '바이오필릭 시티(Biophilic City)'라는 개념을 중심으로 이야기가 전개된다. 바이오필리아는 살아 숨 쉬는 모든 생명을 사랑하는 인간의 본성을 의미하며, 바이오필릭 시티는 자연을 도시의 장식이 아닌 도시의 핵심 구조로 받아들이는 도시를 뜻한다. 책은 새를 보호하는 일이 곧 사람의 삶을 지키는 일이라고 말한다.책은 우리가 미처 알지 못했던 도시의 또 다른 모습을 보여준다. 유리창과 투명 방음벽은 새들에게 보이지 않는 함정이 되고, 밤새 켜져 있는 조명은 철새의 이동을 방해한다. 녹지 감소와 기후위기는 새들의 삶을 위협하고, 길고양이에 의한 포식 역시 도시 생태계의 중요한 문제로 다뤄진다. 이러한 문제들이 이미 수많은 연구를 통해 확인되고 있었다. 실제로 북미에서는 1970년대 이후 약 30억 마리의 새가 사라졌고, 국제 조류보전단체는 전 세계 조류의 약 40%가 감소 추세에 있다고 분석한다. 자동차와 건물, 유리창, 빛공해 등 인간이 만든 도시가 새들에게는 거대한 위험요인이 되고 있다는 사실은 많은 사람들의 생각을 바꾸기에 충분했다.중요한 것은 문제제기에서 끝나지 않고, 이미 세계 곳곳에서 새를 위한 도시를 만들기 위한 다양한 실천을 제시하고 있다는 것이다. 싱가포르는 알락코뿔새를 위해 건물 외벽을 녹지로 설계했고, 시카고는 조류 충돌을 줄이는 건축 기준을 마련했다. 영국에서는 칼새가 둥지를 틀 수 있도록 건축물에 설치하는 '스위프트 브릭(Swift Brick)'을 보급하고 있으며, 칼새 타워를 세워 도시 속 번식을 돕고 있다. 뉴질랜드의 생태보호구역 '질랜디아(Zealandia)'는 포식자가 들어오지 못하도록 울타리를 설치한 결과 100년 가까이 사라졌던 토종 새들이 다시 돌아왔다. 새를 고려한 도시 설계가 생물다양성을 회복시키는 것은 물론 시민들의 삶의 질과 정신건강까지 높이고 있다는 연구도 함께 소개됐다.참가자들이 가장 오래 이야기를 나눈 것은 책 속에 등장하는 다양한 문장들이었다. "새는 자연을 이끄는 사절단"이라는 문장에 대한 경험을 나눴다. 탐조를 하다 보면 시민들이 다가와 "무슨 새를 보고 있느냐"고 묻곤 한다는 백은영 씨는 이 문장이 자신의 경험과 꼭 맞아떨어졌다고 말했다. 새를 매개로 자연을 이야기하고, 사람과 사람을 연결하는 일이 바로 탐조의 또 다른 의미라는 것이다.신옥영 생태해설가는 <침묵의 봄>의 저자 레이첼 카슨을 소개하며 "새는 안전할 때 노래한다"며 새소리가 들리는 공간은 건강한 생태계가 살아 있다는 증거라고 설명했다. 책에 소개된 "새들이 사람들의 정신건강에 주는 이점은 측정이 불가능할 만큼 크다"는 문장 역시 참가자들의 깊은 공감을 얻었다. 새소리는 단순한 자연의 소리가 아니라 사람에게 평화와 휴식, 치유와 행복을 전하는 도시의 배경음악이라는 것이다.많은 이야기를 나눈 뒤 탐조를 하는 우리가 할 수 있는 일을 제안하기도 했다. 참가자들은 유리창 충돌 시민 모니터링을 다시 시작해 보자는 제안을 비롯해 새 먹이식물 심기, 버드피딩과 급수대 설치, 번식기를 고려한 가로수 전지, 백로와 독수리 라이브카메라 운영, 칼새와 박쥐를 위한 인공둥지 설치, 옥상정원 확대, 새를 고려한 건축 가이드라인 마련 등 다양한 아이디어를 쏟아냈다. 국가정원 같은 거대한 사업보다 도시 곳곳에서 시민들이 작은 생태 공간을 만들어 가는 일이 더 중요하다는 의견을 나누기도 했다.이번 모임은 새를 좋아하는 사람들이 경험을 나누는 자리였고, 도시를 어떻게 바꿔야 할지를 함께 고민하는 공론장이었다. 30그램도 안되는 작은 새를 보기 위해 사람들이 모이고 그 새에 수많은 사람들이 넋을 잃는 모습을 보는 건 가슴 벅찬 일이다. 작은 새 한 마리를 바라보며 도시의 미래를 이야기하는 시간은 탐조가 단순한 취미를 넘어 생명과 공존을 배우는 시민문화가 될 수 있음을 보여 주고 있다.토론 말미에는 "책 속에 등장하는 새들의 사진을 함께 보여주거나 실제 탐조로 이어진다면 더 많은 시민들이 새의 아름다움을 공감할 수 있을 것 같다"는 제안도 나왔다. 참가자들은 책읽기와 탐조를 연계한 프로그램이 생명과 도시를 이해하는 좋은 교육이 될 수 있다는 데 의견을 모았다.<도시를 바꾸는 새>는 탐조인만을 위한 책이 아니다. 기후위기 시대에 도시를 어떻게 바꾸어야 하는지 고민하는 사람, 자연과 사람이 함께 살아갈 수 있는 도시를 꿈꾸는 사람이라면 누구에게나 일독을 권할 만했다. 새를 위한 도시를 만드는 일은 결국 사람을 위한 도시를 만드는 일이기 때문이다.