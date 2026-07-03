야구선수 아들 둔 광주 아버지가 '배재고 근조화환' 보며 한 말

큰사진보기 ▲지난달 29일 서울 목동 야구장에서는 '제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전' 1회전 서울 배재고와 광주 제일고 경기. 더그아웃에서 응원 중인 배재고 선수들의 모습. ⓒ 강릉야구tv 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 서울 강동구 배재고 앞에 근조화환이 놓여 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"이 풍경, 어디서 많이 본 것 같다."

"그 아이들이 광주에 오면 내가 안내하고싶어."

"야단치려고?"

"아니. 옆집 형이 끝내 돌아오지 못한 골목부터 같이 걷고 싶다."

"왜?"

"야구하는 아들을 둔 아비니까."

덧붙이는 글 | 이 기사는 최보식의 언론에도 실립니다.

나는 1980년에 중학교 3학년이었다. 서울의 교실에서, 광주에서 무슨 일이 벌어지는지 아무것도 모른 채 도시락을 까먹었다.그 오월을 몸으로 통과한 사람이 내 곁에 있다. 고등학교를 마칠 때까지 광주에서 자란 친구다. 골목에 숨어 총소리를 셌고, 옆집 형이 끝내 돌아오지 않는 것을 보았다. 친구는 그 이야기를 잘 하지 않는다. 술이 몇 순배 돌고, 밤이 깊어져야 겨우 몇 마디를 꺼내 놓고는 오래 침묵한다.그 친구에게 늦둥이 아들이 있다. 야구를 한다. 새벽에 일어나 글러브를 챙겨 운동장으로 나가는 아이다. 친구는 아들의 첫 스파이크를 사 주던 날, 신발 상자를 먼저 열어 보고 밤에 혼자 새 가죽 냄새를 맡아 봤다고 했다. 광주 이야기는 잘 하지 않는 사람이, 아들 야구 이야기는 한 시간을 한다.며칠 전 배재고 야구부 학생들의 "가야지 가야지 스타벅스 가야지", "탱크데이" 소리를 접했을 때 나는 친구 얼굴이 떠올랐다. 저 말이 친구의 가슴 어디에 박힐지 알기 때문이었다.친구를 만났다. 광주 이야기가 나올 줄 알았는데, 친구는 휴대전화 사진 한 장을 보여주었다. 배재고등학교 교문 앞이었다.여름이면 아이들 웃음소리가 먼저 들려야 할 자리에 검은 근조화환들이 길게 늘어서 있었다. '쓰레기 양성 교육', '프로 지명 금지'. 죽음을 상징하는 꽃들이 교문을 향해 서 있었다. 그 곁에는 축하화환도 있었다. 아이들의 행동이 통쾌했다는 듯, 조롱을 응원하는 문구가 적혀 있었다.그 사이를 교복 입은 학생들이 고개를 숙인 채 지나가고 있었다.조사는 이틀 만에 끝났다고 했다. 팀 전체에 여섯 달 출전 정지가 내려졌다. 소리친 아이와 입을 다물었던 아이가 구분되지 않았다. 3학년들에게 그 여섯 달은 진학의 길이 통째로 닫히는 시간이다.친구는 사진을 오래 바라보다가 조용히 말했다.오월을 조롱한 아이들을 벌하겠다는 어른들과, 그 조롱을 치켜세우는 어른들이 교문 앞에서 마주 서 있었다. 서로를 적이라 부르지만 닮아 있었다. 한쪽은 아이들을 제물로 삼았고, 다른 한쪽은 아이들을 깃발로 삼았다. 정작 아이들은 그들의 시야 안에 없었다.나는 문득 저 교문을 지나가는 학생 한 명을 떠올렸다. 그 아이는 평생 광주를 어떻게 기억하게 될까. 민주주의를 지키려 했던 사람들의 용기일까. 아니면 자신을 향해 몰려든 어른들의 분노일까. 역사는 책으로만 배우지 않는다. 사람들에게 어떻게 대접받았는지로도 배운다.잘못은 분명 잘못이라고 말해야 한다. 그러나 아이를 가르치는 일과 아이를 무너뜨리는 일은 다르다. 광주가 우리에게 남긴 것은 복수가 아니라 인간의 존엄이었다. 친구는 헤어지는 길에 말했다.친구는 고개를 저었다.그 말 앞에서 나는 오래 침묵했다. 5.18을 온몸으로 겪은 사람이 아이들과 함께 걷겠다고 한다. 그런데 그날을 겪지 않은 우리는 아이들 학교 앞에 죽음의 꽃을 세우고 서로를 향해 소리치고 있었다.광주는 제물을 원하지 않는다. 누군가를 무릎 꿇리는 것으로 기억되는 오월이라면, 그것은 이미 오월이 아니다.친구의 아들은 오늘도 새벽 운동장을 돈다. 그 발소리가 언젠가 광주의 골목까지 닿기를, 야단이 아니라 이야기로 이어지기를 바란다. 나는 그것이 오월이 우리에게 남긴 가장 깊은 방식이라고 믿는다.