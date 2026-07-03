'거대 여당' 책임 무거워진 제5대 세종시의회 출범... 시민사회 "과거 정쟁 성찰하고 민생 집중하라"

큰사진보기 ▲3일 제5대 세종시의회가 개원한다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종시의회 개원에 맞춰 세종 지역 시민사회가 지난 의회의 정쟁과 윤리 논란에 대한 성찰을 촉구하며, 행정수도에 걸맞은 '성숙하고 책임성 있는 민생 의회'로의 전환을 강하게 요구하고 나섰다.세종시민사회단체연대회의(공동대표 김갑년·송윤옥·정형근, 이하 연대회의)는 제5대 세종시의회 개원일인 3일 개원 환영 성명서를 발표하고, 신뢰 회복을 위한 5대 핵심 과제를 제시했다.연대회의가 제시한 핵심 과제는 ▲ 당리당략을 배제한 소통과 협치의 열린 의회 구현 ▲ 여대야소 구조 속 집행부에 대한 철저한 감시와 견제 ▲ 지방재정 악화와 상가 공실 등 산적한 민생 안정 최우선이다. 이와 함께 ▲ 투명하고 청렴한 의회상 수립 ▲ 행정수도 세종에 걸맞은 정책 중심 의회로의 도약을 시급한 역할로 당부했다.연대회의는 이날 성명서에서 "대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 건립이 눈앞에 현실로 펼쳐지고 있는 지금, 제5대 의회는 단순한 지역 의회를 넘어 국가균형발전을 이끄는 행정수도 의회로서 성숙하고 책임성 있는 모습을 보여야 한다"고 출범 배경의 무게감을 짚었다.연대회의는 우선 지난 4대 의회에 대해 냉정한 평가를 내렸다. 조례 제정 등 양적 성과에도 불구하고 여소야대 구도와 다수의 초선의원 구조 속에서 정쟁과 갈등 조정 실패, 윤리성 논란을 일으키며 시민의 신뢰를 충분히 얻지 못했다는 지적이다. 이들은 "5대 의회는 이러한 과오를 반복하지 않겠다는 '분명한 자기성찰'에서 출발해야 한다"고 강조했다.이어 연대회의는 제5대 세종시의회의 인적·구조적 변화에 주목하며 새로운 의정 운영에 대한 기대와 당부를 동시에 전했다. 이번 5대 의회는 전체 의원 21명 중 초선 의원이 12명으로 과반을 차지하고 있으나, 의정 경험을 갖춘 재선 의원 8명이 허리를 받치고 있어 전대 의회보다 한층 안정적인 정책 심의가 가능할 것이라는 분석이다. 특히 의회 역사상 최초로 이순열 의원이 여성 3선 고지에 오르는 등 인적 구성 면에서 의미 있는 이정표를 세웠다.정당 구조를 살펴보면, 전체 21석 중 더불어민주당이 18석을 차지하며 국민의힘(3석)을 압도하는 '거대 여당' 중심의 강력한 여대야소 지형을 굳혔다. 더불어민주당 소속 시장이 시정을 이끄는 상황에서 시의회까지 압도적인 여당 의석으로 채워진 만큼, 집행부와 발을 맞출 다수당의 책임이 그 어느 때보다 무거워진 셈이다.이에 시민사회는 시장과 시의회 다수당이 같은 일당 독주 체제 속에서도 집행부에 대한 견제와 감시라는 의회 본연의 임무를 망각해서는 안 된다고 주문했다. 연대회의는 "의회의 존재 이유는 시민 뜻을 대변하는 데 있는 만큼, 당리당략과 정쟁을 정략적으로 이용하는 구태를 반복해서는 안 된다"며 "시민의 삶을 바꾸는 조례 제정과 예산 심사 과정에서 시민사회, 지역 주민과 끊임없이 소통하여 현장의 목소리가 정책에 반영되도록 해야 한다"고 주장했다.또한 "여대야소 구조일수록 집행부에 대한 견제와 감시라는 의회 본연의 임무를 철저히 해야 한다"고 재차 강조하며 "시정이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 비판할 것은 과감히 비판하고 합리적인 대안을 제시하는 생산적인 의회가 되어야 한다"고 당부했다.시민사회는 산적한 세종시의 현안 중 시급히 해결해야 할 민생 과제로 ▲ 고질적인 재정난 ▲ 상가 공실 문제 ▲ 대중교통 인프라 부족 ▲ 읍·면 지역과 신도심 간의 발전 격차 등을 지적했다. 그러면서 "5대 의회는 출범 직후부터 민생 경제 회복을 최우선 과제로 삼아야 한다"며 "소외되는 이웃이 없도록 사회적 약자를 위한 복지 안전망을 촘촘히 다지고, 지역 경제 활성화에 모든 역량을 집중해야 한다"고 촉구했다.이어 의원들의 특권 의식을 버린 투명하고 청렴한 의정 활동, 전문성을 높이기 위한 끊임없는 연구 노력이 신뢰 회복의 기본 조건임을 분명히 했다. 특히 "행정수도 세종의 정책중심 의회로서 민생 현안에 신속하고 실효성 있게 대응하면서도 국가 균형 발전의 핵심 거점을 견인할 수 있도록 의회의 정책 개발 능력과 예산 분석 전문성을 높여야 한다"고 덧붙였다.마지막으로 연대회의는 5대 의회가 시민 앞에 책임지는 의회로 나아가는지 지속적으로 감시하고 평가하겠다는 뜻을 밝혔다. 이들은 "잘한 일에는 협력하고, 시민의 뜻에 어긋나는 의정활동에는 분명히 문제를 제기하며, 더 나은 세종을 위한 정책 대안을 시민과 함께 제안해 나갈 것"이라고 말했다.한편 세종시의회는 이날 오전 11시 의회 본회의장에서 제5대 의회 공식 개원식을 갖고 본격적인 의정 활동의 닻을 올린다. 행정수도 완성의 중차대한 기로에서 출범한 제5대 세종시의회가 과거의 구태를 벗고 진정한 정책 중심의 의회로 거듭날 수 있을지 시민들의 이목이 집중되고 있다.