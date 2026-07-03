새벽마다 쓰레기를 마주하는 완도 바다가 던진 질문

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

새벽녘, 완도의 사면을 감싼 푸른 바다는 아직 잠에서 덜 깨어난 하늘을 조용히 품고 있다. 밤새 밀려왔다가 돌아간 파도는 갯바위마다 소금기 어린 숨결을 남기고, 바람은 물비늘 위를 스치며 오래된 이야기를 낮은 목소리로 펼쳐 보인다. 그 고요 속에서 문득 시선이 멈춘다. 갯바위 틈에 거친 파도에 깎이고 햇빛에 바랜 플라스틱 조각 하나가 박혀 있다. 그것을 가만히 들여다본다.그 작은 이물질은 단순한 생활의 잔해일까, 아니면 거대한 파멸을 예고하는 침묵의 신호탄일까. 사람은 눈앞의 징후를 너무나 자주 외면한다. 우리는 언제나 재앙이 지나간 뒤에야 비로소 그것의 이름을 붙이기 때문이다.알베르 카뮈의 소설 <페스트>의 시작점 역시 이토록 평범하고 고요한 일상이었다. 의사 리유가 진료실을 나서다 계단 한가운데에서 발에 밟힌 죽은 쥐 한 마리를 발견했을 때, 그것은 그저 기괴한 해프닝에 불과해 보였다. 그러나 얼마 지나지 않아 수천, 수만 마리의 쥐들이 어두운 지하실과 하수구에서 기어 나와 도심 한복판에서 피를 토하며 쓰러졌다. 문명이 감추어둔 가장 어둡고 은밀한 곳에서 터져 나온 쥐들의 죽음. 그것은 도시 전체를 집어삼킬 대재앙이 이미 시작되었음을 알리는 가장 확실하고도 끔찍한 첫 번째 경고였다.우리가 살아온 실제 역사 속에서도 거리의 쥐들이 죽어가기 시작했을 때 사람들은 대수롭지 않게 여겼다. 악취는 곧 사라질 것이라 믿었고, 죽은 쥐 몇 마리가 도시의 운명을 바꿀 것이라 생각한 사람은 아무도 없었다. 그러나 그 무심함과 방조는 결국 유럽 문명의 근간을 송두리째 뒤흔든 페스트라는 대재앙의 서막이 되었다. 그리고 수백 년이 흐른 지금, 그 불길한 역사의 데자뷔는 청정의 상징처럼 여겨졌던 우리의 바다 위로 또 다른 '침묵의 경고'가 되어 사정없이 밀려들고 있다.가장 화려한 문명은 늘 가장 추악한 흔적을 감춘다. 오늘날 세계 문화와 패션의 상징으로 불리는 프랑스 파리의 거리가 불과 수백 년 전만 해도 사람과 동물의 배설물로 뒤덮인 '오물 바다'였다는 사실을 기억하는 이는 많지 않다. 중세와 근세를 관통하는 동안 유럽의 도시들에는 제대로 된 하수도 시스템이 존재하지 않았다. 요강에 모인 오물과 온갖 생활 쓰레기들은 매일 아침 2층 창밖으로 무분별하게 던져졌고, 빗물과 뒤섞인 거리는 진흙과 배설물이 강을 이루는 지옥 같은 풍경을 자아냈다.우리는 하이힐을 우아함과 세련미의 상징으로 기억한다. 그러나 그 시작은 우아함이 아니었다. 그것은 철저한 생존의 몸부림이었다. 이 불결하고 끔찍한 길거리를 지나야 했던 귀족들과 시민들은 치맛자락과 발을 오염으로부터 보호하기 위해 기형적인 방식을 고안해 냈다. 나무나 코르크를 덧대어 발바닥을 땅에서 떨어뜨린 패튼(Patten)과 높은 플랫폼 형태의 쇼핀(Chopine)이 대표적이다. 이러한 높은 신발 문화는 훗날 현대 하이힐로 이어지는 계보의 중요한 출발점이 되었다.창밖에서 쏟아지는 오물과 강한 햇빛을 피하기 위해 우산과 양산의 사용이 점차 널리 퍼졌고, 도심 전체와 몸에서 진동하는 지독한 악취를 가리기 위해 향수 문화는 악취를 감추려는 현실적 필요와 귀족 문화가 맞물리면서 크게 발전했다. 우리가 아름다움이라 부르는 것들 가운데는 문명이 감추고 싶었던 상처 위에서 피어난 것들이 적지 않다. 문명은 문제를 해결하는 기술보다, 때로는 그것을 먼저 가리는 기술을 더 빠르게 발전시켜 왔다. 우리가 선망하는 우아한 현대 문화의 아이콘들이 실은 인간이 뿜어낸 쓰레기를 통제하지 못한 문명이 생존을 위해 처절하게 몸부림친 적응의 산물이었다는 사실은 무척이나 역설적이다.인간이 모여 살며 발생한 오염을 통제하려는 청소 전쟁은 인류의 역사와 궤를 같이한다. 아득한 선사시대의 패총은 인류가 정착 생활을 시작하면서 만든 최초의 공동 쓰레기장이었다. 고대 그리스 아테네는 도심에 쓰레기가 넘쳐나자 성벽에서 최소 1.6킬로미터 이상 떨어진 곳에만 오물을 버리도록 하는 인류 최초의 쓰레기 법률을 제정해야만 했다. 대제국 로마 역시 마찬가지였다. 스페인과 아프리카 등지에서 막대한 양의 올리브유와 와인을 수입하던 로마인들은 운송용 토기인 암포라(Amphora)를 대량으로 폐기했다. 수백 년 동안 버려진 토기 파편들이 쌓이고 쌓여 오늘날 로마 시내에는 높이 35미터에 달하는 거대한 도자기 쓰레기 산, '테스타치오'가 유적으로 남았다.문명이 이 청소 전쟁에서 패배했을 때 돌아온 대가는 언제나 참혹했다. 중세 유럽이 위생 환경의 악화와 쥐·벼룩의 번식이 겹치면서 흑사병이라는 대재앙을 맞았고, 당시 유럽 인구의 약 3분의 1이 목숨을 잃었다고 전해진다. 반면 우리의 조선시대 한양은 오물을 농사의 귀한 거름으로 순환시키며 상대적으로 쾌적함을 유지했다. 사람의 인분을 전문적으로 수거해 교외 농가에 팔아 생계를 잇던 엄행수 같은 이들은 도성의 위생을 떠받친 보이지 않는 주역이었다. 과거의 쓰레기 문제가 이처럼 대지나 바다가 스스로 소화할 수 있는 유기물의 영역에 머물러 있을 때만 해도 문명은 어떻게든 순환의 고리를 유지할 수 있었다.카뮈는 <페스트>에서 재앙은 어느 날 갑자기 출현하는 것이 아니라, 사람들이 그것을 애써 외면하는 동안 서서히 현실이 된다는 사실을 보여준다. 처음에는 모두가 그것을 일시적인 불운이나 곧 지나갈 불편쯤으로 여긴다. 그러나 현실을 부정하는 시간이 길어질수록, 재앙은 더욱 깊숙이 인간의 삶을 잠식해 들어간다. 이 메시지는 소설 속 상상에 머물지 않는다. 실제 역사에서도 거리의 오물과 죽어가는 쥐를 대수롭지 않게 여긴 무심함은 결국 페스트라는 비극으로 이어졌다.어쩌면 소설이 역사를 닮은 것이 아니라, 역사가 소설을 끊임없이 되풀이하고 있는 것인지도 모른다. 소설 속 오랑 시의 주민들이 처음에는 거리에서 피를 토하며 죽어가는 쥐들의 징후를 그저 일시적인 불쾌함으로 치부하며 방치했듯, 현대인들 역시 해안가에 밀려든 플라스틱 조각들을 타인의 문제로 방치한다. 그러나 쥐의 죽음이 도시 전체를 무너뜨린 경고였듯, 우리가 무심코 소비하고 버리는 플라스틱은 이미 현대문명의 또 다른 '침묵의 경고'가 되어 우리의 삶을 서서히 옥죄고 있다.과거 유럽인들이 하이힐을 신고 오물을 피해 다녔던 것처럼, 지금의 우리 역시 세련된 현대 문명의 장막 뒤에서 더 거대하고 치명적인 플라스틱 오물 바다를 외면하고 있는 것은 아닐까. 중세 유럽은 오물을 피해 하이힐을 만들었다. 그렇다면 우리는 플라스틱을 피해 무엇을 만들고 있는가. 아니, 우리는 과연 그것을 피하고 있기나 한 것일까. 우리는 미세 플라스틱이 가득한 생선을 먹지 않기 위해 유기농 이정표를 찾고, 정수된 생수를 사 마시며 또 다른 형태의 '하이힐'을 신고 살아가는 것은 아닌지 자문해야 한다.카뮈는 <페스트>에서 페스트균은 결코 완전히 사라지지 않는다고 말했다. 그것은 인간의 방심 속에 오래 잠들어 있다가, 가장 안전하다고 믿는 순간 다시 모습을 드러낸다. 오늘날 우리에게 그 '페스트균'은 무엇일까. 해안가에 밀려온 플라스틱 한 조각일까. 미세플라스틱으로 변해 우리의 식탁에 오른 바다일까. 아니면 편리함이라는 이름 아래 너무 오래 외면해 온 우리의 소비 습관일까. 오물을 피해 하이힐을 만들었던 문명은 이제 플라스틱을 피해 또 다른 미래를 고민해야 하는 시대 앞에 서 있다. 우리는 이번에도 쓰레기보다 늦게 배우는 문명이 될 것인가. 아니면 쓰레기가 미래를 결정하기 전에 먼저 행동하는 문명이 될 것인가.질문 앞에서 대한민국에서 가장 푸르고 아름다운 섬 가운데 하나인 완도는 지금 누구보다 먼저 답을 요구받고 있다. 새벽마다 밀려드는 쓰레기를 가장 먼저 마주하는 그 바다는 우리에게 묻는다. 문명이 버린 것은 언제나 가장 낮은 곳에 먼저 닿는다. 그리고 문명이 외면한 대가는 언제나 가장 낮은 곳에서 가장 먼저 치러진다. 그렇다면 우리는 이번에도 쓰레기보다 늦게 깨닫는 문명이 될 것인가. 아니면, 처음으로 쓰레기보다 먼저 미래를 준비하는 문명이 될 것인가.