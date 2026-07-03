'전복'과 '관광' 완도 대전환의 두 날개

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

치열했던 선거 끝에 오랜 기간동안 군정을 장악했던 더불어민주당의 견고한 아성을 뚫고 무소속 후보가 군수로 당선됐다. 지역 정가는 이 결과를 단순한 인물론의 승리를 넘어, 정체된 지역의 변화를 갈망하는 민심의 준엄한 명령으로 읽고 있다. 표출된 민심의 무게만큼, 신임 군수의 어깨에 지워진 과제 또한 엄중하다. 김신 완도군수 당선인은 취임 전 언론과의 인터뷰를 통해 위기에 처한 지역 경제 회복을 최우선 과제로 꼽았다. 전복산업의 근본적인 체질 개선을 위한 전담 조직(TF) 가동, 체류형 관광 인프라 확충, 그리고 공정하고 투명한 행정 혁신을 완도 발전의 핵심 비전으로 제시했다. 말하자면 전복과 관광, 이 두 축을 군정의 혁신을 이끌 '쌍두마차'로 삼겠다는 구상이다.그중에서도 완도 경제의 뿌리이자 생명줄인 전복산업은 구조적 난제에 맞설 패러다임의 전면적 전환이 시급하다. 현재 우리 전복산업은 과잉 생산에 따른 고질적인 가격 폭락, 기후 변화와 고수온으로 인한 대규모 폐사 피해, 그리고 활전복 원물 중심의 취약한 유통 구조라는 삼중고를 겪으며 위험한 단층선 위에 서 있다. 전임 군수 시절에도 대일 수출 맞춤형 지원이나 해외 시장 개척단 운영, 품질 관리 시스템 도입 등 다각도의 대책이 추진되었으나 안타깝게도 시장의 흐름을 바꾸는 뚜렷한 돌파구는 되지 못했다. 이는 특정 행정의 무능이나 실패라기보다, 전복산업 생태계가 안고 있는 내부적 모순과 한계가 그만큼 깊고 단단하다는 방증이다.따라서 신임 군수가 취임 직후 구성하겠다고 공언한 '전복산업 혁신 기획단(TF)'의 역할은 어느 때보다 막중하다. 기획단은 단순히 공무원 몇 명과 자문위원들로 구성된 형식적인 기구가 되어서는 안 된다. 어민과 생산자 단체, 수산·식품 전문가, 그리고 유통망을 쥔 대기업 관계자까지 아우르는 실질적인 '민관 협력 거버넌스'이자 강력한 행정력을 뒷받침하는 컨트롤타워가 되어야 한다.구체적으로는 AI와 빅데이터를 활용한 스마트 양식 시스템을 도입해 고수온 등 기후 변화에 대응할 수 있는 품종 개량과 과학적 양식 환경을 구축해야 한다. 또한, 활전복 중심의 소비 패턴에서 벗어나 간편식(HMR), 고령 친화 식품, 바이오 기능성 소재 등 현대인의 라이프스타일에 맞춘 다양한 고부가가치 가공식품 개발에 사활을 걸어야 한다.국내외 대기업과의 전략적 협업을 통해 안정적인 대량 소비처를 확보하고, 전통적인 오프라인 유통을 넘어 실시간 온라인 판매와 해외 전자상거래 등 유통 채널을 다각화하는 것도 기획단이 풀어야 할 핵심 과제다. 전복을 단순히 '키워 파는 1차 수산업'에서 고부가가치를 창출하는 '미래형 6차 융복합 식품산업'으로 완전히 탈바꿈시키는 것, 그것이 기획단이 존재로 증명해야 할 궁극의 목표다.또 다른 축인 관광산업 역시 '스쳐 지나가는 곳'에서 '머물고 숨 쉬는 곳'으로의 진화가 필요하다. 지금까지의 완도 관광은 명소를 단순히 구경하고 떠나는 일회성 소비 형태인 '관광(Tourism)'에 머물러 있었다. 이제는 완도의 자연과 문화 속에 깊이 스며들어 머물고, 체험하며, 지역과 정서적 유대를 맺는 '여행(Travel)'이자 '체류형 웰니스'로 정책의 진화가 요구되고 있다. "관광객은 지역을 소비하지만, 여행자는 지역을 사랑하게 된다."전국 최고 수준의 해양 치유 자원과 장보고 대사, 고산 윤선도, 원교 이광사의 발자취가 숨 쉬는 풍부한 역사·문화 자산을 품고도, 수도권에서의 교통 접근성 부족과 대형 숙박시설의 빈곤, 야간 콘텐츠 부족 등으로 인해 관광의 시너지 효과를 제대로 내지 못했다.이러한 측면에서 신임 군수가 내놓은 대안들은 지역의 가려운 곳을 정확히 짚어냈다는 점에서 주목할 만하다. '치유 관광산업 지구' 지정을 통해 완도만의 독보적인 해양치유 인프라를 웰니스 관광과 고도화하고, 전통 시장과 어항을 연계한 '완도 해변 문화 파시' 등 다채로운 야간 문화 콘텐츠와 미디어아트를 개발해 여행객의 발길을 밤까지 붙잡아두어야 한다.동시에 중장기적으로는 광주~완도 고속도로 개통 및 KTX 연계망 확충 등 교통 접근성을 획기적으로 개선하는 데 총력을 기울이면서, 단기적으로는 여행 경비 부담을 덜어주고 지역 내 소비를 촉진하는 '완도 치유 페이' 같은 맞춤형 인센티브 정책을 촘촘히 확대해야 한다. 이러한 구상들이 유기적으로 맞물려 실현된다면, 낮에 잠시 들렀다 떠나던 당일치기 유람객들은 '며칠씩 머무르며 몸과 마음을 달래는 치유형 생활 인구'로 자연스럽게 전환될 것이다. 이는 여름 한 철 해수욕장에만 반짝 편중되던 관광 수요를 사계절로 분산시켜, 숙박업과 음식업 등 상권 전반에 사시사철 온기가 도는 지속 가능한 지역 경제의 선순환 체계를 구축하는 마중물이 될 것이다.그러나 대전환은 군수 혼자의 의지나 행정의 힘만으로는 결코 이뤄낼 수 없다. 선거 과정에서 갈라진 지역의 민심을 하나로 묶어내고, 중앙정부의 정책적 지원과 연구기관의 전문성, 그리고 무엇보다 어민과 상인, 군민 한 사람 한 사람이 변화의 주체로 참여하는 '아래로부터의 동력'이 맞물릴 때 비로소 강력한 추진력을 얻는다.새로운 도약의 기회는 늘 주어지는 것이 아니다. 민심이 변화를 선택한 지금 이 순간의 열망이 식기 전에, 군민들이 삶의 현장에서 체감할 수 있는 작은 성공의 마중물들을 빠르게 만들어내야 한다. 거창한 청사진보다 현장에서 증명되는 단 하나의 변화가 군민의 실망을 신뢰로 바꾸고, 내일의 더 큰 도전을 가능하게 한다. 위기를 기회로 바꾸고 완도의 새로운 부흥기를 열어젖힐 역사의 첫 장이 이제 막 펼쳐졌다. 신임 군수와 군민이 함께 써 내려갈 그 위대한 여정을 모두가 설레는 마음으로 지켜보고 있다.이승창 자유기고가