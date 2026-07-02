'까마귀 감전 사고' 레미콘 운전자 끝내 사망

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충남 태안군에서 발생한 고압선 단선 사고로 중상을 입고 치료받던 70대 레미콘 차량 운전자가 사고 이틀 만에 끝내 숨졌다.지난달 30일 태안군 소원면 송현리의 한 농로에서 까마귀가 고압선에 접촉해 전선이 끊어지는 사고가 발생했다. 당시 끊어진 2만2900V(볼트)의 고압 전선이 지나가던 레미콘 차량 상부를 덮치며 차량 바퀴가 폭발했고, 이 과정에서 운전자 A(70대)씨가 전신 화상을 입었다.A씨는 소방헬기에 실려 화상 전문병원으로 긴급 이송되어 치료를 받았으나, 사고 이틀 뒤인 2일 오후 1시 15분경 끝내 사망 판정을 받았다. 현재 고인의 빈소는 태안상례원에 마련되었다.사고 직후 일부 언론은 A씨가 생명에 지장이 없다는 취지로 보도했으나, 유족들은 이후 사실 확인이나 후속 조치 없이 마무리된 상황에 상처를 입었다고 토로했다.유족 측은 "한국전력 관계자가 '30년 근무하면서 처음 보는 사고'라며 당혹감을 표했지만, 단순한 사고로 치부하기에는 너무나 어이없고 황망한 죽음"이라며 "사고 초기에는 생명에 지장이 없다는 식의 보도가 이어지더니, 정작 사망 이후에는 후속 보도조차 제대로 이뤄지지 않고 있다"고 말했다.고인의 안타까운 사연도 전해졌다. 유족에 따르면 경기도 파주가 거주지인 A씨는 전북 전주 등지에서 일해왔으나, 최근 건설 경기 악화로 일감이 줄자 태안으로 이주해 일한 지 불과 일주일 만에 이 같은 변을 당한 것으로 알려졌다.현재 경찰은 정확한 사고 경위를 조사중이며, 고인의 정확한 사인을 규명하기 위해 시신 부검을 앞두고 있다. 유족들은 향후 경찰 조사 결과와 부검 내용을 토대로 한국전력 측을 상대로 법적 대응에 나설 예정이다.