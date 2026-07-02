국민연금, 5년 누적수익률 9.75%... '주주가치 외면' 위탁사 자금 회수한다

큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제6차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정은경 보건복지부 장관이 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년도 제6차 국민연금기금운용위원회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민연금 수탁자 책임활동 이행점검 체계 도입 전후 비교표 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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국민연금이 최근 5년간 9.75%의 누적 수익률을 기록하며 기준수익률을 웃도는 성과를 냈다. 이를 바탕으로 국민연금은 기금운용본부 성과급 지급률을 78.6%로 결정하는 한편, 올해 하반기부터 수탁자 책임활동 이행 여부를 점검하는 체계도 새롭게 도입하기로 했다.국민연금기금운용위원회(아래 기금위)는 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년도 제6차 회의를 열고 '2025년도 국민연금 기금운용 성과평가안'과 '기금운용본부 성과급 지급률안', '국민연금 수탁자 책임활동 이행점검 체계 도입 방안' 등을 심의·의결했다.이번 성과평가는 지난해 말 개편된 성과평가·보상체계가 처음 적용된 사례다. 국민연금은 단기 성과 중심이던 기존 1년 평가 방식을 '5년 누적' 평가로 전환하고, 상대성과뿐 아니라 절대성과를 함께 반영하는 방식으로 평가체계를 바꿨다. 장기적인 기금 운용과 재정 안정성을 높이겠다는 취지다.성과평가 결과 최근 5년 누적 금융 부문 수익률은 9.75%로 집계됐다. 이는 기준수익률 9.59%보다 0.16%포인트 높은 수준이다.자산군별 수익률을 보면 해외 자산과 대체투자가 강세를 보였다. 해외주식이 17.82%로 가장 높았고, 대체투자가 12.75%, 국내주식이 11.24%를 기록했다. 이어 해외채권 6.24%, 국내채권 1.39% 순이었다.이 같은 성과를 바탕으로 결정된 국민연금 기금운용본부의 성과급 지급률은 78.6% 수준이다.정은경 보건복지부 장관은 "2025년의 성과는 기금운용본부가 국내·외 금융시장 변화에 기민하게 대응한 결과"라며 "이를 통해 국민연금의 소진 시기도 상당 기간 늦춰지는 등 국민연금재정의 지속가능성을 강화할 수 있었다"고 평가했다. 이어 "앞으로도 국민의 노후자금을 책임있게 운용하며 장기적으로 안정적인 성과를 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.기금위는 이날 기금의 투명성과 책임성을 높이기 위한 '국민연금 수탁자 책임활동 이행점검 제도 도입 방안'도 함께 의결했다.이에 따라 국민연금공단은 올해 하반기부터 수탁자 책임활동 7개 원칙, 12개 점검 항목에 대한 이행보고서를 작성하게 된다. 이 보고서는 기금위 산하 수탁자책임전문위원회의 점검을 거쳐 국민연금기금운용실무평가위원회와 기금위에 각각 보고된 후 최종 공개된다.특히 국내주식 위탁운용사에 대해서는 국민연금 수탁자 책임활동 원칙 준수, 이해 충돌에 대한 대처의 적절성 등 주주가치 제고 노력 등을 질적으로 평가한다. 추후 운용사별 성과에 따라 위탁 자금을 추가 배정하거나 회수할 때 수탁자 책임활동 평가 결과를 연계해 실효성을 확보한다는 방침이다.정 장관은 "그간 국민연금은 기금의 장기적·안정적 수익률 향상을 위해 수탁자 책임활동을 성실히 수행해 왔다"면서 "국내 자본시장 혁신을 위한 수탁자 책임활동의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼, 이번 이행점검 체계 도입을 통해 국민연금의 안정적인 수익성 증대와 국내 자본시장에 긍정적인 변화를 이끌어 낼 것으로 기대한다"고 밝혔다.