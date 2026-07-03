세종시 '8조 투자' 확정에 지역구 국회의원들 일제히 "적극 환영·지원"

큰사진보기 ▲왼쪽부터 세종갑 김종민 의원, 세종을 강준현 의원 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲산업통상부는 2일 이재명 대통령 주재로 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’를 열고 대기업들의 대대적인 충청권 투자 계획을 발표했다. ⓒ 청와대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충청권 전체 투자 규모가 무려 392조 원에 달하는 가운데 세종시에는 삼성전기가 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 생산라인 및 연구개발(R&D) 시설을 확충하기 위해 8조 원을 투자하기로 결정했다. ⓒ 청와대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

정부가 발표한 '충청권 첨단산업 발전비전'에 따라 세종특별자치시에 단일 사업 기준 역대 최대 규모인 8조 원의 대규모 투자가 확정되자, 세종 지역구 국회의원들이 일제히 환영의 뜻을 밝히며 전폭적인 지원을 약속했다.산업통상부는 2일 이재명 대통령 주재로 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 열고 대기업들의 대대적인 충청권 투자 계획을 발표했다. 충청권 전체 투자 규모는 무려 392조 원에 달한다.이 가운데 세종시에는 삼성전기가 최근 수요가 급증하고 있는 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 생산라인 및 연구개발(R&D) 시설을 확충하기 위해 8조 원을 투자하기로 결정했다. 이는 2012년 세종특별자치시 출범 이후 단일 사업 기준 사상 최대 규모의 투자다. 이번 투자로 삼성전기의 반도체 후공정 핵심 역량이 세종에 집중되면서 지역 경제 전반에 파급효과가 기대된다.강준현 국회의원(세종을, 더불어민주당)은 이번 392조 원 규모의 충청권 투자와 세종시의 8조 원 투자 확정에 대해 고무적인 반응을 보였다.강 의원은 이번 발표에 대해 "국토균형발전을 위한 대한민국의 새로운 성장 축을 만들겠다는 정부의 강력한 의지가 담긴 것"이라며, "세종시가 '5극 3특'의 명실상부한 한 축으로 등극하는 새 역사의 시작을 알린 것"이라고 크게 의미를 부여했다.또한 강 의원은 "앞으로 긴밀한 당정 협력을 통해 필요한 입법 지원에 적극적으로 나설 것"이라며, "국가 균형발전의 상징인 세종시를 중심으로 충청 메가시티를 완성하는 데 최선을 다하겠다"고 다짐했다.국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속인 김종민 국회의원(세종시갑) 역시 이번 삼성전기의 역대급 투자가 세종시의 미래를 바꿀 터닝포인트가 될 것이라며 적극 환영했다.김 의원은 "오늘의 역대급 투자는 AI 대전환 시대에 세종시의 산업생태계를 한 단계 도약시키는 큰 마중물이 될 것"이라고 평가하며 "세종시가 글로벌 첨단산업의 중심지로 거듭날 계기가 마련됐다"고 전했다.특히 국회 산자중기위 위원으로서의 역할을 강조한 김 의원은 "세종시가 삼성전기에 지원할 예정인 전력과 용수 공급안 외에도 추가적인 기업 유치에 필요한 정책적 지원을 끊임없이 발굴하여 지원하겠다"며 "세종시가 행정수도와 첨단산업 핵심 거점으로 거듭나도록 집중 지원할 계획"이라고 덧붙였다.세종시 여야 정치권이 입을 모아 이번 8조 원 투자를 환영하고 나선 만큼, 향후 인프라 구축 및 규제 완화를 위한 국회 차원의 입법과 정책 지원에 한층 속도가 붙을 것으로 전망된다.한편 세종시 역시 행정력을 총동원한 속도전에 돌입했다. 조상호 시장은 이날 가진 기자회견에서 이번 성과가 철저한 사전 준비와 속도전의 결과물임을 강조하며 "이번 투자가 차질 없이 진행되도록 명학산단 내 주차장 부지를 활용한 공장 증설과 대체 주차빌딩 건립 등 인허가부터 기반시설 확충까지 전 과정을 전폭 지원할 계획"이라고 밝혔다.