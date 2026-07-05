날개 달고 으르렁, 남양주 절에서 찾은 놀라운 장면

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.
날개는 하늘을 날 수 있게 하는 장치로 조류 등의 몸 양쪽에 붙어 있는 기관이다. 신화·종교 및 문화 속에서도 일찍부터 날개가 등장했다.
이집트 '이시스' 신이나 그리스 신화의 정복과 승리의 신인 '니케', 그리고 기독교 '가브리엘' 대천사 등도 날개를 달고 있다. 특히 날개 하면 '이카로스'가 유명하다. 미궁에서 탈출하기 위해 새의 깃털, 담요에서 뽑은 실, 샌들의 가죽 끈, 그리고 밀랍으로 날개를 만들지만 태양 가까이 높게 날면 날개가 녹아 떨어진다는 경고에도 높게 날다가 바다에 떨어졌다는 신화다.
동양에서는 어떨까. 비교적 '날개'를 다룬 것은 드물다. '천의(天衣)'를 입거나, 경공술을 통해 자체적으로 공중을 날거나, 축지법 등 순간 이동하는 것이 대부분이다. 아니면 손오공의 '근두운'처럼 구름을 타고 공중을 이동하는 방법을 이용했다. 이렇게 우리에게 생소한 문화가 날개다. 호랑이도 마찬가지다.
보통 호랑이는 산을 넘고 계곡을 건너며 어슬렁거리거나 때론 사냥감을 잡기 위해 달린다. 그리고 수호자 측면에서는 산신이나 고승 등을 태우고 달리거나 신령한 기운으로 날기도 한다. 이번 여정은 이렇게 드문 날개를 가진 호랑이인 '비호(飛虎)'를 찾아가는 길이다.
비호를 찾아서
지난 6월 20일, 경기도 남양주로 길을 나섰다. 봉선사는 조선 왕실과 깊은 인연을 맺은 사찰이다. 세조가 광릉을 조성한 뒤 왕실 원찰로 중창 되었고, 이후 조선 불교를 대표하는 사찰 가운데 하나로 자리 잡았다.
오늘날에도 대웅전을 비롯한 웅장한 전각과 울창한 숲이 조화를 이루며 수도와 수행의 공간을 이어 가고 있다. 특히 이 사찰에서 눈여겨볼 대목은 현판과 기둥 주련의 글씨다. 큰법당 등의 글씨가 한글로 쓰여 있다는 점이 특징이다.
비호를 찾아 사찰 여기저기를 살펴보았다. 비호가 있는 전각은 사찰 맨 뒤편으로 가파른 계단을 올라가야 했다. 산신을 비롯한 3명의 신을 모신 삼성각이 그곳이었다. 이곳은 한국 산신 신앙의 정수가 담긴 공간이다.
이곳의 산령각(山靈閣) 산신은 온통 하얗다. 흰머리, 흰 수염에 흰 도포를 입고 천진난만한 표정을 한 호랑이 등에 앉아 계셨다. 그리고 뒤편 탱화는 또 어떤가. 호랑이가 날고 있는 까치를 쳐다보고 있는 표정이 인상적이었다.
비호는 실내가 아닌 건물 외부 방풍판에 그려져 있었다. 방풍판은 비바람을 막고 건물을 보호하기 위해 설치되는데, 여기에는 별다른 그림을 그리지 않는 것이 보통이다. 대부분은 건물 외벽을 이용해 다양한 벽화를 그린다.
여기도 마찬가지로 벽면에 빠짐없이 다양한 벽화가 그려져 있었다. 그런데 방풍판에 그림이라니, 일단 벽화 장소에 한번 놀랐다. 비바람이 들이치지 않는 방풍판 내부 양 옆면을 이용했다. 한 면은 청룡이 구름 위로 여의주를 희롱하는 그림이었다.
비호 그림은 건물 좌측 다른 한 면에 그려져 있었다. 구름 위를 밟고 하늘로 올라간 백호는 입과 앞발 주위로 신령한 기운이 감도는 모습이었다. 두 번째 놀라운 점은 두 앞발에 있었다. 박쥐 날개 같은 피막이 그려져 있는 게 아닌가. 날개였다. 그런데 왜 앞발에만 있는 걸까. 세 번째 놀라운 점은 가로지르는 덧댄 널판 때문에 공간이 좁았는지 호랑이 꼬리가 일부 보이지 않았다. 그런데 연장해서 그 위로 꼬리가 그려져 있는 게 아닌가. 꼬리 위로 빨강, 파랑, 녹색 구름 뭉치가 떠다니고 꼬리는 방향타 역할을 하는 것처럼 보였다.
불교에서 백호는 서쪽을 지키는 사신(四神)의 하나이자, 악귀를 물리치는 길상(吉祥)의 상징이다. 여기에 날개가 더해지면서 의미는 한층 확장된다. 비호는 더 이상 한 사찰이나 한 산의 수호신이 아니다. 세상을 자유롭게 넘나들며 중생을 보호하는 존재가 된다. 봉선사의 비호는 단순한 상상력이 아니다. 우리 민족이 호랑이에게 기대했던 이상을 보여 주는 문화 유산이다. 강인함에 초월성을 더하고, 용맹함에 자유를 입힌 상징이다. 산을 지키던 호랑이가 마침내 하늘까지 품게 된 것이다.
용맹한 날개의 주인공
앞서 지난 6월 13일에는 서울 경복궁 옆 국립고궁박물관을 방문했다. 역시 비호를 찾기 위해서였다. 부푼 가슴을 안고 입구에 들어서자, 왕실 박물관 답게 화려하게 장엄한 유물들이 즐비했다. 왕의 상징 '용'을 따라 대부분의 유물은 용 문양으로 꾸며져 있었다. 생각보다 호랑이 문양은 드물었다. 오히려 사자 관련 도상이 더 보였다.
찾고자 하는 호랑이는 지하 1층 '왕실의례실'에서 만날 수 있었다. 그것은 군사 진영 내에 문의 위치를 알려주는 깃발인 문기(門旗) 안에 있었다. 바로 '호기(虎旗)', 곧 호랑이 깃발이다. 여기에 날개 달린 호랑이가 그려져 있는 게 아닌가. 진을 설치할 때 다섯 방위에 문을 두었고, 오방색으로 된 문기를 각각 방위색에 맞추어 2개씩 마련하여 설치했으며 반드시 이곳으로만 드나들도록 했다고 한다.
이제 호랑이 깃발을 자세히 살펴보자. 바탕은 오방색이었다. 동쪽은 파란색, 서쪽은 하얀색, 북쪽은 검은색, 남쪽은 빨간색, 그리고 중앙은 황색이다. 그리고 그 주위로 구름을 비롯하여 신령한 기운이 감도는 문양으로 수놓아져 있었다.
호랑이는 어떤가. 두 팔을 올리고 당당하게 서 있는 모습이다. 두 손은 불꽃 문양의 신령한 기운을 역기 하듯 잡고 있었다. 그런데 놀라운 점은 바로 호랑이 몸통 가운데 펼쳐진 날개의 정체다. 왜 날개를 그려 넣은 것일까. 우리말에 '비호 같다'라는 말이 있다. '매우 용맹스럽고 날쌔다'라는 뜻이다. 군대는 용맹을 기본으로 해야 하니 호랑이를 상징으로 내세우고, 날개는 군사작전의 경우 신속한 입출의 이동이 중요하니 그 상징으로 문과 함께 사용된 것 같다.
대한민국은 이제 2036년 전주올림픽 유치를 기원하고 있다. 올림픽 유치가 결정된다면 국민 마스코트 호랑이는 또 한 번 우리의 문화 상징이 될 것이다. 그렇다면 호돌이와 수호랑, 그 다음의 마스코트는 무엇이 되면 좋을까. '비호'를 모티브로 하면 어떨까 제안해 본다. 전주에서 양 날개를 활짝 편 '비호'를 꿈꾸어 본다(관련 기사 : 오른팔 쭉, 황동 호돌이 속 'S'와 'V'를 찾아보세요
https://omn.kr/2iuaj).
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.