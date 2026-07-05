날개 달고 으르렁, 남양주 절에서 찾은 놀라운 장면

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲봉선사 비호앞발에 날개가 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

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큰사진보기 ▲봉선사 큰법당현판과 기둥 주련이 순한글로 쓰여 있는 것이 특징이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉선사 삼성각산령각, 북두각, 독성각이 한 건물에 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉선사 삼성각 청룡 벽화청룡이 여의주를 희롱하고 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉선사 비호벽화비호가 구름을 밟고 하늘을 날고 있다. 그리고 앞발에 날개가 그려져 있는 것이 특징이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲봉선사 비호낙쥐 날개 같은 피막이 앞발에 그려져 있다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립고궁박물관 문기군사 진영 내에 문의 위치를 알려주는 깃발인 문기다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립고궁박물관 문기동쪽 방위를 상징하는 파란색 바탕 위에 두 손에 불꽃 모양 신령한 기운을 들고 당당하게 서 있는 모습이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호기의 날개군사작전의 경우 신속한 입출의 이동이 중요하므로 호랑이의 몸통에 날개를 그려 넣은 것 같다. ⓒ 정재학 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.