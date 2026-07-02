"공약은 약속 아닌 실행"…성수석 시장, 첫 결재 반도체 연구단지

큰사진보기 ▲성수석 이천시장은 최근 민선9기 제1호 공약인 ‘15만 평 반도체 연구단지 조성사업’ 추진계획을 결재하고, 공약 실천을 위한 첫걸음을 내디뎠다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 민선9기 출범과 함께 시민과 약속한 주요 공약사업의 본격적인 추진에 나섰다.성수석 이천시장은 최근 민선9기 제1호 공약인 '15만 평 반도체 연구단지 조성사업' 추진계획을 결재하고, 공약 실천을 위한 첫걸음을 내디뎠다.이번 추진계획 결재는 공약을 단순한 선언에 그치지 않고, 실행 가능한 정책으로 구체화하기 위한 조치다.시는 앞으로 관련 부서를 중심으로 세부 실행계획을 마련하고, 관계기관 협의와 행정절차 준비 등 후속 절차를 단계적으로 추진할 계획이다.반도체 연구단지 조성사업은 이천시의 기존 반도체 산업기반을 바탕으로 연구·실증·창업·인력양성·정주 기능이 결합된 복합 연구단지를 조성하는 사업이다.시는 지역 내 반도체 산업기반과 연계해 기업, 연구기관, 대학, 스타트업이 함께 성장할 수 있는 반도체 혁신 생태계를 구축해 나간다는 구상이다.또한 공동 연구와 실증을 위한 시험장(테스트베드) 구축, 창업·스타트업 지원, 반도체 전문인재 양성, 연구자와 근로자를 위한 정주 여건 개선 등도 단계적으로 검토해 이천시를 반도체 연구개발 및 실증 중심도시로 육성해 나갈 방침이다.성수석 시장은 "공약은 시민과의 약속이자 민선9기 시정의 출발점"이라며 "시민께 드린 약속이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 하나하나 책임 있게 추진하겠다"라고 말했다.이어 "반도체 연구단지 조성사업은 이천의 미래 성장동력을 확보하기 위한 중요한 과제"라며 "이천의 반도체 산업 경쟁력을 높이고 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어가는 데 모든 행정역량을 집중하겠다"고 밝혔다.이천시는 앞으로 공약사업별 추진상황을 지속적으로 점검하고, 주요 성과와 추진과정을 시민에게 투명하게 공유해 나갈 계획이다.