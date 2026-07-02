충북노동계 '3대메가프로젝트 "재벌 위한 국가총동원체제"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

민주노총충북지역본부(본부장 박옥주)가 지난 29일 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 대해 "재벌대기업들을 위해 나라 전체의 자원을 몰아주는 국가총동원체제를 구축하겠다"는 것이라며 우려를 나타냈다.1일 민주노총충북본부는 성명을 내고 "3대 메가프로젝트는 재벌대기업의 이윤을 위한 대도약일지는 모르겠으나, 노동자·시민의 생명안전과 이 나라의 기후·생태에 대해서는 대파괴일 뿐이다"라고 비판했다.이들은 "정부는 '국가 역량을 총동원'해서 반도체와 AI, 데이터센터 관련 대기업에 물과 전기를 확실하게 몰아주겠다고 한다"며 "국가가 자본을 위해 지역주민과 공동체로부터 자원을 수탈하겠다는 선언"이라고 지적했다.민주노총충북본부는 "대만의 경우 반도체 대기업 TSMC에 물을 대주기 위해 가뭄 때도 농민들로부터 피 같은 용수를 빼앗아가기도 했다"며 "기후위기가 갈수록 심각해지고 이미 지난해 강릉 등지에서 전례없는 가뭄과 물부족 사태까지 경험했는데, 이 정부는 아무 교훈도 얻지 못했는가?"라고 반문했다.이어 "충북 지역의 경우, 가뜩이나 재생에너지 비중이 매우 낮을 뿐만 아니라 전력자급률 자체가 전국 최하위권"이라며 "이런 상황에서 전력공급을 이 재벌 기업들에 몰아준다면, 지역 주민의 에너지 기본권은 어떻게 될 것인가?"라고 따져 물었다.이들은 "SK하이닉스 청주공장의 경우, 지난 6월에만 세 차례의 화학사고가 발생했다. 이 공장은 대규모 아파트단지 등 주거밀집지역 바로 옆에 있어 폭발이나 유해물질 누출 등의 산업사고 발생 시 곧바로 지역주민의 피해로 이어질 위험이 크다"고 강조했다.그러면서 "SK하이닉스는 지역 사회에서 여러 문제를 일으키고도 책임지지 않는데, '국가영웅'이 웬말인가?"라고 지적했다.민주노총충북본부는 "반도체, AI, 데이터센터 등 이른바 '첨단산업' 자본과 정부가 약속하는 장밋빛 미래는 우리 노동자 시민의 생존을 오히려 더 불안정하게 내몬다"며 "당장 우리 충북지역의 경우 반도체와 2차전지 산업에 대한 의존도가 매우 높아진 결과 변동성이 대단히 큰 해당 산업부문의 특성상 경기 변동의 파고에 직접 노출되고 있다"고 강조했다.