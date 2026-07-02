[주장] 공공부문에 여전한 기간제 문제... 실효성 있는 대책 필요

큰사진보기 ▲공공운수노조 충북지역평등지부 홍수영 조직부장 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지자체 등에서 기간제 노동자에게 퇴직금을 지급하지 않기 위해 수차례 '쪼개기 계약'을 반복해온 관행이 드러났다. 이에 이재명 대통령은 정부가 가장 모범적인 사용자가 돼야 한다고 강조하며 공공부문 비정규직의 처우 개선을 지시했다. 고용노동부는 '공공부문 비정규직 처우개선 대책'(26. 4. 28.)을, 관계부처 합동으로 '공공부문 비정규직 처우개선 가이드라인'(26. 5.)을 연이어 발표했다.정부 가이드라인은 2017년 공공부문 정규직 전환 지침의 기본 원칙을 재확인하고 있다. 상시·지속 업무는 정규직 채용을 원칙으로 하며, 기존 기간제 노동자의 공무직 전환을 추진한다는 내용이 골자다. 아울러 기간제 노동자 채용 시 사전 심사를 강화하고, 1년 미만 단기 기간제 노동자에게는 최저임금보다 많은 '공정수당'을 지급하도록 하는 등 처우 개선책도 포함됐다.정부의 이번 대책이 실제 공공부문 내 기간제 고용불안과 열악한 처우를 근본적으로 개선할 수 있을지는 면밀한 검토가 필요하다. 현장의 목소리를 들어보면, 여전히 정부 지침과 동떨어진 편법이 횡행하고 있어 더 적극적이고 실효성 있는 대책이 시급해 보인다.본 글에서는 기후에너지환경부(이하 기후부)와 그 산하기관의 사례를 중심으로 공공부문 내 기간제 고용의 실태와 문제점을 짚어보고자 한다.고용노동부의 '공공부문 고용·임금 실태조사' 결과에 따르면, 중앙행정기관의 전체 공무직 정원 대비 기간제 노동자 비율은 평균 6.1% 수준이다.반면 기후부의 기간제 노동자 비율은 약 16.6%(공무직 정원 1565명 중 261명)로 전체 평균을 크게 웃돈다.이는 지난 2017년 정부가 공표한 '상시·지속 업무의 정규직 고용 원칙'이 현장에서 여전히 지켜지지 않고 있음을 방증한다. 기후부 내 상당수 기관은 공무직 정원(T/O)이 있음에도 기간제를 우선 채용한 뒤 나중에 전환하거나, 아예 기간제 계약을 반복 갱신하는 방식을 고수하고 있다.이에 국립환경과학원지회, 국립생물자원관지회 등 공공운수노조 소속 기후부 공무직 조합원들은 기자회견 등을 열고 "정규직 전환 정책 이후에도 이름만 바뀐 '무늬만 정규직'과 차별 처우가 지속되고 있다"며 실태를 고발하고 나섰다.기후부 산하기관 관리자들은 연구직종이 많다는 업무 특성을 이유로 든다. 기간제법 시행령상 연구직종은 2년을 초과해 기간제로 고용할 수 있는 예외 직종이므로 법적 문제가 없다는 주장이다.그러나 정부 가이드라인은 단발성 프로젝트가 아닌 이상, 연구직이라 할지라도 상시·지속적 업무라면 정규직 전환 대상이라고 명시하고 있다.또한 기간제법의 예외 조항은 고용 연장을 '허용'하는 것일 뿐, 무조건 기간제로만 쓰라는 '필수 조항'이 아니다. 기관들의 이러한 자의적 법 해석 탓에 기후부 내부에는 연구직이라는 이유로 10년째 기간제로 근무하는 노동자까지 존재하는 실정이다.공공부문 내 기간제 문제를 뿌리 뽑기 위해서는 단순히 '가이드라인'을 발표하는 수준 이상의 적극적인 노력이 필요하다.첫째, 상시·지속 업무에 종사하는 기간제 노동자는 예외 없이 즉각 공무직으로 전환해야 한다. 이 과정에서 사용자 측이 불투명한 기준을 앞세워 독단적으로 진행하는 '밀실 전환 심사'는 당장 중단돼야 한다.둘째, 주무부처인 기후부의 강력한 지도·감독과 소속 기관에 대한 통제력 강화가 시급하다.산하기관이 불공정한 전환 심사로 고용불안을 야기하거나, 상시·지속 업무임에도 기간제법 예외 조항을 악용해 꼼수 고용을 유지하는 행태를 주무부처가 더 이상 방관해서는 안 된다.지침을 위반하는 기관에 대해서는 엄중히 책임을 묻고, 정부 가이드라인을 철저히 준수하도록 강제해야 한다.셋째, 비정규직 양산을 유발하는 구조적 원인인 예산과 정원 문제를 해결해야 한다.공공기관들이 인건비 압박을 이유로 기간제 노동자를 양산하지 않도록, 상시·지속 업무에 한해서는 정원을 유연하게 증원하고 이를 뒷받침할 수 있는 충분한 예산 배정이 동반돼야 한다.정부가 공언한 '가장 모범적인 사용자'의 모습은 현장에서의 철저한 '이행'으로 완성된다. 기후부는 지금이라도 소속·산하기관의 기형적인 고용 실태를 바로잡고, 고용 안정과 차별 철폐를 위한 책임 있는 대책을 즉각 시행해야 할 것이다.