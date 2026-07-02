홍준표 시절 무력화된 정책토론청구 원상복구 된다

큰사진보기 ▲2025년 8월 27일 대구지역상설연대체연대회의는 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 주민정책토론청구조례안 개정을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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홍준표 전 대구시장 시절 대표적 퇴행으로 비판받았던 정책토론청구 제도가 원상복구 된다.대구시는 민선 9기 출범과 함께 소통을 강조해 온 추경호 대구시장이 첫 조례로 '대구광역시 정책토론청구에 관한 조례 일부개정조례안'을 마련하고 조례 개정에 들어간다고 2일 밝혔다. 홍 전 시장 재임 시절 시민 연서 기준을 4배 높여 사실상 제도를 무력화했다는 비판을 받았던 정책토론청구 제도를 원래 수준으로 되돌리는 것이다.개정안은 정책토론을 청구하기 위한 시민 연서 기준을 현행 1200명에서 300명으로 하향하고 정책토론청구 심의위원회는 기존 11명에서 13명으로 확대해 민간 전문가 참여를 늘리기로 했다.대구시는 이번 조례 개정안이 다양한 시민 의견을 보다 폭넓게 수렴하고 심의의 객관성과 대표성을 높이기 위한 조치라고 설명했다.정책토론청구 제도는 지난 2008년 대구시가 전국 최초로 도입한 시민참여 제도로, 지금까지 모두 22차례 정책토론회가 열렸다. 하지만 지난 2023년 홍준표 전 시장 재임 당시 시민 연서 기준이 기존 300명에서 1200명으로 상향된 이후 정책토론회는 단 한 차례도 열리지 않았다.대구시는 "청구인 기준 상향 이후 공론의 장으로 활용하기 어려웠다는 판단에 따라 시민 참여를 활성화하기 위해 제도를 개선하게 됐다"며 "취임사에서 밝힌 '시민 중심의 공감 시정'을 제도적으로 뒷받침하는 첫 행정 조치"라고 밝혔다.추경호 시장은 "변화와 성장, 더 나은 내일은 시민의 목소리를 가감 없이 듣는 열린 자세와 과감한 행정혁신에서 시작된다"며 "정책토론청구 제도를 다시 활성화해 시민과 함께하는 열린 시정을 구현하고 시민이 체감하는 변화와 성장을 만들어가겠다"고 말했다.대구시가 정책토론청구 조례안을 원상복구하기로 하자 시민사회는 홍준표 시정에서 후퇴했던 주민참여 제도를 정상화하는 첫 조치로 평가했다.대구시민단체연대회의는 성명을 내고 "민선 9기 첫 조례로 주민정책토론청구제도 개정안을 선택한 것을 환영한다"며 "주민참여제도의 중요성을 인식했다는 점에서 홍준표 시정과 다른 모습을 스스로 증명하고 있다"고 평가했다.다만 "원상회복에 그치지 말고 시민사회와 적극적인 소통과 협치, 민주적 거버넌스 구축으로 나아가야 한다"고 강조했다.우리복지시민연합도 "무력화됐던 정책토론청구의 문턱을 원상회복한 것은 과거의 패악 행정을 청산하고 시민의 목소리를 듣겠다는 열린 자세로 볼 수 있다"며 "300명 기준 복원은 단순한 숫자 조정이 아니라 비정상적이었던 대구시정을 정상화하는 단초"라고 평가했다.이어 대구시교육청에는 정책토론청구 조례 자체가 없어 시민들과 교육 주체들이 교육 정책에 대해 공개적으로 토론할 권리가 원천적으로 차단되어 있다며 강은희 교육감에게도 관련 조례 제정을 촉구했다.정책토론청구 제도는 홍준표 전 시장 재임 당시 시민사회와 갈등을 한 상징적인 사안이었다. 당시 대구시는 시민 연서 기준을 대폭 상향했고, 시민단체들이 제출한 정책토론청구 서명에 대해 사문서위조 등의 혐의로 고발했다.해당 사건은 경찰 수사에서 모두 무혐의 처분을 받았지만, 시민사회는 주민참여를 위축시킨 대표적인 '불통 행정' 사례로 규정해 왔다. 이번 조례 개정은 민선 9기 출범과 함께 이 같은 제도를 원상 복구하는 상징적 조치라는 평가가 나온다.