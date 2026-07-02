이 대통령 참석 '충청권 국민보고회', 조금 특별했던 애국가 영상

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. 왼쪽부터 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 서정진 셀트리온 회장. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 2일 참석한 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 조금 특별한 영상이 상영됐다."오늘은 대한민국의 미래를 이끌 충청의 아름다운 자연과 주요 경관을 담은 애국가 영상으로 국민의례를 진행하도록 하겠습니다"는 사회자의 안내 이후 애국가와 함께 전광판에 배경 영상이 흘러나왔다.충남 태안군 안면암과 충남 홍성군 남당 노을전망대에서 본 일출로 시작한 이 영상은 충남 부여군 궁남지, 충남 서산시 팔봉산, 충북 단양군 온달관광지를 거쳐 충남 천안시 독립기념관, 충북 보은군 속리산 법주사, 충북 충주시 대흥사, 충북 충주시 탄금대 충혼탑 등을 두루 비췄다. 또한 세종특별자치시의 고복저수지 벚꽃길과 국립세종수목원, 대전 엑스포공원과 카이스트를 지나 세종정부청사를 상공에서 찍은 모습으로 마무리됐다.해당 애국가 배경 영상은 삼성에서 제작한 것으로 전해졌다. 이 대통령이 지난해 12월 국무회의 때 "이중근 대한노인회 회장을 만났는데 애국가 배경 화면이 너무 오래됐다고 하더라"면서 개선 여부를 주문했던 것에 착안한 것으로 보인다.당시 이 대통령은 "저도 평소 그 생각을 했는데 좋은 지적이다. 우리의 국제적 위상이나 발전상이 드러나게, 국민의 자부심을 극대화할 수 있도록 하면 좋겠다"고 한 바 있다.이번 영상은 일출로 시작해 한국의 아름다운 자연과 역사적 의미를 짚고 산업화와 민주화, 현재 한국의 세계적 위상을 강조하는 기존 애국가 배경 영상의 흐름과 유사하되, 충청만의 역사와 문화, 잠재력 등 지역색을 잘 반영했다는 점에서 돋보인다.한편 이 대통령은 이날 보고회에서 "수도권 과밀과 지역 소멸의 악순환을 끊어내고 대한민국 전체의 성장판을 다시 열어야 한다는 절박한 대전환의 여정은 이곳 충청에서 시작됐다"며 "충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 생존 전략"이라고 강조한 바 있다.