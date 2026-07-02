광명시의회 전반기 원구성 완료…집행부 견제 기능 약화 우려

큰사진보기 ▲제10대 광명시의회가 전반기 의장단 및 원구성을 마쳤다 ⓒ 광명시의회 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲제10대 광명시의회 전반기 (왼쪽부터) 이형덕 의장, 박미정 부의장, 김정미 운영위원장, 박성민 자치행정교육위원장, 최미정 복지문화건설위원장 ⓒ 광명시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

제10대 광명시의회가 2일 원 구성을 마무리하며 본격적인 의정활동을 시작했다.광명시의회는 전날 제300회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장에 더불어민주당 이형덕 의원, 부의장에 더불어민주당 박미정 의원을 각각 무기명 비밀투표로 선출했다.이날 의장단 선출 과정에 국민의힘 의원들은 국민의힘이 1개 상임위원회에서 과반을 차지할 수 있도록 하고, 윤리특별위원회 역시 국민의힘이 과반을 맡아야 한다고 요구하며 불참으로 파행을 빚었다.2일 2차 본회의에서는 각 상임위원회와 윤리특별위원회를 구성하였다.자치행정교육위원회 위원에는 더불어민주당 박성민·박태영·이승희 의원과 국민의힘 설진서·최미영 의원이 선임됐다. 위원장 선거에서는 박성민 의원이 11표를 얻어 위원장에 당선됐으며, 부위원장에는 설진서 의원이 선임됐다.복지문화건설위원회는 더불어민주당 김정미·박미정·최미정·최아름 의원과 국민의힘 김종오·김도연 의원으로 구성됐다. 위원장 선거에서는 최미정 의원이 8표를 얻어 당선됐고, 김종오 의원은 4표를 얻었다. 부위원장에는 김도연 의원이 선임됐다.운영위원회는 더불어민주당 김정미·박미정·박성민·최미정 의원과 국민의힘 김종오 의원으로 구성됐다. 위원장 선거에서는 김정미 의원이 11표를 얻어 위원장에 당선됐다. 김종오 의원은 퇴실하여 투표에 참여하지 않았다.윤리특별위원회 위원에는 더불어민주당 박성민·이승희·최아름 국민의힘 김종오·설진서 의원이 선임됐다. 위원장은 추후 윤리특별위원회 회의를 통해 위원 간 호선으로 선출될 예정이다.이번 광명시의회 원 구성을 두고 시 집행부에 대한 의회의 견제 기능이 약화될 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 광명시의회는 더불어민주당이 본회의는 물론 각 상임위원회에서도 과반의 의석을 확보하면서, 3선 박승원 시장 체제에 대한 야당의 견제력이 사실상 제한됐다는 평가가 나온다.한편, 이번 제10대 광명시의회 상임위원장 선거는 이전과 다른 방식으로 진행됐다. 국민의힘 김종오 의원의 요청에 따라 위원장 후보들이 정견을 발표한 뒤 무기명 투표가 진행됐다. 그동안 별도의 정견 발표 없이 곧바로 무기명 투표가 이뤄졌던 것과 비교하면 달라진 절차다.