전교조 세종지부 "강미애 교육감, 근거 없는 세종교육 폄훼 중단하고 교사들에게 사과해야"

큰사진보기 ▲1일 열린 강미애 세종시교육감 취임식에서 축하 뮤지컬 공연이 진행되고 있다. 공연 중 세종 교육환경을 언급한 일부 대사를 두고 전교조 세종지부가 반발하면서 논란이 이어지고 있다. ⓒ 세종시교육청 공식 유튜브 갈무리 관련사진보기

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전국교직원노동조합 세종지부(이하 전교조 세종지부)가 지난 1일 열린 강미애 세종시교육감 취임식에서 공연된 뮤지컬 내용을 두고 "세종교육을 폄훼했다"며 강 교육감의 공식 사과와 교육정책의 전면 재검토를 촉구하고 나섰다.전교조 세종지부는 2일 성명을 통해 "강 교육감 취임식 말미에 공연된 뮤지컬에서 '세종에는 입시학원이 없어 대전으로 2시간씩 통학한다', '입시 때문에 대전으로 전학 간다', '세종은 살기 좋지만 교육 환경은 불안하다'는 대사가 등장했다"며 "교육감 취임식이라는 공식 행사에서 이 같은 내용이 공연된 것은 세종교육에 대한 심각한 폄훼이자 현장 교사들을 모욕한 행위"라고 강하게 비판했다.이어 "개인이 인식을 갖는 것과 이를 공식 행사에서 표현하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "교육감을 비롯한 관계자 누구도 해당 공연의 문제점을 인식하지 못했다는 점에서 사안이 더욱 심각하다"고 지적했다.지부는 취임식에 앞서 열린 '260억 원 규모 글로벌 진학체험 사업' 설명회와 관련해서도 날을 세웠다. 교육청이 사업 취지를 "세종을 떠나는 학생들을 잡기 위한 것"이라고 설명했지만, 정작 학생 유출의 객관적 근거를 묻는 한 교사의 질문에 '근거 자료는 없다'는 황당한 답변을 내놓았다며 정책 추진의 타당성에 의문을 제기했다.전교조 세종지부는 강 교육감이 선거 운동 기간 내내 "세종은 교육 때문에 떠나는 도시"라는 부정적 인식을 유포하며, 유치원 한글교육, 초등 정례평가 부활, 방과후 영어 미국교재 도입, 국제중 설립, 자율형 공립고 유치, 고교 야간자율학습 활성화 등 입시 경쟁을 강화하는 정책을 공약했다고 비판했다.그러나 세종 교육의 실제 데이터는 강 교육감의 인식과 전혀 다르다는 게 지부의 주장이다. 세종시의 수능 학업성취도와 대입 결과를 보면, 오히려 꾸준히 상승하여 전국 상위권에 자리 잡고 있다고 밝혔다.일례로 2026학년도 대입 결과, 전체 고3 학생 4,529명 중 충청권 주요 국립대 합격자가 1,205명에 달했다. 이어 수도권 주요 11개 대학 661명(일반고 310명), 의학계열 61명(일반고 58명), 카이스트 등 이공계 특성화대 144명(일반고 36명), 경찰대 등 특수대학 22명(일반고 20명), 교육대학 64명(일반고 64명), 기타 지방 주요 국립대 172명 등 전국적으로도 매우 우수한 성과를 거두었으며, 이 수치는 매년 상향 곡선을 그리고 있다고 밝혔다.이처럼 일반고 간 큰 차이 없이 고른 입시 결과를 내고 있는 것은 고교 평준화 속 '상향 평준화'가 확연히 정착되었음을 증명한다는 것이 지부의 설명이다.학생 유출 우려에 대해서도 지부는 객관적 수치를 들어 반박했다. 최근 3년간 타 시·도 고등학교 진학생과 세종 전입생의 차이는 연간 100명 안팎에 불과하며, 이 역시 관외 과학고·마이스터고 진학이나 학생 선수 전출 등 자연스러운 이동 요인이 포함된 결과이므로 '교육 때문에 세종을 떠난다'는 인식은 근거가 희박하다고 지적했다.이어 "이러한 근거 없는 인식을 바탕으로 수립된 공약과 260억 원 규모의 진로체험 사업은 재검토돼야 마땅하다"며 전면 재검토를 촉구했다. 아울러 현장 교사들의 교육적 판단과 합리적인 문제 제기에 대해, "교사들이 하기 싫어하니 교사를 제외하고 용역업체를 통해 추진하겠다"는 대책을 내놓은 것은 교사를 철저히 무시하고 교육을 외주화하겠다는 위험한 처사라고 일갈했다.이에 대해 세종시교육청 관계자는 뉴스피치와의 통화에서 "세종교육을 폄훼하려는 의도는 전혀 없었다"며 "취임식 공연 역시 그런 취지로 기획된 것은 아니다"라고 해명했다. 이어 "무대에서 공연된 내용에 대해서는 교육청이 관여하지 않은 것이 사실"이라며 "그 부분에 대해서는 교육청이 직접 개입하거나 내용을 결정한 것은 아니었다"고 선을 그었다.지역 교육·시민사회에서는 통상 취임 초기에 주어지는 단기적 '허니문 기간'도 없이, 첫날부터 교사단체와의 가파른 전선이 형성된 점에 주목하고 있다.한 교육 전문가는 "이번 사태는 이미 예고된 교육철학의 간극에서 온 결과이기 때문에 앞으로의 4년이 쉽지 않을 것으로 전망된다"며, "명확한 데이터 없이 260억 규모의 글로벌 사업을 밀어붙이는 과정에서 '교사 패싱'과 '교육 외주화' 논란까지 불거져 사사건건 충돌이 불가피해 보인다"고 짚었다.결국 취임 첫날 터진 뮤지컬 논란은 향후 4년간 벌어질 거대한 '정책 전쟁'의 신호탄이라는 분석이 지배적이다. 전교조 세종지부가 공약 전면 재검토와 공식 사과를 요구한 만큼, 양측의 타협 없는 평행선과 거친 다툼은 당분간 계속될 것으로 보인다. 강미애 교육감이 첫 단추부터 어긋난 이 갈등 국면을 어떤 리더십으로 돌파해 나갈지 지역사회의 이목이 집중되고 있다.