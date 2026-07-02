국힘 "민주당 일방의 원 구성, 협조 생각 없다" 투쟁 예고

큰사진보기 ▲국민의힘 정점식 원내대표를 비롯한 의원들이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 '법사위 집착 재판취소 빌드업' '국회 원구성 폭주 민주당식 국민협박' '민주당 상임위 독식시도 중단'이 적힌 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲서영교 국회 법제사법위원장 선출 후 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 제1차 전체회의에 국민의힘 의원들이 전원 불참해 자리가 비어 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 후반기 국회 원 구성 과정에서 법제사법위원장을 포함한 11개 상임위원장을 단독 선출하자, 국민의힘은 2일 그에 협조하지 않겠다는 결론을 내렸다. 다만 구체적인 대여 투쟁 방안에 대해선 추가 논의를 이어가겠다는 입장이다.국민의힘은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 약 2시간 동안 의원총회를 열고 민주당 주도의 원 구성에 대한 대응 방향을 논의했다. 앞서 민주당은 지난달 30일 국회 본회의를 열고 18곳의 상임위원회 중 여당 몫 11곳의 상임위원장 야당과 합의 없이 선출했다.정점식 원내대표는 이날 비공개 의총 직후 취재진과 만나 "많은 의원으로부터 의견을 들었다. 결론은 '이 상태로 원 구성에 협조할 수 없다', '앞으로 더 강한 투쟁을 통해서 나아갈 수밖에 없다'는 것이었다"라고 설명했다.이어 "민주당이 왜 법사위원장을 고집하겠나? 이재명 대통령의 재판 취소를 위한 공소취소 특검법 통과를 위해서 법사위원장을 그토록 고집하는 것이라고 생각한다"라고 말했다. 또 "서영교 민주당 의원을 법사위원장으로 내정한 것 역시 공소취소 특검법을 더 신속하게 통과시켜 줄 것을 기대했기 때문일 것"이라고 주장했다.그러면서 "이런 모든 부분이 맞물려 있기 때문에 우리는 법사위원장을 포함, 11개 상임위원장직을 일방적으로 가져간 민주당의 1차 원 구성에 동의할 수 없다. 향후에도 원 구성에 협조할 생각이 없다"라고 알렸다.구체적인 투쟁 방안에 대해서는 향후 의원들과 총의를 모아가겠다고 밝혔다. 김승수 원내운영수석부대표는 "(이날 의총에서) 이견은 없었고, 의원들이 더 고생을 하더라도 이번에는 야당이 좀 투쟁하는 모습을 보여줘야 한다는 강경한 의견이 대부분이었다"고 전했다.다만 "(의총에서) '만약 공소취소 특검법을 법사위에서 처리하지 않겠다는 약속이 있다면 법사위원장을 양보할 수 있지 않느냐'는 의견도 더러 나왔다"라면서도 "현재로서는 민주당의 특별한 상황 변화가 없는 한 독자적으로 운영하는 상임위에 협조할 생각이 전혀 없다"고 재차 강조했다.한편 정점식 원내대표는 이날 의총 모두 발언에서 고 김대중 전 대통령의 제55주년 광복절 경축사("정치는 국회 안에서 이루어져야 한다. 국회법에 따라 운영해 나가되 여야 간 대화와 타협의 정치를 이룩해 나가는 것이 정치의 안정과 발전을 위해 가장 바람직하다")를 인용하기도 했다.정 원내대표는 "김 전 대통령도 여야가 대화와 타협의 정치를 이룩해 나가는 것이 바람직하다고 했다"면서 "말로만 김 전 대통령을 존경한다고 하지, 김대중 정치를 완전히 배신한 정당이 지금의 민주당"이라고 비판했다.그러면서 "우리가 오늘 내리는 결정이 민주당의 독단적인 행태를 당장 바꾸지는 못하더라도, 우리의 투쟁은 결코 의미 없는 것이 아닐 것"이라고 격려했다.