국힘 "민주당 일방의 원 구성, 협조 생각 없다" 투쟁 예고

더불어민주당이 후반기 국회 원 구성 과정에서 법제사법위원장을 포함한 11개 상임위원장을 단독 선출하자, 국민의힘은 2일 그에 협조하지 않겠다는 결론을 내렸다. 다만 구체적인 대여 투쟁 방안에 대해선 추가 논의를 이어가겠다는 입장이다.
"협조 없다" 외친 국힘... 다음 액션은 아직 '물음표'
국민의힘은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 약 2시간 동안 의원총회를 열고 민주당 주도의 원 구성에 대한 대응 방향을 논의했다. 앞서 민주당은 지난달 30일 국회 본회의를 열고 18곳의 상임위원회 중 여당 몫 11곳의 상임위원장 야당과 합의 없이 선출했다.
정점식 원내대표는 이날 비공개 의총 직후 취재진과 만나 "많은 의원으로부터 의견을 들었다. 결론은 '이 상태로 원 구성에 협조할 수 없다', '앞으로 더 강한 투쟁을 통해서 나아갈 수밖에 없다'는 것이었다"라고 설명했다.
이어 "민주당이 왜 법사위원장을 고집하겠나? 이재명 대통령의 재판 취소를 위한 공소취소 특검법 통과를 위해서 법사위원장을 그토록 고집하는 것이라고 생각한다"라고 말했다. 또 "서영교 민주당 의원을 법사위원장으로 내정한 것 역시 공소취소 특검법을 더 신속하게 통과시켜 줄 것을 기대했기 때문일 것"이라고 주장했다.
그러면서 "이런 모든 부분이 맞물려 있기 때문에 우리는 법사위원장을 포함, 11개 상임위원장직을 일방적으로 가져간 민주당의 1차 원 구성에 동의할 수 없다. 향후에도 원 구성에 협조할 생각이 없다"라고 알렸다.
구체적인 투쟁 방안에 대해서는 향후 의원들과 총의를 모아가겠다고 밝혔다. 김승수 원내운영수석부대표는 "(이날 의총에서) 이견은 없었고, 의원들이 더 고생을 하더라도 이번에는 야당이 좀 투쟁하는 모습을 보여줘야 한다는 강경한 의견이 대부분이었다"고 전했다.
다만 "(의총에서) '만약 공소취소 특검법을 법사위에서 처리하지 않겠다는 약속이 있다면 법사위원장을 양보할 수 있지 않느냐'는 의견도 더러 나왔다"라면서도 "현재로서는 민주당의 특별한 상황 변화가 없는 한 독자적으로 운영하는 상임위에 협조할 생각이 전혀 없다"고 재차 강조했다.
"협치 강조한 DJ, 민주당은 말로만 존경"
한편 정점식 원내대표는 이날 의총 모두 발언에서 고 김대중 전 대통령의 제55주년 광복절 경축사("정치는 국회 안에서 이루어져야 한다. 국회법에 따라 운영해 나가되 여야 간 대화와 타협의 정치를 이룩해 나가는 것이 정치의 안정과 발전을 위해 가장 바람직하다")를 인용하기도 했다.
정 원내대표는 "김 전 대통령도 여야가 대화와 타협의 정치를 이룩해 나가는 것이 바람직하다고 했다"면서 "말로만 김 전 대통령을 존경한다고 하지, 김대중 정치를 완전히 배신한 정당이 지금의 민주당"이라고 비판했다.
그러면서 "우리가 오늘 내리는 결정이 민주당의 독단적인 행태를 당장 바꾸지는 못하더라도, 우리의 투쟁은 결코 의미 없는 것이 아닐 것"이라고 격려했다.