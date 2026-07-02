추경호 대구시장, 취임 후 첫 간부급 인사 ... '시정 쇄신' 의지

큰사진보기 ▲대구시청대구시청 산격청사 ⓒ 대구시 관련사진보기

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추경호 대구시장이 취임 후 첫 간부급 인사를 단행하며 민선 9기 시정 운영의 강력한 쇄신 의지를 나타냈다.대구시는 오는 3일자로 실·국장급 수시 인사를 단행한다고 2일 밝혔다. 시장 취임에 발맞춰 장기간 이어진 시장 공백을 마무리하고 경제회복과 조직 쇄신을 위한 추진체계를 조기에 구축한다는 의지로 읽힌다.시는 이번 인사와 관련 "민생과 실용을 최우선으로 하는 '실무·소통·현장 중심' 시정 철학을 적극 반영했다"며 "소극적이고 이완된 조직 문화를 쇄신하고 능동적이고 창의적으로 일하는 공직사회를 만들기 위한 인사"라고 설명했다.먼저 미래혁신성장실장 직무대리에는 김태운 동구 부구청장이 임명됐다. 김 직무대리는 일자리투자국장과 창업진흥과장 등을 거친 경제 분야 전문가로, 지역 경제 대개조와 대기업 유치 등 민선 9기 핵심 경제 과제를 이끌 적임자로 평가받았다.행정국장에는 김동우 달서구 부구청장이 발탁됐다. 대구시는 김 국장이 조직 관리와 소통 능력을 바탕으로 공직사회의 기강을 확립하고 행정 혁신을 주도할 것으로 기대했다.공보관에는 국외훈련에 들어가는 김진혁 공보관을 대신해 한응민 정책기획관이 직무대리로 임명됐다. 과거 공보관 근무 경험을 살려 민선 9기 정책을 시민 눈높이에 맞게 전달하는 역할을 맡는다.비서실장에는 이성용 공항정책관이 발탁됐다. 민선 5기 이후 12년 만에 내부 공무원을 비서실장으로 기용한 배경에 대해 "시장 측근이나 비선 논란을 원천 차단하고 시정 경험 중심의 안정적인 실무 보좌 체계를 구축하기 위한 결정"이라고 설명했다. 이 실장은 시장과 공무원, 시민을 연결하는 소통 창구 역할을 맡게 된다.구·군과의 협력 체계도 강화한다. 정의관 미래혁신성장실장은 달서구 부구청장으로, 김동규 군사시설이전정책관은 동구 부구청장으로 각각 전출된다.대구시는 고위 간부를 자치구에 배치해 시와 구·군 간 정책 연계와 현안 대응 역량을 높이겠다는 구상이다.권한대행 체제에서 조직 안정을 이끌었던 안중곤 행정국장은 대구정책연구원으로 자리를 옮겨 시정의 중장기 정책 수립을 지원한다.추경호 시장은 "지금 대구는 비상한 경제 상황을 타개하고 미래로 도약해야 하는 중대한 기로에 서 있다"며 "권위주의와 낡은 관행을 벗어던지고 시민만 바라보며 능동적이고 창의적으로 일하는 실무형·현장형 조직으로 빠르게 쇄신해 대구의 새로운 역사를 써 내려가겠다"고 밝혔다.