공공의료 인재, 국가가 직접 키운다... 국립의전원 설립 첫발

큰사진보기 ▲서울의 한 대학교 의과대학 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

지역·필수·공공의료 인력난을 해소하기 위해 국가가 직접 공공의료 인재를 양성하는 이른바 '국가대표 의사 양성소' 설립 작업이 첫걸음을 뗐다.보건복지부는 3일 오전 서울 프레스센터에서 국립의학전문대학원 설립을 위한 설립준비위원회 구성을 완료하고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의에서는 위원 위촉과 함께 위원회 운영계획, 학교 설립 추진 방안과 교육 과정, 의무복무 체계 마련 등을 논의했다.정부가 이 사업을 지난해 8월 국정과제로 선정한 지 약 1년 만이며, 지난 5월 26일 국회 본회의를 통과한 '국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률' 제정 이후 한 달여 만에 이뤄진 후속 조치다.복지부는 이번 설립준비위원회 출범에 대해 '법률 제정 이후 학교 설립을 위한 첫 공식 절차'라고 의미를 부여했다.보건복지부 2차관을 위원장으로 하는 설립준비위원회는 모두 10명으로 구성됐다. 공공의료 정책 전문가 2명, 의학교육 전문가 3명, 공공의료기관 임상 전문가 2명과 교육부·보건복지부 관계자 등이 참여한다.앞으로 위원회는 학교의 뼈대가 될 기반 시설(캠퍼스 및 부속병원 등) 마련부터 학교 조직 구성, 교육과정 설계, 학생 지원책, 그리고 가장 민감한 사안인 '의무복무' 규정까지 학교 설립과 운영 전반에 걸친 핵심 사항들을 심의·의결하게 된다.효율적 논의를 위해 분야별(기반 시설, 운영체계, 교육 및 의무복무) 전문위원회도 별도로 구성해 운영한다. 설립준비위원회와 전문위원회는 학교 운영법인이 설립 등기를 마치고 설립준비위원회가 총장에게 관련 사무를 인계할 때까지 운영된다. 위원의 임기도 사무 인계와 동시에 종료된다.국립의전원은 고등교육법에 따라 대학원만 설치하는 4년제 '대학원대학' 형태로 설립된다. 학부 졸업생을 대상으로 선발해 정예 공공의료 인력으로 키워내겠다는 취지다. 학생들은 학비 등을 국가로부터 지원받는 대신 의사 면허를 취득한 뒤 공공의료기관에서 15년간 의무복무하게 된다.정부는 이를 통해 지역과 필수의료 현장의 만성적인 의사 부족 문제를 해소하는 한편, 감염병과 재난 등 국가 보건의료 위기에 대응할 핵심 공공의료 인력을 안정적으로 확보한다는 구상이다.복지부에 따르면 오는 2029년 개교, 2030년 교육과정 시작을 목표로 하고 있다. 올해 하반기에는 설립준비위원회를 중심으로 학교 소재지 선정과 기반시설 구축 방안을 집중 논의할 계획이다.이와 함께 학생 선발 방식과 학비 지원, 의무복무기관 지정 및 취소, 공공의료기관 배치와 지원 등 법률에서 위임한 사항을 담은 하위법령 제정 작업도 이달부터 입법예고를 통해 본격 추진한다.학교 운영의 기본 틀을 마련하기 위한 기초연구도 진행 중이다. 연구에서는 학생 선발 체계와 공공의료 역량 중심 교육과정, 의무복무 배치체계, 의무복무 지원 및 관리방안 등을 마련하게 된다.이형훈 보건복지부 차관은 "국립의학전문대학원 설립은 국가가 주도 공공의료 인력 양성체계를 도입한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "오늘 회의는 그 구상을 구체화하는 첫 출발점"이라고 말했다. 이어 "위원회를 통해 학교 설립에 필요한 주요 사항을 면밀히 논의해 최고 수준의 의학교육기관을 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.