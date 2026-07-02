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사회

부산경남

26.07.02 17:42최종 업데이트 26.07.02 17:42

[사진] 1888일째, 그는 아직 출근 중입니다

부산 서면시장, 해고 1888일째... 비 그친 저녁 수요집회에서 만난 한 노동자의 시간

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2021년 5월 1일 해고된 뒤 1888일째 부산 서면시장 입구에서 원직복직을 요구하며 투쟁을 이어가고 있는 서면시장번영회지회 김태경 지회장. 시장은 매일 새로운 하루를 맞지만, 그의 출근은 아직 끝나지 않았다. 2026. 7. 1. 서면시장 수요집회에서.
2021년 5월 1일 해고된 뒤 1888일째 부산 서면시장 입구에서 원직복직을 요구하며 투쟁을 이어가고 있는 서면시장번영회지회 김태경 지회장. 시장은 매일 새로운 하루를 맞지만, 그의 출근은 아직 끝나지 않았다. 2026. 7. 1. 서면시장 수요집회에서. ⓒ 정남준

비가 그친 뒤 습한 공기가 아직 골목에 남아 있던 1일 저녁, 부산 서면시장 입구에서는 어김없이 수요집회가 열렸습니다. 지나가는 시민들은 발걸음을 잠시 멈춰 바라보기도 하고, 누군가는 조용히 현수막에 적힌 구호를 읽은 뒤 다시 일상으로 향했습니다. 그 자리 한가운데에는 2021년 5월 1일 해고된 이후 1888일째 원직복직을 요구하며 거리를 지키고 있는 서면시장번영회지회 김태경 지회장이 서 있었습니다. 비는 그쳤지만 그의 출근은 아직 끝나지 않았습니다.

1888일이라는 시간은 한 개인이 감당하기에는 너무 긴 세월입니다. 다섯 번의 여름과 다섯 번의 겨울을 거리에서 보내는 동안 시장은 변함없이 운영되었고, 사람들의 일상도 계속 흘러갔습니다. 그러나 한 사람의 삶이 이처럼 오랫동안 거리 위에 머물러 있어야 하는 현실은 개인의 문제가 아니라 우리 사회가 함께 짊어져야 할 질문이기도 합니다. 해고노동자의 삶이 장기간 방치되는 현실을 당연한 풍경으로 받아들이는 순간, 노동의 존엄 또한 함께 무뎌질 수밖에 없습니다.

사진 속 김태경 지회장은 두 팔을 담담히 모은 채 시장 입구를 지키고 있습니다. 뒤편에서는 상인들이 손님을 맞이하고, 시민들은 저마다의 일상을 이어갑니다. 서로 다른 시간이 한 공간에 공존하는 이 장면은 다큐멘터리 사진이기에 가능한 기록입니다. 화려한 구호보다 오랜 시간 한자리를 지켜온 사람의 침묵이 더 큰 울림을 전하고, 사진은 그 기다림이 실제였음을 오래도록 증명합니다.

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어제 수요집회에서 울려 퍼진 목소리는 거창한 요구가 아니었습니다. "원래 있어야 할 자리로 돌아가게 해 달라." 그 당연한 바람은 1888일이라는 시간 앞에서 결코 가벼운 말이 될 수 없습니다. 언젠가 이 사진이 장기투쟁의 기록이 아니라, 긴 기다림을 끝내고 다시 일터로 돌아간 마지막 거리 출근을 기억하는 사진이 되기를 바랍니다. 외면보다 연대가, 침묵보다 책임이 앞서는 사회를 향한 희망은 바로 그런 날을 믿는 사람들로부터 시작될 것입니다.


#서면시장#비주류사진관

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정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

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