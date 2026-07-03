경계 위에서 만난 빛 , 제주 이타미준 전시에서의 깊은 울림

큰사진보기 ▲제주시 유동룡 미술관 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제주 방주교회 전시 모형 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

6월 마지막날, ​혼자 제주 여행을 떠나며 가장 기대했던 순간은 반딧불이 촬영이었다. 하지만 촬영이 계획된 30일 장마가 시작되는 바람에 결국 일정은 취소되고 말았다. 아쉬운 마음을 뒤로하고 발길을 돌린 곳은 제주에 깊은 발자국을 남긴 건축가, 이타미 준 뮤지엄인 유동룡미술관이었다. 결과적으로 이 선택은 이번 제주 여행 중 가장 큰 위로와 깊은 울림을 준 최고의 순간이 되었다.​유동룡미술관에서는 '미묘하게 열린 어둠 안에서 : 이타미 준' 전시가 열리고 있었다. 2025년 4월부터 시작해 2027년 3월까지 연장 운영된다고 하니 이번 전시가 얼마나 많은 사람들의 공감과 지지를 받고 있는지 짐작이 된다. 이번 전시의 기획 의도를 "그동안 그의 건축 작품에 집중했던 이전 전시들과 달리, 이번 전시는 이타미 준이라는 인간 그 자체와 그의 삶에 집중한다"라고 밝혔는데 이타미 준의 삶이 그만큼 깊이 있는 이야기를 담고 있다는 뜻이겠다.​이타미 준의 한국 이름은 유동룡이다. 일본에서 태어나 한국인으로 평생 한국 국적을 유지했지만, 태생적인 정체성은 그를 평생 경계인으로 살아가게 만들었다. 그러나 그는 이러한 태생적인 정체성과 고뇌를 넘어 자신만의 독창성인 오리지널리티를 치열하게 추구해 왔다.​제주를 여행하다 보면 한 번쯤 마주치게 되는 포도호텔, 수풍석 미술관, 방주교회는 모두 그의 대표작이다. 그는 자신의 아뜰리에인 '먹의 집'을 설계하며 '닫힌 어둠이 아니라 미묘하게 열린 검은 상자'라고 표현했다. 자신만의 몰입 공간을 검은 상자라 불렀던 이타미 준은 그 안에서 스스로의 마음을 "언제나 밝음과 어둠 사이에 있고, 긍정과 부정 사이를 오가며 늘 어렴풋한 빛을 추구한다"라고 표현했다.​그의 건축을 보면 이러한 철학이 고스란히 구현되어 있는 것을 볼 수 있다. 그의 깊은 어둠과 절대 고독은 닫힌 어둠이 아니라 미묘하게 열린 것으로 인식되며 건축에서도 그대로 표현되고 있는 것이다.예를 들어 제주에서 볼 수 있는 그의 작품 수·풍·석 미술관은 닫힌 공간 속에서도 물과 하늘을 담고, 바람이 지나가는 길을 열어 두었으며, 방주교회는 하늘과 빛이 달려가는 듯한 이미지를 나타내는 형태를 표현하고 있다. 이처럼 절대고독, 그 깊은 어둠을 그는 가두지 않고 미묘하게 열어두는 방식으로 표현해 냈던 것이다.​이번 전시는 그의 삶을 입체적으로 따라갈 수 있도록 총 네 개의 테마 공간으로 구성되어 있다.첫 번째 테마 공간인 '한국과 일본'은 경계라는 키워드를 중심으로 그의 태생적 경계를 주제로 전시하며, 두 번째 테마 공간인 '건축과 회화'에서는 예술을 품어 분야를 초월하는 대표 건축과 회화 작품을 함께 소개한다. 이어지는 세 번째 테마 공간인 '글과 드로잉'은 그의 주요 표현 방법이었던 글과 드로잉을 중심으로 다루고, 마지막 네 번째 테마 공간인 '빛과 어둠'에서는 이타미 준의 인생을 담은 영화 <이타미 준의 바다>를 소개한다.​전시의 마지막 즈음 만난 "경계의 나를 찾아서"라는 코너에서는 스스로가 위치해 있는 경계를 그려보고 경계인으로서의 나와 나의 오리지널리티를 찾아보는 기회를 제공한다. 나는 여기서 한참동안 나를 돌아보며 머물게 되는 경험을 하였다.현대 사회를 살아가는 우리 역시 저마다의 경계 위에서 아슬아슬하게 서 있지 않은가. 우리는 모두 획일된 가치와 방향을 강요받으며, 정작 자신만의 색깔을 잃어가고 있는지도 모른다. 모두가 저마다의 경계 위에 서 있는 시대, 이타미 준의 삶은 그 경계가 결코 부끄러운 것이 아니라, 오히려 자기다움의 출발점이 될 수 있음을 조용히 보여주고 있었다.​반딧불이의 반짝임은 보지 못했지만, 유동룡미술관에서의 전시는 어둠 속에서 더 오래 기억될 빛을 발견해 주었다. 이타미 준! 유동룡은 태생적 경계인이라는 그늘 속에서도 빛을 보는 눈을 가진 건축가이자, 내면의 어둠을 뛰어넘어 우주를 발견한 진정한 예술인이었다. 획일화된 가치와 방향을 요구받으며 정작 '나다운 오리지널리티'를 잃어버리고 있는 요즘, 이 공간은 "당신의 오리지널리티는 무엇인가요?"라는 질문을 넌지시 던지며 마음속에 큰 울림을 주었다.경계인으로서의 나, 그리고 나만의 오리지널리티는 무엇일까? 개개인이 가진 진정한 오리지널리티를 회복하는 길은 무엇일까? 아마도 이 질문은 앞으로도 살아가면서 계속 만나게 되는 삶의 화두가 아닐까 싶다. 경계가 곧 나다움이 의출발점이 될 수 있다는 이타미준의 가르침은 이번 여행에서​ 만나게 된 또 하나의 빛이었다.​비 오는 날 제주 여행을 하게 되거나, 혹은 삶의 경계에서 길을 잃은 기분이 든다면 꼭 한번 유동룡미술관을 찾아보시길 추천한다. 각자의 경계 위에서, 잃어버렸던 나만의 오리지널리티를 회복하는 시간이 되어줄 것이다.