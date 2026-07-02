제10대 사천시의회 개원... 여야 냉기류 속 출발

큰사진보기 ▲제10대 사천시의회(의장 최용석)가 2일 오후 개원식을 열었다. 최용석 신임 의장은 전날 더불어민주당을 탈당하고, 국민의힘 지지를 얻어 당선됐다. 10대 시의회는 개원 첫날부터 냉기류를 고스란히 드러나며, 팽팽한 긴장 속에 첫발을 뗐다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲10대 사천시의회 개원사를 하고 있는 최용석 의장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민주당 시의원들의 집단퇴장으로 국민의힘 의원들과 박동식 시장, 역대 시의회 의장(내빈), 농협 사천시지부장만 기념촬영을 했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲최용석 의장(사진 오른쪽에서 세 번째)와 국민의힘 시의원들이 시의회 개원식 축하연 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 제10대 사천시의회(의장 최용석)가 2일 오후 개원식을 열었다. 최용석 신임 의장은 더불어민주당을 탈당하고, 국민의힘 지지를 얻어 당선됐다. 10대 시의회는 개원 첫날부터 냉기류를 고스란히 드러나며, 팽팽한 긴장 속에 첫발을 뗐다.이날 개원식은 국민의례, 최 의장의 개원사, 김영애 부의장의 사천시의원 윤리강령 낭독, 축사, 격려사, 기념촬영 순으로 진행됐다.최 의장은 개원사에서 "제10대 사천시의회는 시민의 삶을 가장 먼저 생각하는 의회가 되겠다"며 "집행기관과는 지역 발전을 위해 협력하되, 의회 본연의 견제와 감시 역할에도 충실하겠다"고 말했다.이어 "낮은 자세로 시민들과 함께하며 신뢰받는 의회, 일하는 의회가 되겠다"고 했다. 개원사에서 본인의 탈당과 관련한 직접적 언급은 없었다.박동식 사천시장은 축사에서 최용석(무소속) 의장과 김영애(국민의힘) 부의장에게 축하를 전한 뒤 "지금 우리 앞의 현실은 결코 녹록지 않다"며 우주항공복합도시 특별법 개정, 우주항공산업진흥원 유치 등 지역 현안을 열거했다.이어 "시민이 바라는 것은 갈등과 대립이 아니라 소통과 협력, 그리고 책임 있는 대화"라고 강조했다. 민주당과 국민의힘 대치가 격화되는 분위기 속에서 나온 이 발언은 사실상 시의회를 향한 우회적 당부로 읽힌다.개원식 마지막 순서인 기념촬영 시간에는 분위기는 한층 더 얼어붙었다. 민주당 시의원 전원(6명)이 촬영 직전 모두 자리를 떴고, 결국 사진에는 시 집행부와 국민의힘 의원 5명, 최용석 의장만 남았다. 개원식 직후 이어진 축하연에도 민주당 의원들은 참석하지 않았다.최 의장은 개원식 직후 취재진에게 자신의 탈당 배경을 별도로 설명하겠다는 뜻을 밝혔다. 반면, 민주당은 최 의장의 탈당과 관련해 강한 불쾌감을 드러내고 있다.3일로 예정된 상임위원회 배분과 위원장 선출을 두고선 긴장감이 고조되고 있다. 민주당은 건설항공위원회와 행정관광위원회 위원장 자리를 배분받지 못할 경우 전면 보이콧에 나서겠다는 입장이다. 반면 국민의힘은 "아직 정해진 것은 없다"며 즉답을 피하면서도, 협상의 여지를 완전히 닫지는 않는 모습이다.지역 정가에서는 국민의힘이 3개 상임위원장 자리를 모두 가져갈 수 있다는 전망도 나오고 있어, 시의회가 출발부터 파행을 겪을 가능성이 커졌다.9회 전국동시지방선거(6·3지방선거) 결과 여야 6대 6 동률로 출범해 '협치 시험대'로 주목받았던 사천시의회 구도는, 최 의장의 탈당으로 하루 만에 사실상 7대 5로 재편됐다. 지방선거에서 약진했다는 평가를 받았던 민주당으로서는 예상 밖 이탈로 입지가 크게 흔들리게 됐다.한편 제10대 사천시의회는 더불어민주당 최동환(3선)·박병준(재선)·정서연(재선)·여지훈(초선)·이정숙(비례) 등 5명, 국민의힘 김영애(3선)·김경숙(재선)·진배근(재선)·강석모(초선)·박도희(초선)·노숙자(비례) 등 6명, 무소속 최용석 의장 1명 등 총 12명으로 구성됐다.