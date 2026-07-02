양향자 "야구부 사건 본질은 어른들 따라 하기"...장동혁·이수정은?

큰사진보기 ▲"스타벅스 커피를 들고 투표장으로 가자"며 스타벅스를 옹호해 온 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 10시 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "이재명과 민주당이 광우병, 사드, 후쿠시마로 재미를 보던 과거의 기억을 잊지 못하고 스타벅스를 희생양으로 삼아 또다시 국민을 선동하고 있다"고 비판했다. ⓒ MBC 관련사진보기

"이번 사건(지난 6월 29일에 배재대 야구부가 벌인 5.18 광주민주화운동 혐오 응원)의 본질은 아이들이 어른들 욕을 따라 한 것이다. 따끔하게 아이들을 혼내는 만큼 어른들도 깊이 반성해야 한다."

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큰사진보기 ▲<채널A> 6월 14일 치 보도 화면. ⓒ 채널A 관련사진보기

2일, 국민의힘 양향자 최고위원이 최고위원회에서 한 말이다. 이날 양 최고위원은 이렇게 말한 뒤 "우리 정치가 깊이 반성해야 한다"라면서 "한국 정치에 만연한 극단주의와 혐오주의가 이번 사건의 원인이자 뿌리인지도 모르기 때문"이라고도 했다.양 최고위원이 이같이 말한 뒤, 장동혁 국민의힘 대표와 이수정 국민의힘 경기 수원정 당협위원장의 한 달 전 발언이 소환되고 있다.장 대표는 6.3 전국지방선거를 앞둔 지난 5월 26일, 상임선대위원장을 겸직하며 '스타벅스의 탱크데이' 혐오 광고에 대해 "대통령과 장관이 나서서 '스타벅스 커피 마시지 마라' 하는 나라를 우리가 용납해서야 되겠나"라면서 "커피 한 잔의 자유마저 뺏어가는 무도한 정권을 이번 지방선거에서 심판해야 한다"라고 목소리를 높였다.장 대표는 지방선거 기간 '스타벅스의 잘못된 홍보'를 사실상 옹호하는 "커피 한 잔의 자유"란 말을 여러 차례 외쳤다.<채널A> 6월 14일 치 보도에 따르면, 장 대표는 지방선거가 끝난 뒤에도 서울 올림픽공원에서 벌어진 '부정선거 시위'에 직접 참여해 "커피 한 잔의 자유"란 글귀가 들어간 홍보물을 시위대에게 직접 써주기도 했다고 한다.이수정 당협위원장 또한 지난 5월 22일 경기 수원에서 진행된 수원시장 유세에서 "스타벅스 가야 하나 말아야 하나?"라고 물은 뒤 "오늘 중으로 스타벅스에 가서 인증사진을 찍어서 올리라"라고 부추겼다.스타벅스코리아는 5·18 광주민주화운동 기념일 당일이었던 지난 5월 18일, 1980년 계엄군의 탱크 진압과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 '탱크데이', '책상에 탁!'이란 글귀가 들어간 홍보 행위를 벌여 '혐오' 논란을 일으킨 바 있다.물론, 2일 양향자 최고위원은 배재고 야구부 사건과 관련, "승자이고 다수당이면 어떤 일이든 할 수 있고 관례와 상식 따위는 무시해도 된다는 그 오만과 독선이 결국 아이들의 말과 사고까지 오염시킨 것이 아닌가"라면서 더불어민주당을 겨냥했다.하지만 스타벅스의 잘못된 혐오성 홍보 행위를 사실상 옹호했던 이는 국민의힘 장동혁 대표와 이수정 당협위원장이었다.