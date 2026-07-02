"불안한디" 시골 마을에서도 감지된 월드컵 이상기류

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲부여군 충화면 사람들의 북중미 월드컵 응원 ⓒ 오창경 관련사진보기

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"AI도 우리가 이긴다고 했는디..."

"이거 어째 불안한디."

"에이, 응원하러 나온 보람도 없네"

"틀렸슈! 소용읎슈!"

"그래도 오늘 저녁 8시 뉴스에는 나올 거에요."

큰사진보기 ▲부여군 충화면 주민들의 월드컵 응원전을 대전 방송국에서 취재하러 왔다.부여에서 제일 작은 면인 충화면 사람들의 월드컵 응원과 승리의 순간을 위해 방송 카메라까지 왔건만... ⓒ 오창경 관련사진보기