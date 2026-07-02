'독립운동 전도사' 이상식호 제13대 충북도의회 완성체 출범

큰사진보기 ▲이상식(더불어민주당) 의장이 이끄는 제13대 충북도의회가 원 구성을 마치고 공식 출범했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

2일 충북도의회는 제435회 임시회 2차 본회의를 열고 6개 상임위원회 위원장과 위원 선임을 마쳤다.행정안전위원장에는 국민의힘 조성태 의원(충주1)이, 복지문화위원장에는 더불어민주당 권오규 의원(제천3)이, 과학경제위원장에는 더불어민주당 임동현 의원(청주14)이 선임됐다.건설농림위원장은 더불어민주당 박병천 의원(증평), 교육위원장은 더불어민주당 박진희 의원(청주15), 운영위원장은 더불어민주당 송미애 의원(청주1)이 맡았다.특별위원회인 예산결산특별위원장과 윤리특별위원장에는 더불어민주당 김외식(옥천2) 의원, 국민의힘 조성룡(단양) 의원이 뽑혔다.도의회는 하루 전(1일) 제1차 본회의를 통해서는 이상식 의원을 전반기 의장으로, 더불어민주당 심기보(충주)의원과 이태훈(괴산) 의원을 부의장으로 선출했다.전반기 의장으로 선출된 이상식 의장은 친화력이 장점으로, 여야 의원들의 소통을 이끌어 낼 적임자로 평가받고 있다.지난 2번의 의정활동 과정에서 '독립운동사 연구모임'을 만들어 활동하는 등 역사 인식도 뚜렷하다. 지역 노동계와도 친분이 두텁다.이상식 의장은 "충북도의회 의장으로서 소통과 화합을 원칙으로 도정발전과 도민행복을 위해 더 뛰겠다"면서 "충북도의원 38명은 여야 구분없이 오직 도민 중심의 의정활동을 펼쳐 가겠다"고 밝혔다.