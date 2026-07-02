하이닉스, 100조원 투자... 대통령 주재 국민보고회서 재확인

큰사진보기 ▲ 곽노정 SK하이닉스 대표가 2일 충남 아산시에서 이재명 대통령 주재로 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

SK하이닉스가 청주에 총 100조원을 투자해 차세대 낸드플래시 생산과 첨단 패키징 역량을 대폭 강화한다.곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 2일 충남 아산에서 이재명 대통령 주재로 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 "AI 서비스가 본격화되면서 HBM과 서버 D램뿐 아니라 엔터프라이즈 SSD와 낸드 수요도 폭발적으로 성장하고 있다"며 "피지컬 AI가 도입되면서 낸드가 적용되는 분야와 수요는 앞으로 더욱 확대될 것"이라고 밝혔다.이어 "낸드 수요가 급속도로 증가하고 있고 앞으로도 지속적으로 늘어날 것으로 예상되지만 공급은 부족한 상황"이라며 "D램뿐 아니라 낸드도 일정 규모의 증설이 필요한 시점"이라고 투자 배경을 설명했다.SK하이닉스는 청주에 총 100조원을 투자해 신규 낸드 생산공장(M17)과 첨단 패키징 시설(P&T7)을 조성한다. 이 가운데 80조원은 낸드플래시를 생산할 M17 건설에, 20조원은 첨단 패키징 경쟁력 강화를 위한 P&T7 구축 등에 투입된다. M17은 내년 착공해 2029년 상반기 가동을 목표로 추진되며, P&T7은 2027년 말 완공돼 첨단 패키징 핵심 생산기지 역할을 맡게 된다.이번 투자로 청주는 메모리 반도체 생산은 물론 AI 시대 핵심 기술인 첨단 패키징까지 아우르는 국내 대표 반도체 거점으로 위상이 한층 강화될 전망이다. SK그룹은 반도체 생산시설 투자와 함께 AI 데이터센터 인프라 구축도 확대한다.곽 사장은 "우선 5GW 규모를 시작으로 전국에 15GW 수준의 AI 데이터센터를 단계적으로 구축할 계획"이라며 "충청권에는 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축해 반도체 생산과 AI 컴퓨팅이 시너지를 내는 AI 산업 생태계를 만들겠다"고 말했다.이날 국민보고회에서는 삼성그룹도 충청권에 총 140조원을 투자하는 계획을 발표했다. 삼성전자는 천안·온양에 최첨단 HBM 생산시설을 구축하고, 삼성디스플레이는 아산에 차세대 디스플레이 생산기지를 조성한다. 삼성SDI는 천안에 차세대 배터리 마더라인을, 삼성전기는 세종에 AI 서버용 패키지 기판 생산라인을 구축할 계획이다.이재명 대통령은 이날 "오늘 발표한 투자계획은 단지 기업들의 생산시설이 충청권으로 확장된다는 정도의 의미가 아니다"라며 "대한민국의 새로운 가능성을 향한 담대한 선언"이라고 평가했다.이어 이 대통령은 이재용 삼성전자 회장의 환영사를 언급하며 "1983년 고 이병철 회장의 반도체 산업 진출 선언이 대한민국을 반도체 강국으로 만들었던 것처럼, 오늘의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 이끌 것으로 확신한다"고 말했다.