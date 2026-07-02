허태정 대전시장 "재정위기 극복이 민선9기 첫 과제"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장이 2일 오후 대전시청 브리핑룸에서 취임 첫 기자회견을 개최했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장이 취임 후 첫 기자회견을 열고 민선9기 시정 운영 방향으로 재정 정상화와 민생 회복, 공직사회 신뢰 회복, 취임 100일 프로젝트 추진 등을 제시했다. 특히 전임 민선8기 대표 축제로 추진됐던 '0시 축제'에 대해서는 "올해부터 폐지한다"고 거듭 밝혔다.허 시장은 2일 오후 대전시청 브리핑룸에서 열린 취임 첫 기자회견 모두발언을 통해 "민선9기의 출발은 재정위기라는 무거운 현실을 마주하고 시작한다"며 "재정 상태에 대한 면밀한 점검을 추가로 진행하고, 이를 통해 재정위기를 극복할 다양한 방안을 찾아내겠다"고 밝혔다.그는 "불요불급한 사업과 현실성이 없는 사업은 과감하게 정리하겠다"며 "재정위기는 줄이는 것만으로 해결되는 것이 아니기 때문에 새로운 세수 창출을 위한 다양한 도전도 함께해 나가겠다"고 말했다.그러면서 허 시장은 재정위기 속에서도 가장 중요한 과제는 '민생'이라고 강조했다. 그는 "지금 우리에게 놓인 현실의 문제 중 가장 큰 것은 민생"이라며 "위기에 처한 소상공인과 서민들을 위한 다양한 대책도 함께 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.아울러 그는 공직사회 신뢰 회복도 주요 과제로 제시했다. 허 시장은 "지난 민선8기 때 이루어졌던 인사의 왜곡을 바로잡는 과정, 공직사회의 공정과 성과에 대한 정확한 조치를 통해 공직사회의 기강과 신뢰를 회복하는 작업도 민선9기가 해야 할 매우 중요한 과제"라고 덧붙였다.허 시장은 민선9기 1호 결재인 '취임 100일 프로젝트'에 대해 시민 체감 과제를 우선 추진하겠다고 설명했다. 허 시장은 "앞으로 100일 동안 시민들이 가장 필요로 하는 현안을 중심으로 필요한 사업들을 실현해 나가겠다"며 "민선9기가 시민 눈높이에 맞는 대전시정을 펼쳐 나가고 있다는 것을 효능감 있게 느낄 수 있도록 신속하게 추진하겠다"고 밝혔다.앞으로 대전시는 취임 100일 프로젝트를 통해 온통대전 2.0 설계, 화재 위험 지역 전수조사, 응급 의료체계 개편, 청년일자리 플랫폼 구축 등 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 과제를 우선 추진한다는 계획이다. 또 외부 전문가가 참여하는 태스크포스를 구성해 오는 9월까지 재원 조달 방안과 실행계획을 구체화하고, 10월 초 민선9기 4년 실행 로드맵을 시민들에게 공개할 방침이다.이날 질의응답에서는 도시철도 2호선 트램 개통 지연과 수소 인프라 구축 문제에 대한 질의가 나왔다. 이에 허 시장은 트램 개통 시기가 2030년 말까지 지연될 것으로 보고받았다면서도 "공정에 관한 문제이기 때문에 추가 개통 지연 문제는 없을 것으로 보고 있다"고 말했다.다만 그는 수소트램 운영의 핵심은 수소 공급 방식이라고 밝혔다. 허 시장은 "근본적인 문제는 수소를 어떻게 공급할 것인가에 대한 문제"라며 "현재 대전시가 발표한 내용은 외부에서 수소를 공급해 수소트램을 운영하는 방식이고, 아직 수소 생산기지를 어디에 확보할지까지 결론이 나 있지는 않다"고 설명했다.이어 "수소는 하루 3.5톤 정도 소비될 것으로 보는데, 이 정도 양이라면 자체 생산 설비를 갖추는 것이 경제성과 안전성 측면에서 필요하다고 판단한다"며 "빠른 시간 안에 생산 설비를 어떻게 구축할 것인지 논의해 확정된 안을 말씀드리겠다"고 밝혔다. 그러면서 "2030년 말 준공 목표에 맞게 모든 과정을 병행해 추진하겠다"고 덧붙였다.0시 축제에 대해서는 폐기 방침을 명확히 했다. 허 시장은 "이미 0시 축제는 올해부터 폐지한다고 입장을 내놨다"며 "일부 매몰비용이 발생할 수 있지만, 직접·간접 사업비를 합치면 약 90억 원대 사업비가 투입되는 만큼, 안 함으로써 얻는 이익이 훨씬 크다"고 말했다.선거 과정에서 약속했던 고유가 재난지원금 지급 공약에 대해서는 재정 여건상 7월 추경에는 반영하지 못했다고 밝혔다. 허 시장은 "현재 시 재정이 그 비용을 당장 마련할 수 있는 재원이 없다"며 "7월 추경은 필수적으로 편성해야 하는 매칭 사업비와 생계형 비용부터 우선 반영하는 방식으로 긴급히 편성하고 있다"고 설명했다.그는 "7월부터 100일 프로젝트와 함께 재정위기 상태를 극복하기 위한 검토를 TF를 통해 진행할 것"이라며 "9월 추경이 추가로 가능할 것으로 보는데, 그때 재정 상태를 고려해서 결정해야 할 것"이라고 말했다.3칸 굴절버스 문제에 대해서는 "심각하게 생각한다"고 밝혔다. 허 시장은 "선지급을 80% 정도 한 것은 보통의 계약 관계에서 찾아보기 어려운 비율"이라며 "차량 한 대만 들어온 상태에서 중간 업체가 사실상 부도이고, 지난 6월 말까지 계약도 제대로 이행하지 못해 사실상 이 사업은 무산된 것으로 보인다"고 말했다.이어 "보증보험으로 일부 보전은 받겠지만 이 사업을 계속 추진하기에는 어려운 상황이고, 법규도 개정되지 않은 상태라 설사 차량이 들어온다 해도 통행이 불가능한 것이 현실"이라며 "근본적인 대책을 다시 세워야 한다. 당장 3칸 굴절버스 운행은 어렵다"고 밝혔다.공사·공단 및 출자·출연기관 문제와 관련해서는 민선8기 인사와 조직 확대 문제를 지적했다. 허 시장은 "민선8기를 보면 가장 심각한 게 인사와 관련된 부분"이라며 "대전시 전체 조직 규모도 상당 부분 분화됐고, 산하 공사·공단과 외부 위탁기관을 통해 계속 자리를 늘리는 과정이 눈에 보인다"고 말했다.그러면서 "이 부분들을 어떻게 기능적으로 효율화할 것인지, 통폐합 필요성이 있는지도 들여다보고 있다"며 "가장 효율적인 조직 운영 방식을 선택해 나가겠다"고 밝혔다.한편 허 시장은 이날 기자회견에서 경제과학부시장으로 지영한 전 대전CBS 대표를 지명하겠다고 밝혔다. 허 시장은 "지영한 전 대표는 오랜 기간 지역사회에서 언론인으로 활동했으며 대전시와 시정에 대한 이해도가 높은 분"이라며 "민선9기 허태정 시정 철학에 대한 이해와 공감이 충분하고, 문제들을 풀어나갈 역량을 갖춘 분이라고 판단했다"고 말했다.