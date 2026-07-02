쌍방울 김성태의 새로운 주장..."종이컵에 물, 소주처럼 한잔"

큰사진보기 ▲목 축이는 김성태'대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장. 2026-04-28 ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사와 서민석 변호사. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

① 사건의 핵심 피고인인 김성태 전 회장이 다시 한번 검찰 공소사실의 핵심 축인 '이재명 대북송금'을 부인했다.

② 술파티 의혹에 대해서는 "물잔으로 건배했다"는 새로운 설명을 내놓았다.

쌍방울 대북송금 사건의 장본인 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 2일 공개된 <중앙일보> 인터뷰에서 다시 한번 "이재명 대북송금이 아니다"라고 주장했다. 그러면서 논란이 된 '연어술파티' 의혹과 관련해서는 "물잔 건배를 했다"는 새로운 주장을 내놓았다.김성태 전 회장은 "이재명과 경기도, 쌍방울의 대북송금이 아니라 내가 돈을 댄 김성태 대북송금 사건"이라며 "더 이상 소모적인 논쟁을 하지 않았으면 한다"고 말했다. 다만 이화영 전 경기도 평화부지사가 북한에 스마트팜 지원 등을 약속했고, 자신은 그 약속을 대신 이행했다는 기존 입장은 유지했다.앞서도 김 전 회장은 <오마이뉴스>에 이재명 대통령이 대북송금을 지시하거나 요청했다는 취지의 검찰 공소사실과 배치되는 취지의 발언을 해왔다. 이번 인터뷰에서도 다시 한번 검찰이 그린 사건 구조와 다른 설명을 내놓은 셈이다.이번 인터뷰에서 눈에 띄는 대목은 김 전 회장이 연어술파티 의혹과 관련해 지금까지 하지 않았던 새로운 주장을 펼쳤다는 것이다.김 전 회장은 연어술파티 날짜로 특정된 2023년 5월 17일 "연어는 먹었다"고 인정하면서도 다만 술은 없었다고 재차 강조했다. 대신 "종이컵에 물을 따라 소주라고 생각하고 잔을 부딪치며 한잔하자고 한 적은 있다"며 이것이 왜곡돼 술파티 의혹으로 번졌다고 설명했다. 기존 공개 발언에서는 보기 어려웠던 새로운 설명이다.김 전 회장은 소주가 아니라 왜 물을 채운 물잔을 들고 '소주처럼' 건배를 했는지에 대해서는 별다른 설명을 하지 않았다.지난달 국민참여재판으로 진행된 이 전 부지사 국회증언감정법 위반(위증) 사건 1심에서 배심원단은 4대 3 의견으로 유죄 평결을 내렸다. 김 전 회장의 새로운 주장은 항소심에서 진술 신빙성을 둘러싼 쟁점으로 부각될 가능성이 있다.이화영 전 부지사 변호인 오기두 변호사는 이번 인터뷰를 두고 "김성태가 계속 말을 바꾸고 있다"고 평가했다. 그는 <오마이뉴스>에 "지금까지는 하지 않던 '물을 마셨다'는 이야기를 이제 와서 하고 있다"며 "이 자체가 김성태의 말이 바뀌고 있는 것"이라고 했다. 그러면서 가장 중요한 것은 사람의 말이 아니라 객관적 정황이라고 강조했다.오 변호사는 특히 2023년 5월 17일 오전 김 전 회장이 수원구치소 접견에서 지인에게 "오늘은 결전의 날", "환경을 만들어보라"는 취지의 말을 하면서 소주를 준비하라고 한 말에 주목했다.같은 날 오후 6시 34분과 37분 쌍방울 법인카드로 수원지검 앞 편의점에서 소주와 생수가 결제됐다. 김 전 회장을 수발했던 박상웅씨는 검찰청 13층에서 내려온 직후 편의점 구매가 이뤄졌고, 몇 분 뒤 다시 13층으로 올라간 것으로 확인됐다. 박씨는 이후 해당 술은 자신이 스트레스를 받아 차 안에서 마셨다는 취지로 설명했다.오 변호사는 "이런 객관적 자료를 어떻게 설명할 것이냐가 핵심"이라며 "사람 말은 얼마든지 바뀔 수 있지만 시간과 결제 기록은 바뀌지 않는다"고 지적했다.또한 항소심에서는 국민참여재판과 다른 판단 구조가 적용될 것이라고 전망했다.그는 "배심원은 사람 진술을 중심으로 판단할 수도 있지만 항소심 재판부는 평생 증거법칙을 적용해 온 직업법관"이라며 "진술이 얼마나 일관됐는지보다 객관적 증거가 무엇을 말하는지를 더 중요하게 본다"고 말했다. 이어 "전문법칙이 존재하는 이유도 사람 말은 쉽게 달라질 수 있기 때문"이라며 "결국 객관적 정황에 대한 평가가 중요하다"고 덧붙였다.또 다른 변호인 김현철 변호사는 이번 인터뷰를 다른 시각에서 바라봤다. 그는 "김성태 전 회장이 이재명 대통령에 대해서는 거리를 두면서도 이화영 전 부지사에게 책임을 집중시키는 태도를 보인다"고 평가했다.김 변호사는 "힘이 약한 사람에게 책임을 떠넘기려는 전형적인 방식"이라며 "이화영만 떼어내면 대통령은 이 문제에서 벗어날 수 있다는 신호를 계속 보내는 것처럼 보인다"고 말했다. 그러면서 "결국 이화영은 방치한 채 자신만 빠져나오려는 모습"이라고 비판했다.이번 김 전 회장 인터뷰에서 주목되는 대목은 아래 두 가지다.술파티가 없었다면, 2023년 5월 17일 수원구치소 접견 녹취록, 편의점 소주·생수 결제내역, 검찰청 출입 기록, 김성태 전 회장과 박상웅씨의 거짓말탐지기 검사 신청 후 철회 경위 등을 어떻게 설명할 수 있는지는 여전히 남아 있는 쟁점이다.항소심 재판부가 최종적으로 판단해야 할 지점도 바로 여기다.