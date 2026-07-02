큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 민선 9기 초대 정무부지사로 구본영 전 천안시장을 내정했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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▲구본영 전 천안시장, 충남도 민선 9기 정무부지사 박 지사는 2일 도청 프레스센터에서 기자회견을 갖고, ‘통(通)하는 충남’, ‘대한민국 인공지능(AI) 수도’를 함께 만들어 나아갈 정무부지사와 정책·정무수석에 대한 인선 결과를 발표했다. 방관식 관련영상보기

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박수현 충남도지사가 민선 9기 초대 정무부지사로 구본영 전 천안시장을 내정했다.정책수석으로는 최재용 전 소청심사위원회 위원장을, 정무수석은 맹정호 전 서산시장을 내정했다.박 지사는 2일 도청 프레스센터에서 기자회견을 갖고, '통(通)하는 충남', '대한민국 인공지능(AI) 수도'를 함께 만들어 나아갈 정무부지사와 정책·정무수석에 대한 인선 결과를 발표했다.박 지사는 구본영 내정자에 대해 "국무총리실 1급 관리관과 23·24대 천안시장을 역임한, 중앙과 지방을 두루 경험한 행정가"라고 소개했다.박 지사는 또 구 내정자가 "충남의 주요 현안이 중앙정부와의 협력을 통해 실질적인 성과로 이어지도록 조정하고 뒷받침하는 역할을 충실히 뒷받침 할 것"이라며 기대감을 표했다.최재용 내정자에 대해서는 "제6대 인사혁신처 차장과 제31대 소청심사위원회 위원장 등을 역임한 정책·조직 운영 전문가"라고 설명했다.이어 "선거 기간 정책본부장과 민선 9기 준비위원회 부위원장으로 도정 비전과 실행 과제를 설계한 경험을 바탕으로, 민선 9기 정책의 실행력과 부서 간 협업을 차질없이 이끌어 줄 것"이라고 밝혔다.맹정호 내정자와 관련해서는 "대통령 비서실 정무기획비서관실 행정관과 제16대 서산시장을 지낸 정무·지방행정 전문가"라고 소개하며 "지방행정의 현장성과 국정 운영의 경험을 함께 갖춘 인물로, 도민과 지역사회, 정치권을 잇는 소통과 협력의 역할"을 할 것이라고 말했다.구본영 정무부지사 내정자는 "최대한 겸손한 자세로 도민의 입장을 충분히 청취해서 지사께 전달하는 역할에 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.박수현 지사는 "임명자로서 세 분의 내정자에게 기대하는 것은 권한보다 책임"이라며 "도민의 목소리를 가장 먼저 듣고, 가장 어려운 현안을 가장 낮은 자세로 풀며, 충남의 내일을 위해 치열하게 일해 달라"고 당부했다.이와 함께 "민선 9기 '통(通)하는 충남' 도정은 도민과 더욱 가까이 호흡하고, 도민이 체감할 수 있는 성과로 답하는 도정을 만들 것"이라고 덧붙였다.