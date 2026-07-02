무안군 "광주 군공항 일방 추진 땐 근본적 재검토... 3대 선결조건 이행하라"

큰사진보기 ▲무안군청 전경. ⓒ 무안군 관련사진보기

AD

[광주 군 공항 이전 협상 관련 무안군 입장문]

존경하고 사랑하는 무안군민 여러분! 저는 민선 9기 출범에 즈음하여 광주 군 공항 이전 협상과 관련한 무안군의 입장을 말씀드리고자 합니다.

무안군은 국토방위의 전략사업과 지역의 지속 가능한 상생발전이라는 미래 가치를 최우선에 두고, 광주 군공항 이전 문제를 대승적 차원에서 신중하면서도 유연하게 접근해 왔습니다.

지난해 6월 이재명 대통령님이 주재한 광주 타운홀 미팅을 계기로, 12월 대통령실 주관 '광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체'에서 무안군의 3대 요구조건이 반영된 공동발표문이 마련됐습니다. 이는 상생 발전을 위한 의미 있는 출발이자 반드시 지켜져야 할 약속이었습니다.

그러나 현재까지 핵심 조건에 대한 구체적인 이행 방안과 실질적인 진전은 가시화되지 않고 있습니다. 반면 국방부의 이전 부지 확정 절차는 빠르게 진행되고 있어 지역사회에서는 깊은 우려와 강한 유감이 커지고 있습니다.

광주 군 공항 이전은 단순한 시설 이전이 아니라 지역의 산업·경제·생활환경 전반에 막대한 영향을 미치는 국가적 과제입니다. 어느 한 지역에 희생과 부담이 집중되는 방식은 결코 받아들이기 어렵습니다.

이에 무안군은 현재 진행 중인 논의가 공동발표문의 취지에 맞게 보다 책임 있고 균형 있게 재검토되어야 한다고 판단합니다.

첫째, 3대 요구조건의 구체적 이행이 반드시 선행되어야 합니다.

무안군이 제시한

① 광주 민간공항의 무안국제공항 선 이전

② 전남광주특별시와 정부의 1조 원 규모 지원

③ 국가 차원의 획기적인 인센티브 제공

이 세 가지는 무안군민의 이해와 동의를 얻기 위한 최소한의 조건이자 필수 전제입니다. 이러한 선결 조건 없이 이전 절차가 강행된다면 군민의 신뢰와 동의를 얻기 어렵습니다.

둘째, 지역 간 균형 발전과 실질적 상생 방안이 마련되어야 합니다. 광주가 미래 첨단산업 발전의 기회를 얻는 동안 무안이 희생과 부담만 떠안는 구조는 용납될 수 없습니다. 군 공항 이전은 지역 간 공동 번영을 실현하는 방향으로 추진되어야 합니다.

셋째, 특별한 희생에는 특별한 보상이 반드시 뒤따라야 합니다. 정부와 여당이 강조해 온 국정철학은 선언에 머물러서는 안 됩니다. 무안군민이 체감할 수 있는 구체적 지원과 국가 차원의 발전 전략이 반드시 실질적 정책으로 이어져야 합니다.

이에 무안군은 정부와 전남광주특별시에 6자 공동발표문에 담긴 3대 요구조건의 구체적인 이행 로드맵을 조속히 마련할 것을 강력히 촉구합니다.

무안군은 이러한 내용이 가시화된다면 국방부의 이전 후보지 선정을 위한 회의를 비롯한 후속 협의에 지체 없이 열린 자세로 성실히 임할 것입니다. 그러나 군민의 권익과 지역의 미래가 충분히 보장되지 않은 상태에서 일방적인 추진이 계속된다면, 관련 절차 전반에 대한 근본적 재검토를 요구할 수밖에 없음을 분명히 밝힙니다.

무안군은 앞으로도 군민과 함께 국가와 지역의 미래를 위한 합리적 해법을 찾는 데 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

2026년 7월 2일

무안군수 김 산

김산 전남 무안군수가 광주 군 공항 이전 협상과 관련해 "3대 선결 조건에 대한 구체적인 이행 로드맵을 조속히 제시하라"며 정부와 전남광주특별시에 강력히 촉구했다.김 군수는 2일 민선 9기 출범에 즈음해 발표한 대군민 입장문에서 "국토방위의 전략사업과 지역의 지속 가능한 상생발전이라는 미래 가치를 최우선에 두고 군 공항 이전 문제에 유연하게 접근해 왔다"며 이같이 밝혔다.특히 지난해 6월 이재명 대통령이 주재한 광주 타운홀 미팅을 계기로, 12월 대통령실 주관 '광주 군 공항 이전 관련 6자 협의체'에서 무안군의 3대 요구조건이 반영된 공동발표문이 마련된 것을 언급하며 "이는 상생 발전을 위한 의미 있는 출발이자 반드시 지켜져야 할 약속"이라고 강조했다.하지만 현재 핵심 조건에 대한 실질적인 진전은 없는 반면, 국방부의 이전 부지 확정 절차만 빠르게 진행되고 있어 지역사회의 우려가 커지고 있다는 것이 무안군의 설명이다.김 군수는 "무안군이 제시한 ▲ 광주 민간공항의 무안국제공항 선(先) 이전 ▲ 전남광주특별시와 정부의 1조 원 규모 지원 ▲ 국가 차원의 획기적인 인센티브 제공 등 3대 요구조건의 구체적 이행이 반드시 선행돼야 한다"며 "이러한 선결 조건 없이 이전 절차가 강행된다면 군민의 신뢰와 동의를 얻기 어렵다"고 지적했다.이어 지역 간 균형 발전과 특별한 보상 원칙을 거듭 강조했다. 김 군수는 "광주가 미래 첨단산업 발전의 기회를 얻는 동안 무안이 희생과 부담만 떠안는 구조는 용납될 수 없다"며 "정부와 여당이 강조해 온 국정철학인 '특별한 희생에는 특별한 보상'이 선언에 머물러서는 안 되며, 군민이 체감할 수 있는 실질적 정책으로 이어져야 한다"고 목소리를 높였다.아울러 김 군수는 "선결 조건 이행 로드맵이 가시화된다면 국방부의 이전 후보지 선정 회의를 비롯한 후속 협의에 지체 없이 열린 자세로 임하겠다"면서도 "군민의 권익과 지역의 미래가 충분히 보장되지 않은 상태에서 일방적인 추진이 계속된다면 관련 절차 전반에 대한 근본적 재검토를 요구할 수밖에 없다"고 경고했다.다음은 무안군 입장문 전문.