광주시, 시장 집무실 CCTV 설치... '직통 시장실'·'달리는 시장실'로 소통 강화

큰사진보기 ▲경기 광주시는 시민과의 소통 확대와 행정의 투명성 강화를 위해 시장 집무실 내부에 200만 화소급 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 1대를 설치하고 민선 9기 핵심 공약인 ‘직통 시장실’과 ‘달리는 시장실’을 본격 운영한다고 2일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시는 시민과의 소통 확대와 행정의 투명성 강화를 위해 시장 집무실 내부에 200만 화소급 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 1대를 설치하고 민선 9기 핵심 공약인 '직통 시장실'과 '달리는 시장실'을 본격 운영한다고 2일 밝혔다.설치되는 폐쇄회로 텔레비전은 개인정보 보호법을 준수해 음성 녹음 기능 없이 영상만 녹화하며 녹화 장비는 집무실과 분리된 비서실 등 독립된 공간에 설치해 보안관리를 강화할 예정이다.이와 함께 시는 민선 9기 출범과 함께 시민 중심의 현장 소통을 강화하기 위해 권역별 거점형 현장 소통 창구인 '직통 시장실'과 이동형 현장 소통 방식인 '달리는 시장실'을 운영한다.'직통 시장실'은 시민들이 일상에서 보다 쉽게 시장을 만나 의견을 전달할 수 있도록 경안시장, 경기광주역, 태전큰별공원 등 시민 이용이 많은 장소를 권역별 거점으로 선정해 정기적으로 운영할 계획이다.직통 시장실에서는 소상공인, 출퇴근 시민, 양육 가정 등 다양한 계층의 의견을 직접 청취하고 생활 불편 사항과 지역 현안에 대한 의견을 수렴한다. 접수된 건의 사항은 민원실무협의회를 통해 검토한 뒤 지속적으로 점검하는 등 체계적으로 관리할 예정이다.'달리는 시장실'은 특정 장소에 국한되지 않는 이동형 시장실로 운영된다. 시장이 지역 곳곳의 현장을 직접 찾아 시민들과 소통하며 현안과 민원을 청취하고, 현장에서 해결 가능한 사항은 신속히 조치하는 한편 관련 부서와 연계해 후속 조치를 추진할 방침이다.시는 시민 수요와 지역별 현안, 사업의 시급성 등을 종합적으로 고려해 직통 시장실과 달리는 시장실의 운영 장소와 횟수를 탄력적으로 조정할 계획이다.시 관계자는 "이번 대책은 시민과의 소통을 넘어 시민의 목소리가 시정에 즉각 반영될 수 있는 체계를 구축하기 위한 것"이라며 "시장 집무실 폐쇄회로 텔레비전 설치를 통해 행정의 투명성과 신뢰성을 높이고 현장을 직접 찾아가는 소통 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.