불사조 다리가 이랬을까, 감탄 나오는 금빛 조각

큰사진보기 ▲양산시립박물관에서 바로 본 양산 북정동 고분군 ⓒ 여경수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금제새다리 ⓒ 여경수 관련사진보기

지난 30일 오전에는 경상남도 양산시에 있는 양산시립박물관을 방문했다. 양산은 삽량주라고 불리다가 이후 양산으로 이름이 굳어졌다. 남쪽으로는 부산, 서쪽으로는 밀양과 김해, 북쪽으로는 울산과 접하고 있다. 1996년 양산군에서 양산시로 승격되면서 지금의 모습을 갖추었다.양산시립박물관에 도착하니, 박물관 뒤편에 부부총이 보였다. 부부총 옆으로도 고분이 여러 개 있다. 부부총을 발굴했던 시기는 일제강점기 초기였다. 부부총이라고 불리게 된 배경은 고분 안에 부부로 추정되는 남녀가 묻혀 있었기 때문이다.남성에게는 금동관, 금동신발, 큰칼, 말갖춤 등이, 여성에게는 귀걸이, 목걸이, 팔찌, 은제 허리띠 등 장신구가 원래 착용한 위치에 거의 그대로 남아 있었다. 그 아래에는 3명의 순장자가 함께 묻혀 있었다.아쉽게도 당시 출토된 금동관을 비롯한 수많은 유물이 일본으로 반출되어 지금까지도 도쿄국립박물관에 있다고 한다.한편, 1991년에 발굴한 다른 고분에서는 금으로 만든 새다리 모습의 조각과 금귀걸이를 비롯한 다양한 유산이 발굴되었다. 고분군의 이름은 새다리 모양의 금이라는 뜻인 금조총(金鳥塚)이라 지었다.이러한 유물을 보관하기 위해서 지금의 양산시립박물관이 건립되었다고 한다. 양산시립박물관에는 양산의 다양한 문화유산을 전시하고 있으나, 부부총과 금조총에서 발굴된 유산이 가장 볼만하다.아쉽게도 부부총에서 발굴된 진품은 볼 수 없으나, 부부총의 내부를 재현한 전시공간과 복제품들을 볼 수 있었다. 금조총에서 발굴된 진품들은 전시되어 있어, 보는 이들이 탄식을 자아내기도 한다.나 역시 새다리 모양 금조각을 보니, 지금까지 본 금공예품 중에서 가장 인상적이었다. 비록 새 모형의 몸통은 삭아 없어졌으나, 새 발 조각 만큼은 오랜 세월을 살아온 불사조의 다리라는 느낌이 들었다.양산 시민들이 고분에서 발굴된 문화유산을 보관하기 위해 시립박물관을 건립하고, 일본으로부터 문화유산의 반환을 적극적으로 요구하는 모습이 대단해 보였다. 나의 고향인 구미에도 낙산리 고분군과 황상동 고분군이 이미 발굴되었으나, 정보를 알려주는 시립박물관 건립은 별다른 계획이 없는 상황이라서 더욱 아쉬웠다.