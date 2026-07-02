"5·18 폄훼 배재고 '징계 과하다'는 보수? 지지층 결집용 활용"

큰사진보기 ▲29일 청룡기 대회에서 더그아웃 응원 중인 배재고 선수들 ⓒ 강릉야구TV 채널 관련사진보기

큰사진보기 ▲【서울=뉴시스】김선웅 기자 = 서울 강동구에 위치한 배재고등학교의 모습. 2019.07.09. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표와 한동훈 무소속 의원이 지난달 16일 서울 영등포구 여의도 CCMM빌딩에서 열린 2026 국민공공정책포럼에 참석해 인사하고 있다. ⓒ 국민일보 제공 관련사진보기

고교 야구 대회에서 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등 응원가를 부른 배재고등학교 선수들의 출전 정지와 관련해 야권에서 '과한 징계'라는 주장이 이어지는 가운데, 학계에선 "보수 진영이 배재고 사태를 지지층 결집용으로 활용한다"는 비판이 나왔다.앞서 지난 6월 29일 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권 대회에 출전한 배재고 선수들은 광주제일고등학교 선수들을 상대로 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 지역 비하성 응원가를 불러 지난 1일 대한야구소프트볼협회(KBSA)로부터 전국대회 6개월 출전 정지의 중징계를 받았다.정점식 국민의힘 원내대표, 이준석 개혁신당 대표, 한동훈 무소속 의원 등 보수 야권 인사들은 징계 소식이 전해진 직후 곧장 "배재고 선수들의 행동은 잘못된 것"이라면서도 "어린 학생들", "가르침이 필요한 청소년들"이라는 이유를 들며 "징계가 과도하다"라고 입을 모았다.배재고 징계에 반대하는 이유로 "표현의 자유"를 들거나(이지애 국민의힘 미디어대변인), 이번 사태를 활용해 정부·여당 책임론을 제기(김재원 국민의힘 최고위원·손수조 국민의힘 미디어대변인)하는 이들도 있었다. 아예 "배재고 학생들을 징계하면 공산주의 국가"(홍석준 전 국민의힘 의원)라는 과한 주장도 나왔다.정회옥 명지대학교 정치외교학과 교수는 2일 <오마이뉴스>와 나눈 통화에서 보수 진영 일각의 이런 반응에 대해 "스타벅스 사태 국면에서 그들이 보였던 태도의 연장선"이라며 "이번 배재고 사태와 징계 이슈 등을 지지층 결집용으로 활용하는 것"이라고 봤다.그는 "실제로 지난 6.3 지방선거 국면에서 스타벅스 사태가 극우·보수 결집에 영향을 미쳤다는 분석도 있었다"며 "보수 진영 인사들이 이번 배재고 사태도 충분히 활용할 가치가 있다고 판단했을 것이다. 좋은 먹잇감으로 본 게 아닐까?"라고 했다.정 교수는 보수 진영 일부 인사들의 '과한 징계'라는 비판 자체가 "정치인으로서 국민 또는 국익을 위한 행동이 전혀 아닌, 순전히 자기 진영의 이익이나 사익을 추구하기 위한 것이기에 건전하지도 않다"고 평가했다.보수 진영 일각에서 '표현의 자유'를 근거로 삼는 점에도 일침을 가했다. 그는 "표현의 자유는 당연히 중요하다. 문제는 표현의 자유와 함께 혐오를 동원하는 것"이라며 "표현의 자유가 특정 집단을 낙인찍거나, 생명에 위협을 준다거나, 인권을 심각하게 침해하는 등의 방식이라면 안 된다"라고 강조했다.이어 "표현의 자유를 존중하되, 그에 대한 책임도 함께 가져가야 한다. 책임 없이 자유만을 이야기하는 것은 정말 책임감 없는 정치인의 모습"이라고 일갈했다. 그러면서 "이번 사태는 정치 양극화와 갈등을 극한으로 치닫게 한 사태"라며 "이게 국익에 도움이 된다고 생각하는 사람이 대체 어디 있겠는가?"라고 반문했다.정 교수는 "보수 진영 일각의 주장과 달리, 배재고 선수들에 대한 징계가 과하다기보다는, 오히려 그것만으로는 안 된다는 생각이 든다"며 "선수들과 지도자 등을 대상으로 하는 강력한 교육 프로그램 등이 병행되어야 할 것"이라고 했다.황현필 역사바로잡기연구소 소장도 이날 통화에서 "보수 정당의 뿌리는 전두환이 만든 민정당이다. 민주정의당이 민주자유당이 되고, 신한국당이 되고, 한나라당이 되고(…) 지금의 국민의힘까지 이어졌다"라고 설명했다.이어 "그런 민정당을 계승하는 보수 정치인들로선 전두환이 학살자가 되는 게, 또 그로 인해 본인들의 정통성이 희박해지는 게 달갑지 않을 것이다. 그래서 계속 5·18 폄훼에 가담하는 목소리를 내는 것으로 보인다"라고 분석했다.