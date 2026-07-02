"현장에서 답 찾겠다"... 임병택 시흥시장, 민선9기 첫 민원 현장 방문

큰사진보기 ▲2일 임병택 시흥시장이 어린이 통학로에 설치된 반사경을 점검하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

임병택 시흥시장이 민선9기 취임 이후 첫 현장 행정에 나서 시민 생활과 밀접한 민원 현장을 직접 살폈다.임 시장은 2일 오전 신천동 신일초등학교 통학로와 신천·은행동 일대 신축공사 현장을 방문해 어린이 통학 안전과 공사로 인한 주민 불편 사항 등을 점검했다.이번 현장 행정은 민선9기 출범과 함께 시민이 체감할 수 있는 생활 민원을 직접 확인하고, 관계부서와 함께 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.현장에는 시흥시 교통행정과와 건설행정과 등 관계부서 공무원을 비롯해 인근 아파트 입주자대표회의, 학부모 등 약 30명이 함께했다.임 시장은 먼저 신천동 신일초등학교 통학로를 찾아 어린이 보행 안전과 통학 환경을 살폈다. 현장에 참석한 주민과 학부모들은 교통안전시설 확충, 통학로 주변 환경 개선 등 어린이 보행 안전을 위한 대책 마련을 건의했다.시는 현재 추진 중인 통학로 안전 관련 사항을 설명하고, 현장에서 제기된 의견을 바탕으로 추가 개선 방안을 검토하기로 했다.이어 임 시장은 신천·은행동 일대 신축공사 현장을 방문해 소음과 분진 등으로 인한 주민 불편 사항을 확인했다. 현장 관계자들과는 공사 과정에서 주민 피해를 줄이기 위한 관리 방안과 민원 발생 시 신속한 대응 체계 마련 등에 대해 의견을 나눴다.시는 이날 현장에서 확인한 사항을 토대로 주택과, 환경정책과 등 관련 부서와 협의를 이어가고, 추진 가능한 사항부터 순차적으로 개선해 나갈 방침이다.임병택 시흥시장은 "민선9기 첫 현장 행정의 출발점을 시민 생활과 직결된 민원 현장으로 삼은 것은 현장에서 답을 찾겠다는 시의 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 주민 불편 사항을 직접 확인하고, 부서 간 협업을 통해 실질적인 해결 방안을 마련해 나가겠다"고 말했다.