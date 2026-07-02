"현장에서 답 찾겠다"... 임병택 시흥시장, 민선9기 첫 민원 현장 방문

임병택 시흥시장이 민선9기 취임 이후 첫 현장 행정에 나서 시민 생활과 밀접한 민원 현장을 직접 살폈다.
임 시장은 2일 오전 신천동 신일초등학교 통학로와 신천·은행동 일대 신축공사 현장을 방문해 어린이 통학 안전과 공사로 인한 주민 불편 사항 등을 점검했다.
이번 현장 행정은 민선9기 출범과 함께 시민이 체감할 수 있는 생활 민원을 직접 확인하고, 관계부서와 함께 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
현장에는 시흥시 교통행정과와 건설행정과 등 관계부서 공무원을 비롯해 인근 아파트 입주자대표회의, 학부모 등 약 30명이 함께했다.
임 시장은 먼저 신천동 신일초등학교 통학로를 찾아 어린이 보행 안전과 통학 환경을 살폈다. 현장에 참석한 주민과 학부모들은 교통안전시설 확충, 통학로 주변 환경 개선 등 어린이 보행 안전을 위한 대책 마련을 건의했다.
시는 현재 추진 중인 통학로 안전 관련 사항을 설명하고, 현장에서 제기된 의견을 바탕으로 추가 개선 방안을 검토하기로 했다.
이어 임 시장은 신천·은행동 일대 신축공사 현장을 방문해 소음과 분진 등으로 인한 주민 불편 사항을 확인했다. 현장 관계자들과는 공사 과정에서 주민 피해를 줄이기 위한 관리 방안과 민원 발생 시 신속한 대응 체계 마련 등에 대해 의견을 나눴다.
시는 이날 현장에서 확인한 사항을 토대로 주택과, 환경정책과 등 관련 부서와 협의를 이어가고, 추진 가능한 사항부터 순차적으로 개선해 나갈 방침이다.
임병택 시흥시장은 "민선9기 첫 현장 행정의 출발점을 시민 생활과 직결된 민원 현장으로 삼은 것은 현장에서 답을 찾겠다는 시의 의지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 주민 불편 사항을 직접 확인하고, 부서 간 협업을 통해 실질적인 해결 방안을 마련해 나가겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.