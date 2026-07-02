5개월 끌어온 MBK 중징계 나올까...금감원장 "곧 결론낼 것"

큰사진보기 ▲이찬진 금융감독원장이 22일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 출입기자단 간담회장에 입장하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원과 마트노조 홈플러스 지부, 입점업체 관계자들이 1일 서울 서초동 서울회생법원 앞에서 홈플러스 회생기한 연장을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.7.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

법원의 홈플러스 회생절차 결정을 하루 앞두고, 금융감독원이 2일 사모펀드 MBK 파트너스에 대한 제재심의에 들어갔다. 금감원 제재심의위원회(이하 제재심)는 이날 오후 2시께부터 회의를 열고, MBK에 대한 최종 징계여부를 결정할 방침이다.앞서 금감원은 지난해 11월 MBK 쪽에 직무 정지를 포함한 중징계를 사전 통보한 상태다. MBK가 홈플러스 투자를 유치할 당시 국민연금 등 다른 투자자들과 맺은 약속(상환우선주)을 일방적으로 바꾼 행위가 위법하다는 것이 금감원의 판단이다. 홈플러스의 부채 비율을 낮추기 위해 MBK 쪽이 부채 성격의 상환우선주를 자본 성격의 주식으로 임의로 바꿨다는 의혹을 받았다. MBK 쪽은 금감원의 이같은 판단에 반발하면서, 최종 결론이 5개월째 미뤄져 왔다.이찬진 금감원장은 이날 오전 서울 여의도 본원에서 더불어민주당 을지로위원회·MBK홈플러스 사태 해결 태스크포스(TF) 소속 의원 등과 비공개 면담을 진행했다. 이 자리에는 을지로위원장 민병덕 의원을 비롯, 김남근·김현정·이강일·박홍배·이훈기 의원과 한창민 사회민주당 대표, 전종덕 진보당 의원 등 국회의원 8명이 참석했다.의원들은 이 자리에서 금감원의 신속한 중징계 결론을 내려달라고 요구했으며, 이 원장도 "법리적 부분을 면밀히 검토해 최대한 빠른 결론을 도출하겠다"고 답했다. 아울러 제재심 회의에 참석하는 외부 위원들에게는 충분한 시간을 확보해 줄 것을 사전 요청한 것으로도 알려졌다.김현정 민주당 의원은 면담 직후 취재진과 만나 "(의원들이) 강조했던 것은 이날 재재심에서 반드시 결론을 내야 한다는 것"이라며 "사안의 심각성을 금감원에서도 잘 알고 있는 만큼 반드시 중징계 조치를 낼 수 있도록 조치해 달라고 강력히 촉구했다"고 밝혔다. 김 의원은 "(이 원장으로부터) 금감원의 입장에서도 그런 식으로 진행하겠다라는 약속을 받았고, 외부 위원들에게도 사안의 심각성을 잘 설명하겠다는 답변을 들었다"고 덧붙였다.실제 의원단은 이날 면담 자리에서 이 원장에게 금감원이 MBK에 대한 중징계 결정을 하루 빨리 내려줄 것과 함께 검찰 수사와는 별개로 전자단기사채(전단채) 피해자들을 위한 분쟁 조정 절차를 시작해달라고 요구했다. 또 이번 회생 절차 과정에서 막대한 이익을 거뒀을 걸로 추정되는 메리츠금융의 자금 회수 현황과 지연이자 수익 등을 조사해 국회에 제출해줄 것을 요청했다.민병덕 의원은 "(앞서 MBK가 회생 절차에 들어가기 직전, 전단채를 발행해 자금을 조달한 것과 관련) 금감원이 사기적 부정거래로 보고 조사 결과를 검찰에 보냈는데, 이후 조치가 없어 분쟁 조정이 늦어지고 있다"며 "전단채 피해자 구제를 위해 검찰이 결론을 내리기 전이라도 금감원의 결론이 나왔다면 구제 절차를 시작해 달라고 요구했다"고 밝혔다.민 의원은 또 "금감원에서 재재심을 거쳐 결론이 나더라도 금융위원회 증권선물위원회에서 또다시 논의를 해야 한다"며 "민생 대란 사건이기 때문에 절차를 신속하게 밟아달라는 말씀드렸다"고 강조했다. 아울러 "MBK가 가장 잘못한 대주주이긴 하지만 해결을 키는 메리츠금융이 갖고 있다"며 "메리츠가 사회적 책임을 등한시 하는 부분 관련 금감원의 철저한 조사를 요구했다"고 밝혔다.김남근 민주당 의원 역시 같은 자리에서 "메리츠금융은 홈플러스 회생 절차 이후에도 자금을 우선 회수하고 있고 만약 청산 절차로 이어질 경우 20%에 달하는 고금리 지연이자를 포함, 막대한 사익을 챙기게 된다"고 지적했다.김 의원은 "법원이 공익적 차원에서 홈플러스 살리기에 사력을 다하고 있는데, 금융 공공성을 지켜야 할 금융기관이 되레 자기 이익 극대화를 위해 회생 절차를 어렵게 만들고 있다"며 "메리츠가 회수한 원금 규모와 향후 청산 시 예상되는 지연이자 수익 등 전체 자금 흐름을 금감원이 면밀히 조사해 국회에 보고해달라고 했다"고 강조했다.한편 서울회생법원은 3일 홈플러스 기업회생계획 인가 여부를 최종 결정한다. 금감원의 제재심 결과에 따라 향후 홈플러스의 회생 절차에도 중요한 영향을 미칠 전망이다.