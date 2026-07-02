낙동강 다시 가보니 녹조 범벅 "배양해서 키우는 꼴"

▲7월 2일 다시 확인한 낙동강의 녹조 상황. 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장 등 조사팀이 물금 매리 지점과 대동선착장 등지에서 경북대 이승준 교수팀에 보낼 녹조 시료를 채수하고 있다. 취수장 뒤쪽 강물이 짙은 녹색을 띠고 있다. ⓒ 부산환경운동연합 관련사진보기