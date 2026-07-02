전남광주교육청, 100% 서·논술형 평가 도입... "실제 될까?"

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김경범 K-교육특별시준비위원회 위원장. 김 위원장은 서울대 서어서문학과 교수 출신이다. 2026. 7. 2 ⓒ 김형호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회가 1일 오전 전남 무안군 의회 본회의장에서 첫 본회의를 열고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

김대중 전남광주통합특별시 교육감의 인수위원회가 2027학년도부터 초등학교 5·6학년과 중학교 1학년 대상 평가를 100% 서·논술형으로 시행하겠다고 2일 발표했다. 앞서 김 교육감 역시 1일 공개된 <조선일보> 인터뷰에서 현재 20~30% 수준인 서·논술형 평가 비율을 전국 최초로 100%로 확대하겠다고 직접 언급한 바 있다.그러나 전남광주가 가장 먼저 100% 서·논술형 평가를 채택하려는 이유에 대한 설명이 부족하고, 특별시의회를 비롯한 지역사회와 사전 논의 없이 일방적으로 추진하는 것이라 시행까지 난항이 불가피해 보인다.K-교육특별시 준비위원회(위원장 김경범)는 2일 전남광주특별시교육청 광주청사에서 기자회견을 열고 초·중·고 학생 평가 방식 변경 계획을 밝혔다. 연내 지침 예고와 교원 연수를 시작으로, 2027학년도에는 초등 5·6학년과 중학교 1학년 특정 과목을 대상으로 100% 서·논술형 평가를 도입하겠다는 것이다.모든 지역을 대상으로 전면 시행할 지, 일부 지역을 대상으로 할지, 또 어떤 과목을 먼저 시행할 지는 내부 검토 중이라고 밝혔다. 이후 현장 수용성을 점검한 뒤 2032년까지 초·중·고 전반에 100% 서·논술형 평가를 시행하겠다는 일정표도 제시했다.인수위 김경범 위원장은 문답 과정에서 "현재 교육부는 서·논술형 평가 비율을 40%로 권고하고 있는데 학교 현장은 20~30% 수준에 그치고 있다"며 "이전에 없는 걸 하겠다는 게 아니라 확대하겠다는 의미"라고 했다.평가 방식 변경 이유에 관한 질문에는 "미래 인재 양성을 위해 단편적인 정답 찾기식 평가를 끝내고, 생각을 논리적으로 서술하는 능력을 키우기 위해서"라고 밝혔다. 또 "초등학교와 중학교에서 읽고 쓰는 능력이 심각한 상황이 된 것도 고려했다"고 덧붙였다.전남광주에서 가장 먼저 시행하려는 이유에 대해서는 "시·도 교육행정 통합이라는 기회가 왔기 때문"이라고 밝혔다.발표 전까지 논의 과정을 설명해 달라는 요청에는 "인수위 구성 뒤 인수위 차원에서 제안을 드렸고, 교육감이 최종 선택한 것으로 이해하면 된다"고 밝혔다. 졸속 시행이 아니냐는 지적에는 "최소 10년 이상 우리 사회에서 논의가 이뤄졌던 사안"이라고 반박했다.인수위는 서·논술형 평가를 비롯해 교육과정, 수업, 진학을 일원화해 교사들을 지원하는 가칭 전남광주통합특별시교육청 교육과정개발평가원 설립 계획도 발표했다. 올 9월 설립추진단을 구성하고, 2027년 3월 개원 목표다.다만 인수위 발표와 김 교육감 결정대로 '100% 서·논술형 평가평가' 도입까지는 풀어야 할 과제도 적지 않다. 교육 현장에서는 곧바로 재검토를 촉구하는 목소리가 나온다.전국교직원노동조합 전남지부는 자료를 내고 "학생들의 문해력과 사고력을 높이겠다는 취지에는 공감한다"면서도 "그러나 그 답을 서·논술형 100%라는 획일적 처방으로 해결하려는 정책에는 동의할 수 없다"고 밝혔다.전교조는 "교사 정원 감축으로 업무가 가중되는 상황에서 교사 책임만 가중하는 정책은 지속 가능하지 않다"며 "교실은 정책을 실험하는 공간이 아니다"고 주장했다.신왕식 전남지부장은 통화에서 "교원단체와 사전 논의가 전무했다"며 "교육감이 학생과 교사, 학부모, 지역사회 동의를 얻지 못한다면 실제 추진은 불가능 할 것"이라고 말했다.교육시민단체인 '학벌없는사회를 위한 시민모임'도 입장문을 내고 재검토를 촉구했다. 충분한 준비와 합의 없는 평가 방식 변경은 학교 현장 혼란과 사교육 시장 팽창을 불러와 교사와 학생, 학부모 모두에게 부담이 될 것이고 하면서다.시민모임은 최근 발표된 '2025년 사교육비 조사 결과'를 근거로 제시하며 "전체 사교육비는 감소한 반면, 고교 논술 사교육비만 전년 대비 39% 증가했다. 섣부른 평가 방식 변경은 사교육 배만 불리게 될 것"이라고 지적했다.의회의 최종 선택도 주목된다. 평가 방식 변경에 따른 교사 지원 기구인 교육과정개발평가원 신설의 경우, 조례 사안이라 특별시의회 동의가 필수적이기 때문이다. 이와 관련해 인수위 김경범 위원장은 "기구 신설은 조례 사항이 맞다"면서도 "의회와 사전 논의된 것은 없다"고 했다.특별시의회 최정훈 교육위원장은 <오마이뉴스> 질의에 "학생 평가 방식 전면 변경 이야기는 금시초문이다. 정말 내년부터 시행되는 것이냐"며 "조례안이 제출될 경우 지역사회 의견 수렴을 거쳐 위원들과 심도 있게 논의해 보겠다"고 말했다.