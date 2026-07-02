학암 이관술 76주기에 나온 한결같은 목소리 "올해는 서훈을"

큰사진보기 ▲고 학암 이관술의 고향인 울산 울주군 범서읍 입암마을에 있는 비석. 7월 3일 '항일독립운동가 학암 이관술 선생 76주기 추념식'이 열린다. ⓒ 배문석 관련사진보기

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항일독립운동가 학암 이관술은 오랜동안 덮어쓰온 위폐범 누명을 79년만인 지난해 벗었다. 이관술에게 위폐범 누명을 씌운 '1946년 정판사위폐사건'이 2025년 12월 22일, 79주년 만의 재심(2023재고합12)에서 무죄가 확정된 것.오는 3일 울산시 울주군 범서읍 입암마을에서 열리는 '항일독립운동가 학암 이관술 선생 76주기 추념식'은 그래서 더 뜻 깊다.이관술 추념식은 2024년부터 이관술기념사업회(회장 손문호)가 매해 이어오고 있다. 특히 작년 12월 정판사위폐사건에 대한 재심이 서울중앙지법에서 무죄로 확정됐고, 올 1월 국가유공자 서훈 신청을 한 후라 더 많은 관심이 쏠리고 있다. 울산지역 참가자 뿐 아니라 서울과 부산 등 각지에서 이관술을 추모하는 발길이 이어졌다. 또 이재유기념사업회, 항일혁명운동연합, 시민단체 독립 등 선양단체가 적극 나섰다.추념식은 1부 제례와 2부 추념식으로 나눠 진행된다. 추념식은 개식, 의례, 내빈 소개, 여는 인사, 약력 소개, 유족 인사, 추념 발언, 단체사진, 폐식 순으로 이어진다. 그리고 박희정 시인의 해금공연 등 참가자들이 다양한 방식의 추모를 이어갈 예정이다.울산노동역사관 배문석 사무국장은 "참석자들의 목소리는 한결같다"며 "독립운동가의 명예를 회복하고 역사를 바로 세우기 위해 올 해 광복절에 꼭 서훈이 이뤄져야 한다는 것"이라고 말했다.앞서 유족들은 지난 2012년 "이관술이 국가공권력에 의해 억울하게 희생됐다"며 국가를 상대로 국가배상청구 소송을 제기해 2015년 대법원의 국가배상 판결을 받아냈다. 이후 2019년 학암이관술기념사업회가 발족했다.독립운동가 학암 이관술(李觀述, 1905-1950)은 사립 입신학교와 울산간이학교를 졸업한 후 서울중동학교와 도쿄고등사범학교를 졸업한후 1929년 동덕여자고등보통학교에 교사로 부임했다.유학 시기 '이상적 민족주의자'를 꿈꿨던 그가 사회주의 독립운동가를 선택한 계기는 1929년과 1930년의 학생만세운동을 겪은 뒤였다. 1932년 조선반제동맹 경성준비위에 참여해 1933년 1월 체포 후 옥고(징역 2년)를 겪다 석방됐고, 1934년 출소 후 경성트로이카, 조선공산당경성준비그룹, 경성재건그룹 그리고 경성콤그룹의 지도자로 1945년 8월 해방까지 항일 혁명운동의 최전선에 서서 활동했다.이관술은 일제강점기 두 차례 옥고를 치렀고 그 과정에 친일 경찰관 노덕술에게 모진 고문을 당하기도 했다. 살인적인 고문에도 동지들의 행방을 토해내지 않고, 죽지도 않은 '불사조'라는 명칭을 얻기도 했다.해방 후 이관술은 첫 정치여론조사에서 민족지도자 순위 5위에 오를 만큼 명망이 높았지만, 미군정이 공작한 위폐사건의 누명을 쓰고 감옥에 수감됐다 1950년 7월 3일 불법 처형당했다.