한국서부발전, 충남 태안권 1.4GW 해상풍력 본격 추진

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큰사진보기 ▲충남 태안권역 해상풍력 발전사업 개발 현황 ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 태안군에 위치한 한국서부발전 본사 전경 ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

정부가 2035년까지 55GW 규모의 해상풍력을 보급하는 중장기 입찰 로드맵을 발표하면서 석탄화력발전소 폐쇄로 지역소멸 위기에 직면한 충남 태안군이 새로운 전환점을 맞고 있다. 특히 한국서부발전이 태안권 해상풍력 사업 확대 방침을 공식화하면서 지역에서는 "이제는 계획이 아닌 실행의 속도가 중요하다"는 목소리가 커지고 있다.한국서부발전은 지난 1일 정부의 '해상풍력 중장기 입찰 로드맵' 발표에 맞춰 공공주도 해상풍력 사업을 본격 확대하고 국내 해상풍력 산업 생태계 조성과 재생에너지 확대 정책 이행에 적극 나서겠다고 밝혔다.앞서 정부는 지난 6월 30일 해상풍력 업계 간담회를 열어 2026년부터 2035년까지 10년간 총 55GW 규모의 해상풍력 입찰 물량을 공급하는 중장기 로드맵을 발표했다. 매년 4GW 이상의 입찰을 실시하고 기존 고정가격 경쟁입찰과 해상풍력 발전지구 경쟁입찰을 병행하는 '투트랙' 체계를 도입해 시장의 예측 가능성을 높이겠다는 것이 핵심이다.이번 로드맵은 국내 해상풍력 산업의 불확실성을 줄이고 발전공기업과 민간기업의 장기 투자 기반을 마련하는 정책으로 평가받고 있다.무엇보다 태안에는 이번 정부 정책이 갖는 의미가 남다르다.태안은 전국에서 가장 많은 석탄화력발전소가 집중된 지역으로, 정부의 탈석탄 정책에 따라 향후 발전소 폐쇄가 이어질 경우 막대한 세수 감소와 일자리 축소, 지역경제 침체가 불가피한 상황이다. 이미 지역에서는 발전소 폐쇄에 따른 경제적 피해가 수조 원에 이를 것이라는 연구 결과까지 제시되면서 대체산업 육성이 최대 현안으로 떠오르고 있다.이런 가운데 서부발전이 추진 중인 태안권(태안·서해·가의) 해상풍력 1.4GW 사업은 단순한 재생에너지 사업을 넘어 태안의 미래 산업을 결정할 핵심 프로젝트로 평가된다.서부발전은 현재 태안권 해상풍력과 완도 장보고 해상풍력 등 대규모 사업을 추진하며 인허가와 계통연계, 금융조달, 주민수용성 확보 등 사업 전반의 경험을 축적해 왔다.앞으로도 정부 입찰 일정에 맞춰 유망 입지를 지속 발굴하고 지역기업 참여 확대와 항만 활용, 운영·유지보수(O&M) 산업 육성, 전문인력 양성, 주민참여형 이익공유 제도 등을 통해 지역과 상생하는 해상풍력 개발 모델을 구축하겠다는 계획이다.특히 태안은 국내 최대 화력발전단지와 송전망, 항만, 발전 운영 전문인력 등 해상풍력 산업을 뒷받침할 기반시설을 이미 갖추고 있다는 점에서 다른 지역보다 경쟁력이 높다는 평가를 받고 있다. 기존 발전 인프라를 재생에너지 산업으로 연결한다면 정부가 강조하는 '정의로운 에너지 전환'의 대표 사례가 될 수 있다는 것이다.서부발전은 이를 통해 2030년 재생에너지 설비용량 3.9GW, 2040년 13.9GW 달성을 목표로 하는 'KOWEPO Vision 2040' 실현에도 속도를 낼 방침이다.서부발전 관계자는 "정부의 해상풍력 중장기 입찰 로드맵은 국내 해상풍력 산업의 안정적인 성장 기반을 마련하는 중요한 계기"라며 "축적된 사업관리 경험을 바탕으로 공공주도의 K-해상풍력 산업 생태계를 조성하고 국가 에너지 전환과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.그러나 지역에서는 무엇보다 사업의 속도를 주문하고 있다.정부가 장기 로드맵을 제시한 만큼 이제는 태안 해상풍력이 계획 단계에 머물러서는 안 된다는 것이다. 석탄화력발전소 폐쇄 시기가 다가오는 상황에서 해상풍력 사업이 늦어질 경우 일자리 공백과 지역경제 침체를 막기 어렵기 때문이다.지역에서는 발전5사 통합 본사 태안 유치와 함께 해상풍력 산업 육성, 관련 기자재 생산과 유지보수 산업 집적, 전문인력 양성 등을 연계한 종합적인 에너지 전환 전략이 병행돼야 한다는 지적도 나온다.정부의 55GW 해상풍력 시대는 태안에 새로운 기회가 될 수 있다. 하지만 그 기회는 준비된 지역에만 돌아간다. 석탄화력의 중심지였던 태안이 대한민국 해상풍력 산업의 중심지로 도약하기 위해서는 정부와 서부발전, 충남도, 태안군이 더욱 과감하고 신속한 실행에 나서야 할 시점이라는 목소리가 더욱 커지고 있다.