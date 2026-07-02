대만 소설 속 '더센 삼촌', 신채호와 연대한 혁명가였다

큰사진보기 ▲큰까치수염 꽃 ⓒ 이완우 관련사진보기

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내가 대문 초석 위에 서서 처형장으로 한 수레씩 실려가는 사람들을 보니, 모두 두 손을 뒤로 묶인 채 말이 없는 대학생들이었다. 왠지 모르게, 부모님이 말씀하시던 더셴 삼촌이 문득 떠올랐다.



더셴 삼촌은 우리와 같은 고향 사람으로, 베이징대학에서 공부하며 샤탄(沙灘) 근처의 하숙집에 살고 있었다. 지난해 고향 사람들의 모임(同鄉會)에서 아버지를 알게 되었다. 아버지는 그를 무척 아껴서 친동생처럼 대했다.

〈성남구사(城南舊事)〉(린하이인, 1984, 베이징출판사) 원문 기자 역해(譯解)

나는 소학교 졸업장을 책상 서랍 속에 넣어두고 밖으로 나왔다. 고씨 아저씨(老高)는 이미 내가 병원에 갈 인력거를 불러놓은 뒤였다. 마당을 지나다 축 늘어진 협죽도를 보고, 나는 속으로 나지막이 되뇌었다.



아빠의 꽃이 졌구나(爸爸的花儿落了)，

나도 이제 더 이상 어린아이가 아니다(我也不再是小孩子).

〈성남구사(城南舊事)〉 (린하이인, 1984, 베이징출판사) 원문 기자 역해(譯解)

큰사진보기 ▲임실 성수산 강금바위 상부 모양. (오른쪽 어두운 부분에 하트 모양의 지형이 보인다) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수산 강금바위 중간 물결 모양 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 1일, 성수산 생태공원 편백 숲속의 나무 의자는 독서하기 좋은 호젓한 서재가 되어주었다. 피톤치드 가득한 초록빛 그늘 아래서 들추어 보던 책장 너머로, 키 큰 나무 그늘 아래 작은 꽃송이가 눈에 들어왔다.거친 풀숲 사이, 굽이진 줄기 끝에 하얀 꽃망울을 터뜨린 꽃은 큰까치수염이었다. 척박한 토양과 모진 비바람 속에서도 꺾이지 않고 피어났다. 이 야생화가 단재 신채호(申采浩, 1880~1936)와 대만 객가인 출신인 린빙원(林炳文, 1905~1928)의 단단한 연대처럼, 읽고 있는 책장 사이에 겹쳐왔다.신채호와 린빙원은 100여 년 전 어두웠던 일제강점기 시절 국경을 넘어 독립의 희망을 함께 피워내고자 했다. 두 사람의 만남과 투쟁은 일본 제국주의에 맞서서 국경의 경계를 허물었다.1920년대 후반, 독립운동가이자 역사학자인 단재 신채호 선생은 민족의 해방을 넘어 인간 고유의 자유를 억압하는 모든 권력과 식민 체제를 부정하는 아나키즘(무정부주의)에 깊이 경도되어 있었다.이 시기 신채호는 아시아 각국의 혁명가들과 손을 잡고 국제적인 연대 활동을 모색했는데, 그 중심에서 불꽃 같은 삶을 함께한 인물이 대만 출신의 청년 혁명가 린빙원이었다.그들은 동아시아 청년들이 연대하는 '무정부주의동방연맹'을 결성하고, 대만의 총독부 폭파와 아나키즘 선전 잡지 발행, 그리고 비밀 폭탄 제조 공장 건립을 위한 대담한 활동 자금 조달 작전인 '외환(외국환어음) 위폐 사건'을 함께 도모하게 된다.린빙원은 대만의 '객가인(客家人)' 출신이었다. 외부의 억압에 맞서 단단한 공동체를 이루었던 집단 주거 문화 '토루(土樓)', 그리고 낮에는 밭을 갈고 밤에는 글을 읽으며 공동체를 지켰던 '경독전가(耕讀傳家)'라는 객가인 특유의 강인한 문화적 유산은, 린빙원이 국경을 넘어 조선의 독립운동가들과 조력하고 연대할 수 있었던 사상적 뿌리가 되어주었다.신채호와 린빙원이 지향했던 동양의 아나키즘은 '근로와 노동에 기반한 평등한 공동체'를 지향했다. 이는 객가인들의 경독전가 정신 중 '경(耕)'과 깊이 맞닿아 있다. 객가인들에게 농사(耕)는 남에게 의존하지 않고 내 손으로 직접 땀 흘려 독립적으로 살아가는 자립과 자치의 상징이었다.신채호 선생이 선언한 〈조선혁명선언〉이나 말년의 아나키즘 저작들을 보면, 일본 제국주의를 몰아낸 자리에 "민중이 직접 생산하고 민중이 직접 지배하는 자유롭고 평등한 사회"를 꿈꾸었음을 알 수 있다.그러나 린빙원은 우리에게 오랫동안 잘 알려지지 않은 무명의 독립운동가였다. 역사의 장막 뒤에 가려져 있던 린빙원의 흔적은 그의 조카인 대만의 여류 작가 린하이인(林海音, 1918~2001)의 자전적 소설 <성남구사(城南舊事)>에서 문학적 서사로 남아 전해지고 있다.린하이인은 일본 오사카에서 태어났고, 1923년 부모를 따라 중국 베이징의 성남(城南) 지역으로 이주하였다. 1948년 대만으로 이주한 린하이인은 베이징의 골목길(후퉁) 성벽 아래에서 보낸 유년 시절의 기억을 바탕으로, 어린 소녀 '잉쯔(英子)'의 시선으로 세상을 그린 연작 소설 <성남구사>를 1960년 대만에서 발표했다.린하이인은 격동의 시대를 살아가야 했던 가족의 비극과 유년의 상실이라는 렌즈를 통해, 삼촌 린빙원의 혁명가적 면모와 그로 인해 몰아친 집안의 풍파를 은유적으로 형상화했다. 소설 속 '란이냥' 편에 등장하는 청년 대학생 '더센(德先)'은 삼촌 린빙원을 모델로 했을 개연성이 높다.더센은 관청의 삼엄한 감시와 체포 위협을 피해 주인공 잉쯔의 집에 잠시 숨어 지내는 대학생이자 혁명가였다. 잉쯔의 어머니가 "저렇게 혁명 운동을 하는 사람을 집에 두었다가 온 가족이 사형을 당하면 어쩌려고 그러냐"며 남편에게 화를 내는 장면은, 당시 린빙원의 위험한 혁명 활동을 곁에서 지켜보며 숨죽여야 했던 실제 작가 가족들의 긴장감이 반영되어 있다.소설 속에서 아이의 순수한 시선에 포착된 삼촌의 모습은, 당시 베이징 대학가와 혁명 전선을 오가며 고뇌하던 청년 린빙원의 초상과 겹쳐진다.그러나 소설 속에서 조용히 숨어 다니던 삼촌이 현실에서는 폭풍 속으로 걸어 들어가고 있었다. 1927년 9월, 린빙원은 중국 톈진에서 한국, 중국, 베트남, 인도, 대만, 일본 등 동아시아 6개국 대표 120여 명과 함께 국제 조직인 '무정부주의동방연맹'을 결성했다.이때 린빙원은 신채호 선생을 비롯한 한국 측 대표들과 긴밀하게 결속하며 연맹의 핵심 인물로 부상했다. 이들은 베이징 교외에 비밀 폭탄 제조 공장을 세우고 반일 혁명을 일으키기로 결의했으나, 이를 뒷받침할 '독립운동 자금'이 우선 필요하였다.이에 신채호와 린빙원은 위조 외국환 유통 작전을 계획하고 실행했다. 베이징 우편관리국에서 일했던 린빙원은 정교하게 위조된 외국 환어음을 발행하여 거액의 현금을 확보하고자 했다. 이들은 위조 환어음을 직접 찾으려 했으나, 1928년 4월 린빙원이 먼저 붙잡히고, 이어서 5월에는 신채호 선생마저 잠복해 있던 일본 경찰에 체포되고 말았다.린빙원은 정식 재판을 받기도 전인 1928년 8월경, 다롄(대련) 감옥에서 가해진 일제의 모진 고문과 심문을 견디지 못하고 옥사하고 말았다. 베이징 우체국의 관료였던 하이인의 아버지 린환원(林煥文, 1888~1931)은 동생의 비보를 듣고 시신을 수습하기 위해 먼 길을 다녀온 후, 병을 얻어 3년 만에 세상을 떠났다.일본 재판부는 이들을 사기범이자 흉악범으로 몰아가려 했으나, 신채호 선생은 법정에서 "나라를 찾기 위하여 취하는 수단은 모두 정당한 것이니 사기가 아니며, 민족을 위하여 도둑질을 할지라도 부끄럼이나 거리낌이 없다"며 당당히 외쳤다. 신채호 선생은 징역 10년형을 선고받고 여순(뤼순) 감옥의 차가운 독방에서 옥고를 치르다 1936년 2월에 순국했다.소설 〈성남구사〉의 마지막 장인 〈아빠는 가고, 나는 이제 어린아이가 아니다〉는 바로 이 참혹했던 실제 가족사의 비극을 문학적으로 치환하여 그려냈다. 소설 속 잉쯔는 소학교 졸업식 날, 아버지가 병원에서 세상을 떠난 사실을 알고 병원으로 가면서, 현실을 받아들이며 집 마당에 축 늘어진 협죽도를 바라보았다.임실 성수산의 강금바위는 수십 미터의 절벽으로 우뚝 섰다. 단단한 바위를 긁어내며 금을 캤다는 이야기가 전해온다. 강금바위의 상부에는 금을 캐어내며 바위를 파내어 생긴 사랑의 하트 형상을 간직하고 있다.이 바위는 지하 깊은 곳에서 모진 열과 압력을 견딘 변성암의 거친 무늬 결을 보여준다. 뜨거운 지하수가 바위 틈을 돌며 금광맥을 형성했다는 이 바위의 전설은 금빛으로 반짝이고 있다.제국주의라는 거대한 압제 속에서 서로를 믿고 온몸을 던졌던 단재 신채호와 대만 청년 린빙원의 연대 의지는 강금바위의 거친 변성암 속에 흐르는 금빛 암맥과 같았을 것이다. 아빠의 꽃은 지고 삼촌의 숨결은 멈추었으나, 100년 전 그들이 황무지에 뿌린 자유의 씨앗은 오늘날 푸른 숲이 되어 여전히 살아 숨 쉬고 있다.