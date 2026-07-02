김상욱 시장 잇따른 '트램 재검토'에 국힘 시·구의원 "위약금 우려"

큰사진보기 ▲울산시의회 이영해, 김남이, 김대영, 정나윤 시의원과 남구의회 이양임, 이상기, 권순용, 함영진 구의원이 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 김상억 시장의 트램 재검토에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 전임 시장이 추진한던 울산도시철도(트램) 1호선 재검토에 이어 고래특구를 연결하는 장생포 트램 재검토를 시사하자 이 지역구 국민의힘 시·구의원들이 강하게 반발하고 나섰다.'장생포 수소트램 사업'은 태화강역과 장생포 고래문화특구를 연결하는 관광형 수소트램 사업으로 기존 울산항선 태화강역~울산항역 4.6㎞ 구간을 정비·활용하는 방식으로 추진돼 왔다. 특히 2028 울산국제정원박람회 개최 전 운행을 시작해 정원박람회장 일원인 삼산·여천매립장과 장생포 일대를 하나의 관광 동선으로 엮고, 친환경 수소도시 이미지를 부각하겠다는 구상으로 추진돼 왔다.앞서 김상욱 시장은 지난 6월 말 시장직 인수위원회 회의에서 "(울산도시철도1호선에 이어) 별도의 트램 공사가 하나 더 있는 줄 몰랐다"며 "장생포트램은 100% 시비로 진행되고 450억 원 이상 들어가는 사업으로 혈세 낭비로 이어질 수 있다. 인수위 차원에서 별도로 확인해 달라"고 재검토를 주문한 바 있다.이에 장생포 수소트램 소재진 남구 시·구의원들이 반발하고 나섰다. 울산시의회 이영해, 김남이, 김대영, 정나윤 시의원과 남구의회 이양임, 이상기, 권순용, 함영진 구의원은 2일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 법적 문제로의 비화까지 거론하며 반박했다.시·구의원들은 "장생포 수소트램은 그동안 다년 간에 걸쳐 정부 부처 및 관계 기관과의 긴밀한 협의를 통해 사업이 추진되어 왔고, 사업의 타당성이 이미 확인되었기에 현대로템에 발주한 차량은 제작공정이 거의 50%나 진척된 상황"이라고 밝혔다.이어 "울산항선 기존 철로 4.6km 구간을 활용하는 태화강역~ 장생포 수소트램은 단순한 일상용 대중교통 그 이상의 의미를 갖는 사업으로, 전 세계의 이목을 집중시킬 '2028 울산국제정원박람회'를 기점으로 삼산·여천매립장과 장생포 고래문화특구를 커다란 친환경 관광벨트로 연결하 는 핵심 축이자, 침체된 남구 경제를 다시 일으킬 핵심 인프라이며 삼산동과 야음장생포동 일대의 자영업자와 소상공인들에게 커다란 경제적 도움이 될 수 있는 사업"이라고 덧붙였다.그러면서 "갑자기 '자신이 관련 사업을 몰랐다'는 어처구니 명분으로 손바닥 뒤집듯 사업 재검토를 지시한 김 시장의 무책임함과 무능함에 많은 남구민들은 경악을 금치 못하고 있다"며 "김 시장이 사업 재검토의 명분으로 내세운 '2회 환승 불편'과 '수요 부족' 논리는 사업의 본질을 악의적으로 왜곡한 궤변"이라고 주장했다.특히 이들은 "우려스러운 점은 대안 없는 무조건적 제동이 불러올 천문학적인 매몰 비용과 행정 신뢰도의 추락일 것"이라며 "총 사업비 약 450억 원 전액이 시비로 투입되는 상황에서 김 시장의 미숙한 독단 행정으로 사업이 멈춰 선다면, 제작사인 현대로템 등에 지급해야 할 위약금과 손해배상 비용은 고스란히 시민과 남구민들의 혈세 부담으로 돌아오게 될 것"이라고 우려했다.또한 "수소트램 차량 제작이 이미 절반 가까이 완료된 시점에 사업을 백지화하는 것은 울산시의 대외적 신뢰도를 스스로 바닥으로 추락시키는 자해 행위"이라며 "시장이라고 하여 자신의 정치적 이익을 위해 이미 발주된 국책급 사업들을 파국으로 몰고 가도 되는 권한은 없다"고 주장했다.국민의힘 울산 남구 시·구의원들은 "만약 김 시장이 끝내 개인적 고집을 꺾지 않고 장생포 수소트램 사업을 백지화하여 막대한 매몰 비용으로 울산 시민과 남구민에게 손실을 초래한다면, 그로 인한 모든 법적·정치적 책임을 지게 될 것"이라며 "아울러 김 시장 개인에게도 손해배상책임이 따를 수 있음을 환기시켜 드린다"고 밝혔다.