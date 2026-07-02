충북 노동계, 메가 프로젝트에 "재벌 위한 국가총동원체제" 비판

큰사진보기 ▲1일 민주노총 충북지역본부는 성명을 통해 정부의 메가프로젝트를 '재벌을 위한 국가총동원체제'라고 규정하며 강하게 규탄하고 나섰다. 이번 프로젝트가 삼성, SK 등 반도체와 로봇 및 디지털 분야 대기업들을 위해 나라 전체의 자원을 몰아주고 있다는 지적이다. ⓒ 민주노총 충북본부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민주노총 충북지역본부는 비판을 넘어 대기업 자본의 사회적 책임을 논의하기 위한 공론장을 마련하기도 했다. 충북본부는 금속노조 대전충북지부와 함께 오는 3일, 충북시민사회지원센터 대강당에서 "SK하이닉스 사고 반복에 따른 긴급토론회?반도체 산업의 위험성과 사회적 책임"을 개최한다고 발표했다. 이번 토론회는 국가 전략산업이라는 미명 아래 막대한 지원을 받는 반도체 산업의 유해성을 경고하고, 기업과 지방정부의 책임을 묻기 위해 기획되었다. ⓒ 민주노총 충북본부 관련사진보기

정부가 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'에 지역 노동계에서도 비판적인 목소리가 나왔다.1일 민주노총 충북지역본부는 성명을 통해 정부의 메가프로젝트를 '재벌을 위한 국가총동원체제'라고 규정하며 강하게 규탄하고 나섰다. 이번 프로젝트가 삼성, SK 등 반도체와 로봇 및 디지털 분야 대기업들을 위해 나라 전체의 자원을 몰아주고 있다는 지적이다.이들은 정부의 정책이 "재벌대기업의 이윤을 위한 '대도약'일지는 모르겠으나, 노동자·시민의 생명안전과 이 나라의 기후·생태에 대해서는 '대파괴'일 뿐"이라며, "자본을 위해 이윤의 사유화, 손실의 사회화를 강요하는 이재명 정부를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.충북본부는 특히 대기업에 전력과 용수를 몰아주는 정책이 지역 주민과 공동체의 생존권을 위협하는 "자원 수탈"이라고 규정했다. 가뭄과 물 부족 사태가 심각해지는 기후위기 상황 속에서, 대기업에 전력을 공급하기 위해 가용가능한 발전원을 모두 활용하겠다며 핵발전과 소형원자로(SMR), 화석연료발전까지 확대하려는 방침은 시대에 역행하는 처사라는 비판이다.또한 전력자급률이 최하위권인 충북 지역에서 재벌기업에 전력을 몰아줄 경우 에너지 기본권이 침해될 뿐 아니라, 송전선로 구축 등으로 인해 주민들의 삶이 아예 무시당하고 있다고 덧붙였다.성명에서는 충북 지역의 핵심 사업장인 SK하이닉스 청주공장의 안전 불감증과 사회적 책임 회피 문제도 도마 위에 올랐다. 충북본부에 따르면 SK하이닉스 청주공장에서는 지난 6월에만 세 차례의 화학사고가 발생했다. 정부의 "'반도체·AI 올인'은 오히려 노동자와 지역주민 생존권 불안정하게 왜곡하는 결과를 초래한다"고 우려했다.민주노총 충북지역본부는 비판을 넘어 대기업 자본의 사회적 책임을 논의하기 위한 공론장을 마련하기도 했다. 충북본부는 금속노조 대전충북지부와 함께 오는 3일, 충북시민사회지원센터 대강당에서 'SK하이닉스 사고 반복에 따른 긴급토론회–반도체 산업의 위험성과 사회적 책임'을 개최한다고 발표했다. 이번 토론회는 국가 전략산업이라는 미명 아래 막대한 지원을 받는 반도체 산업의 유해성을 경고하고, 기업과 지방정부의 책임을 묻기 위해 기획됐다.토론회에서는 환경안전건강연구소 김정수 연구원이 '반도체 산업의 화학물질 사용과 위험성'을, 반올림의 이상수 상임 활동가가 '반도체 산업의 노동안전 문제'를 주제로 각각 발제를 진행한다. 이어지는 지정토론에서는 충북노동자시민회의 선지현 활동가가 공공재정 지원에 따른 기업의 책임을 제기하고, 청주충북 환경운동연합 이성우 활동가가 지자체의 역할과 개선 과제를 제안할 예정이다. 마지막으로 PNS로지스지회와 금속노조는 현장 증언을 통해 원·하청 구조 속 산업안전 실태와 개선 방향을 제시한다.민주노총 충북본부는 이번 토론회를 발판 삼아 "반복되는 반도체 산업의 화학물질 사고를 계기로 노동자와 시민의 생명·안전을 중심에 둔 산업안전관리 체계를 마련하고, SK하이닉스를 비롯한 반도체 기업과 지방정부의 사회적 책임을 강화하기 위한 공론을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다. 이들은 재벌만을 위해 폭주하는 정권에 맞서 생태 파괴 없는 존엄한 삶을 지키기 위한 투쟁을 이어갈 방침이다.