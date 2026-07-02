제5대 세종시의회, 상임위원회 구성 마무리... 전반기 원구성 막바지

큰사진보기 ▲2일제5대 세종시의회는 제107회 임시회 제2차 본회의를 개최했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 세종시의회는 행정복지위원회, 경제문화위원회, 도시환경위원회, 교육안전위원회 위원을 선임한 데 이어 각 상임위원장 선거를 실시했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲제5대 세종시의회 전반기 원구성 현황 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김재형 행정복지위원장이 당선 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김효숙 경제문화위원장이 당선 인사를 하고 있다. 사진=김이연심 기자 김효숙 경제문화위원장이 당선 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이순열 도시환경위원장이 당선 인사를 하고 있다. 사진=김이연심 기자 이순열 도시환경위원장이 당선 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲손인수 교육안전위원장이 당선 인사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종특별자치시의회가 2일 4개 상임위원회 위원과 위원장을 선출하며 전반기 원구성을 본격화했다. 전날 의장단 선출에 이어 상임위원회 진용까지 갖춘 가운데, 오는 3일 의회운영위원회와 예산결산특별위원회, 윤리특별위원회 구성을 마치면 전반기 원구성이 최종 완료된다.세종시의회는 이날 열린 제107회 임시회 제2차 본회의에서 행정복지위원회, 경제문화위원회, 도시환경위원회, 교육안전위원회 위원을 선임한 데 이어 각 상임위원장 선거를 실시했다.투표 결과 행정복지위원장에는 김재형 의원, 경제문화위원장에는 김효숙 의원, 도시환경위원장에는 이순열 의원, 교육안전위원장에는 손인수 의원이 각각 선출됐다.이로써 전날 선출된 안신일 의장과 유인호 제1부의장, 김학서 제2부의장에 이어 제5대 세종시의회 전반기 의장단과 상임위원회 체계가 갖춰졌다.이날 선임된 상임위원회는 분야별 전문성을 바탕으로 향후 2년간 의정활동을 수행하게 된다. 행정복지위원회는 김재형 위원장을 비롯해 강해정·김명숙·김현미·박범종 의원으로 구성됐으며, 경제문화위원회는 김효숙 위원장과 김동호·김창연·윤성규 의원, 국민의힘 김동빈 의원이 참여한다. 도시환경위원회는 이순열 위원장을 중심으로 박란희·박병남·정연희 의원과 국민의힘 김학서 의원이, 교육안전위원회는 손인수 위원장을 비롯해 노종용·유인호·이재준 의원과 국민의힘 곽효정 의원이 각각 활동하게 된다.상임위원장으로 선출된 의원들은 시민 중심의 의정활동과 집행부에 대한 견제·감시, 현장 중심의 의회를 만들겠다고 한목소리를 냈다.김재형 행정복지위원장은 당선 인사에서 "집행부와 긴밀히 소통하면서도 의회의 본연의 역할인 견제와 감시 기능을 충실히 수행하겠다"며 "시민의 입장에서 정책을 꼼꼼히 살피고 보다 나은 대안을 제시해 시민이 체감하는 성과를 만들어 가겠다"고 밝혔다. 이어 "위원들과 늘 소통하고 화합하며 서로의 경험과 전문성을 존중하는 위원회를 만들어 시민에게 신뢰받고 성과로 평가받는 모범적인 행정복지위원회가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김효숙 경제문화위원장은 "맡겨주신 중책을 무겁게 받아들이며 현장의 목소리에 귀 기울이고 동료 의원들과 소통하는 책임 있는 의정활동을 하겠다"며 "서로를 따뜻하게 배려하고 즐거운 마음으로 소통할 수 있는 위원회 문화를 만들겠다"고 말했다. 이어 "세종의 경제를 살리고 문화를 꽃피우며 도시와 농촌이 함께 성장하는 일, 그 중심에 책임있는 의회가 있어야 한다"며, "저는 그 역할을 가장 충실히 수행하는 위원장으로서 늘 낮은 자세로 배우며 시민 여러분께 신뢰받을 수 있도록 끊임없이 노력하겠다"고 덧붙였다.이순열 도시환경위원장은 "새로 출범하는 도시환경위원회 위원장이라는 중책을 맡겨 주셔서 무거운 책임감을 느끼는 한편, 진심으로 감사의 말씀을 드린다"며, "신선한 열정을 가진 의원들의 전문성과 지혜를 하나로 모아 의회 본연의 역할에 가장 충실한 위원회를 만들어 가겠다"고 말했다. 또한, "시민에게 더욱 가까이 다가가 현장의 목소리를 경청하는 위원회가 될 수 있도록 위원장으로서 최선을 다하겠다"고 약속했다.손인수 교육안전위원장은 "세종시는 전국에서 가장 젊고 빠르게 성장하는 도시인 만큼 교육과 안전에 대한 시민의 기대와 요구 또한 어느 지역보다 높다"며 "서류 너머의 교육 현장과 안전 일선의 목소리를 직접 듣고 정책에 실질적으로 반영하는 것이 위원회의 중요한 역할"이라고 밝혔다. 이어 "위원회 안팎의 다양한 의견이 존중받고 활발한 토론이 이뤄지는 위원회 문화를 조성하여 시민을 위한 실질적인 정책 성과를 거두도록 노력하겠다"고 다짐했다.한편 세종시의회는 3일 제107회 임시회 제3차 본회의를 열어 의회운영위원회 위원 및 위원장 선출, 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회 위원 선임을 진행한다. 이 절차를 끝으로 제5대 세종시의회 전반기 원구성이 최종 마무리될 예정이다.이와 별도로 더불어민주당은 내부 선출 절차를 통해 유인호 의원을 원내대표로, 국민의힘은 김동빈 의원을 원내대표로 각각 선출했다.