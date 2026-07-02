입사 전 '문제 있는 회사'를 미리 확인하는 방법이 있나요?

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

Q. 취업을 준비 중입니다. 입사 전에 노동관계법을 반복적으로 위반하거나 산업재해가 많은 회사인지 미리 확인할 방법이 있나요?

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 직장을 선택할 때는 임금이나 복리후생뿐 아니라 안전하고 건강하게 일할 수 있는 환경인지도 중요한 판단 기준입니다. 그러나 지금까지는 구직자가 입사 전에 회사의 안전과 노동관계법 위반 이력을 확인할 수 있는 정보가 많지 않았습니다.현재도 구직자에게 도움이 되는 정보공개 제도는 일부 운영되고 있습니다. 대표적으로 상습적으로 임금을 체불한 사업주는 '근로기준법'에 따라 명단이 공개되고 있습니다. 또 고용노동부는 '산업안전보건법'에 따라 사업장 명칭을 포함한 산업재해발생 건수 등을 공표하고 있습니다. 최근에는 중대산업재해 재해조사보고서도 공개돼 산업재해 원인과 재발방지 대책 등을 확인할 수 있게 됐습니다.다만 이러한 정보는 고용노동부 홈페이지 등에서 일일이 찾아봐야 해서 구직자가 쉽게 활용하기에는 다소 불편한 점이 있었습니다.이러한 한계를 개선하기 위해 지난 5월 '직업안정법'이 개정됐습니다. 오는 12월 10일부터는 잡코리아·사람인과 같은 직업정보제공사업자와 직업소개사업자는 구인신청 당시 해당 사업장이 명단이 공개된 상습 임금체불 사업주이거나 최근 3년 이내 산업재해발생건수 등이 공표된 사업장인 경우 그 사실을 구직자가 알 수 있도록 표시해야 합니다.물론 채용공고에 이러한 표시가 없다고 해서 반드시 안전한 회사라고 할 수는 없습니다. 모든 산업재해 발생 사업장과 임금체불 사업주가 모두 공표 대상이 되는 것도 아니고, 노동환경은 다양한 요소를 종합적으로 살펴봐야 하기 때문입니다. 그럼에도 이번 개정은 구직자의 알 권리를 한층 넓혔다는 점에서 의미가 있습니다.앞으로는 상습 임금체불이나 산업재해 정보뿐 아니라, 직장 내 괴롭힘과 직장 내 성희롱, 반복적인 연장근로 제한 위반, 부당노동행위 등 노동자의 생명과 건강, 인권에 중대한 영향을 미치는 다양한 정보도 일정한 요건과 절차를 거쳐 제공하는 방안이 사회적으로 논의되기를 기대합니다.구직자의 알 권리가 확대될수록 기업도 더 안전하고 건강한 일터를 만들기 위해 노력하게 될 것입니다. 안전하고 건강한 일터는 안전하고 건강한 사회를 만드는 출발점입니다.