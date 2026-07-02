이완섭 시장 "서산의 미래는 시민과 함께"

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 2일 “민선8기는 미래 도약을 위한 기반을 마련하는 시기였다면, 민선9기는 이를 완성으로 꽃피우는 시기가 될 것”이라고 강조했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2일 열린 ‘언론인과의 대화’ 모습. ⓒ 서산시 관련사진보기

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이완섭 서산시장이 2일 열린 '언론인과의 대화'에서 "민선8기는 미래 도약을 위한 기반을 마련하는 시기였다면, 민선9기는 이를 완성으로 꽃피우는 시기가 될 것"이라고 강조했다.언론인과의 대화는 '서산의 미래, 시민과 함께 완성하겠습니다'를 주제로 50여 명이 참석한 가운데 진행됐다.이완섭 시장은 민선8기 주요 성과로 ▲친환경 체험관광형 자원회수시설 준공 ▲시청사 건립 본격화 ▲수석지구 도시개발사업 착공 등을 꼽았다.아울러 '도약하는 서산, 살맛나는 서산' 등 기존 시정 기조를 유지해 시정 운영의 연속성을 확보한다는 방침이다.민선8기에서 다진 기반을 5대 시정 목표를 중심으로 민선9기에 완성하겠다는 구상이다.먼저, 풍요로운 경제도시 완성을 위해 사통팔달 교통망 구축, 신산업 육성 등에 행정력을 집중한다.관련 사업으로 서산공항 건설, 국제 여객선 취항, 서산~영덕 고속도로 개통, 철도 건설사업 국가계획 반영, 지속가능항공유 종합실증센터 건립 등을 차질 없이 진행한다.걱정 없는 복지도시 실현을 위해 출산정책 강화, 아이행복타운 조성, 경로당 운영비 인상 등을 추진한다.교육발전특구, 청년 커뮤니티 공간 확대, 청소년수련관 리모델링 등 미래인재를 위한 교육 복지도 촘촘히 한다.품격있는 문화도시 분야로 문화예술타운 조성, 창작수당 인상, 개심사 목조 아미타여래좌상 등 국가유산 승격 등을 추진해 지역의 품격을 높인다.오감만족 관광도시로 자리매김하기 위해 가로림만 국가해양생태공원 및 가야산 어울숲(산림복지단지)·운산 농어촌 관광휴양단지 등의 조성으로 관광 기반을 확대한다.비전있는 희망도시로 나아가기 위해 신청사 건립, 수석지구 도시개발, 도시재생사업, 서산배수분구 도시침수 대응사업, 학교 통학 급행버스 운영 등을 추진한다.이완섭 시장은 "더 큰 서산의 미래를 완성하는 데 시민과 항상 함께하겠다"고 약속했다.