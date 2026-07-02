백세잔치가 주 무대... 경로당 공연 이끄는 90년생 단장의 꿈

'...이분이 맞을까?'

큰사진보기 ▲월요일 연습 <하얀 나비> 공연지난 6월 15일 월요일 오후, 천안시노인회관 5층 연습실에서 정혜지 단장(오른쪽 두 번째)이 분홍색 체리 셔츠를 입고 단원들과 함께 <하얀 나비>를 연습하고 있다. ⓒ 최우아 관련사진보기

'이분이 단장님이라고?'

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큰사진보기 ▲병천 아우내 노인대학 공연지난 2월 3일 병천 아우내 노인대학에서 정혜지 단장이 공연을 이끌어 가고 있다. ⓒ 천안시복지예술단 관련사진보기

"최연소 단장 소감이요? 현실적으로 급여는 적고 업무량은 많지만, 문화 예술을 접하기 어려운 어르신들을 위해 단순한 직업이 아닌 '복을 짓고 덕을 쌓는다'는 마음으로 도전했어요. 10년간 단원으로 활동하며 예술단의 가치를 누구보다 가까이에서 경험한 만큼, 그동안의 경험과 책임감을 바탕으로 예술단의 발전과 지역 문화 복지에 기여하고 싶어요."

"처음엔 서울에서 출퇴근하기 힘들어 1년만 다니고 그만두려고 했어요. 그땐 사회성도 부족해서, 당시 악장님들한테 많이 혼나면서 배웠어요. 동료 단원들과 나이가 최소 열 살에서 대부분 스무 살 이상씩 차이 났거든요. 전임 단장님이 대단하신 거죠. 나이나 성별을 따지지 않고, 실력과 가능성을 보고, 악장이라는 자리를 믿고 맡겨 주셨으니까요. 저도 그 신뢰에 보답해야 한다는 책임감으로 여기까지 오게 된 것 같아요."

큰사진보기 ▲<2026 문화가 흐르는 산책로> 야외 공연야외 무대에서 수준 높은 라이브 연주를 선보이고 있는 천안시복지예술단 7인조 캄보밴드. ⓒ 천안시복지예술단 관련사진보기

"비상임 단원은 일주일에 세 번, 주 15시간씩 일을 해요. 월요일에는 연습하고, 수요일과 금요일에는 공연을 가죠. 주로 경로당 순회 공연을 가고, 그 외 공연으로는 노인대학 입학식과 종강식, 복지센터 문화 공연, 경로 잔치, 백세잔치 등 각 마을마다 행사가 있을 때 직접 찾아가 연주해 드리고 있어요. 공연하면 근처 읍사무소나 면사무소 직원 분도 보러 오시거든요. 기자님도 시간 되실 때 놀러 오세요."

"죽어도 안 보시겠다고 하신 분들도 막상 공연을 보시고 나면 '진짜 너무 고맙다'고 손잡고 우셔요. 태어나서 이런 공연은 처음 보신다면서요. 사실 익숙할 만큼 종종 있는 상황이긴 해요. 그럴 때마다 (예술단 활동이) 힘들어도 더 열심히 다녀야겠다 다짐하게 되죠."

"특히 7인조 캄보밴드가 수준 높은 라이브 연주를 선보이기 때문에 더욱 좋아해 주시는 것 같아요. 가끔은 현장에서 능소 설화를 설명해 드리고 천안 삼거리 흥타령 편곡한 걸 들려드려요. 배경 지식을 알고 들으니까, 몰입이 더 잘 되시나 봐요. 연주도 집중해서 들어야 감동이 있거든요."

"솔직히 말씀드리면 고노동 저임금이지만, 그것보다 더 큰 보람과 가치를 얻는 일이기도 해요. 어르신들과 시민들에게 기쁨과 위로를 전하고, 감사와 감동을 함께 나눌 수 있다는 게 다른 직업에서 얻기 힘든 소중한 가치라 생각하거든요. 갈수록 전문 연주자를 안정적으로 확보하는 데 어려움이 있긴 하지만, 다행히 최근에는 천안 출신 음악인이 점차 늘어나고 있어요."

큰사진보기 ▲부성한라비발디 경로당 개소식 축하 공연지난 6월 25일, 부성한라비발디아파트 경로당 개소식에서 멜로디카를 연주하며 무대를 이끌고 있는 정혜지 단장 ⓒ 천안시복지예술단 관련사진보기

"요즘엔 '신중년층'이란 말이 있을 만큼 스스로를 노인이라고 여기는 분들이 점차 줄어들고 있어요. 실제로 70세 자녀가 90세 부모님을 경로당에 모셔다 드리면서 '저는 아직 갈 나이가 아니다'라고 말씀하시는 경우가 있거든요. 신규 유입은 줄어들고 갈수록 죽어가는 공간이 되는 악순환이 반복돼요. 마을의 공동체 역할을 하던 경로당이 사라지는 건 안타까운 일이에요. 그렇기에 경로당이 그저 휴식 하는 공간이 아니라 문화 예술을 향유할 수 있는 공간이 되어야 한다고 생각해요. 예술은 세대와 세대를 연결하고, 사람과 사람을 이어주는 힘을 지니고 있으니까요."

큰사진보기 ▲천안시복지예술단 단체 사진지난 2005년 창단된 천안시복지예술단은 노인복지와 문화예술을 결합한 전국 최초이자 유일한 문화예술 단체다. 빨간 수트를 입은 정혜지 단장(가운데)과 청년 단원들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 천안시복지예술단 관련사진보기

"개인적으로는 시민 참여형 '천안 노래자랑'을 꼭 만들어 보고 싶어요. 지금은 예술단 자체적으로 추진하기엔 한계가 있지만, 기회나 지원이 뒷받침된다면 시민들과 함께하는 무대를 만들어 가고 싶습니다. 그리고 궁극적으로는 우리 예술단이 널리 알려져서 천안 시민이라면 누구나 알고, 사랑받는 예술단이 되는 것이 꿈이에요."

지난 6월 15일 오후, 천안역 근처 천안시노인회관 건물 5층. 천안시복지예술단의 연습실 문을 열고 잠시 벙벙해지고 말았다. 단발 파마 머리에 빨간 리본과 딸기가 그려진 티셔츠 그리고 체리 모양 무늬가 가득한 분홍 셔츠를 걸친 또래가 반겨주었기 때문이다.건물 1층부터 노인 일자리와 치매 조기 발견에 관한 안내문을 보며 든든함을 넘어 일종의 결연함 마저 느껴버린 터라, 너무나 색다른 풍경이었달까. 1990년생, 올해 만 35세인 정혜지 단장이 이끄는 천안시복지예술단(아래 복지예술단)은 지난 2005년 창단되었다. 복지예술단은 노인복지와 문화예술을 결합한 문화예술 단체다. 동시에 국내 최연소 단장을 보유한 단체이자 대부분이 청년단원으로 구성된 단체기도 하다.현재 2대 단장인 정혜지를 필두로 기타 여민병, 베이스 엄태환, 트롬본 권나실, 드럼 김규진, 트럼펫 홍윤표, 테너 색소폰 이학수, 알토 색소폰 김동기 비상임 단원들을 비롯해 서기혁 외 15인 이상의 객원 단원들이 함께 호흡을 맞추고 있다. 이들은 주로 천안시 31개 읍·면·동 문화 소외 지역과 관내 767개 경로당을 순회하며 연평균 130회 이상의 찾아가는 공연을 이어가고 있다.지난해에는 총 158회의 공연을 진행했으며, 정 단장이 취임한 올해에는 6월 말 기준 이미 86회의 공연을 소화하는 등 활발한 공연 활동을 이어가고 있다. 이는 지역 안팎으로 문화복지 증진과 문화예술 향유 기회 확대에 크게 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.생계를 위해 택한 예술단이었다. 창단 당시 실용음악단 최초로 4대 보험과 월급제라는 업무 환경이 주어졌다. 정 단장은 18년 전, 열여덟 살의 나이에 프리랜서 건반 연주자로 음악 활동을 시작했다. 서울의 여러 특급호텔에서 결혼식 축하 연주를 시작으로 실전 경험을 쌓았으며, 이후 전국 각지의 축제와 공연 무대를 누비며 세션 연주자로 활동했다. 또한 박현빈, 김성환, 진성, 김용임, 조영구 등 국내 유명 트로트 가수들의 공연에 세션 연주자로 참여하며 무대 경험을 쌓아왔다.이 같은 현장 경험을 바탕으로 2016년 천안시복지예술단에 입사한 정 단장은 당시 최연소 단원이었음에도 뛰어난 연주 실력과 리더십을 인정받아 입사 3년 만에 단원들을 이끄는 악장으로 선임됐다.비효율적인 건 딱 질색이라던 그는 어느덧 공연 기획부터 작곡·편곡, 연주, 단원 운영 및 관리 등 예술단 전반을 총괄하는 단장이 되었다. 그 뿐 아니라 공연 홍보를 위한 영상 촬영과 편집, SNS 운영까지 자처해서 맡았다. 공연이 있는 날에는 사회자와 연주를 겸하기도 한다.같은 천안이지만, 도농 복합 도시인만큼 지역마다 차이가 존재한다. 지역 특성에 맞춰 농번기에는 주로 도심을, 농한기에는 농촌 지역을 순회한다. 그렇다면 현장 반응은 어떨까.재공연 요청은 끊이지 않는다. 국내를 대표하는 트로트 가수들과 협업 하며 인정받는 프로 연주가들의 힘이다.예술단에 대한 애정은 무대 안에서만 머물지 않았다. 정 단장은 지난 2019년 여민병 단원과 결혼 후, 보금자리를 마련하며 1호 사내 부부이자 천안 청년이 되었다. 그렇다면 지역 청년으로서 천안에서 활동한다는 건 어떤 의미일까?노인 복지에 예술의 필요성을 절감하느냐고 묻자, 생글생글 미소 짓던 얼굴이 사뭇 진지해졌다. 그간의 경험을 통해, 어르신들에게 예술은 단순히 취미 생활이 아닌 새로운 소속감과 자존감을 제공해 줄 방식이 될 수 있음을 잘 알고 있기 때문이었다. 정 단장은 노인 복지는 어르신만을 위한 제도가 아니라며 "지금의 청년 역시 미래의 노인"이라고 말했다.정 단장은 아직 하고 싶고 가고 싶은 곳도 많다. 경로당 767개소 중에 못 가본 곳을 꼭 가는 게 목표라며, 눈을 반짝인다. 영락없는 신임 단장의 모습이다.연습실 한편에는 사비로 마련했다는 가요 반세기 음악책과 멜로디카가 놓여 있었다. 단원들과 즐거운 한때를 보낸 사진이 벽과 캐비닛 곳곳을 장식하고 있었다. 멜로디카를 들고 단원들과 <하얀 나비>를 연주하던 정 단장은 누구보다 몰두했고, 즐거워 보였다."누군가는 해야 하지 않겠나"라며 책임감이라고만 지칭할 수 없는 애정을 보여준 정 단장. 최초와 거듭된 반전을 넘어 감동을 안긴 천안시복지예술단. 이들이 보여줄 색다른 감동이 벌써부터 기대된다.